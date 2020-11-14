На пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко запланировал интервью для белорусских и иностранных журналистов, собирался провести политинформацию о том, что протесты идут на спад. Но тут случилось нечто, что чуть не умножило на ноль намерения Лукашенко

В больнице скорой помощи умер сторонник Беломайдана, 31-летний Роман Бондаренко. Эта смерть была использована пропагандой для создания мифа про «жертву режима», что грозило перечеркнуть другой миф — о сворачивании протестов.

Сакральщина

За три месяца своего существования Беломайдан набрался опыта. Но без реальных событий он никуда не приложим.

На этот раз случай был что надо. Молодой человек бросился на защиту БЧБ-символики, которой был иллюминирован его двор по улице Червякова. Увидав, что символы приехали снимать, парень написал в местном телеграмм-чате: «Я выхожу». Далее его увидели только в полубессознательном состоянии.

Соседи по дому снимали, как крепкие парни в черных балаклавах ведут под руки, а затем и несут того, кого называют Роман Бондаренко. США потребовали наказать виновных в смерти белорусского оппозиционера © CC0, Pixabay

Это событие происходило в ночь со среды на четверг, и оно не прошло мимо внимания пропагандистских телеграм-каналов. Но на тот момент это тонуло в потоке других картинок, которые создают для СМИ протестующие.

Событие не обещало продолжения, но с пострадавшим случилось худшее — он не выжил. Это стало настоящим подарком для армии подстрекателей. Появилась жертва, которую немедленно стали делать сакральной и этот процесс со стороны выглядел поистине захватывающе, как впечатляет любое рукотворное чудо.

В данном случае творческий процесс по созданию из бытового события — мифологического. То есть сказочного, эпического, состоящего только и исключительно из того, что не имеет ничего общего с реальностью.

Миф Романа Бондаренко

Мифотворцы за считанные часы сделали из никому не известного Романа Бондаренко добряка, умницу, спецназовца, художника, которого замучили жестокие «псы режима», «тихари», а в украинской версии мифа — «титушки».

Миф содержит жестокое избиение на дворовой площадке — небольшом пятачке, скучном с архитектурной точки зрения. Сегодня двор носит название «Площадь перемен», а распределительная — то ли газовая, то ли электрическая будка — уже стала часовней, местом паломничества.

Впрочем, есть и другая, апокрифическая версия «жестокого избиения». Роман Бондаренко был «похищен», а затем его запытали в «застенках». Это очень красивая версия, но увы, она не сходится с тем фактом, что в больницу скорой помощи пострадавшего доставили не из милиции.

Следующая часть мифа — про 0% алкоголя в крови. Телеграм-каналы в пятницу стали публиковать фото и сканы карты больного, где алкоголь не обнаружен. Миф имеет целую главу о том, как лечащий врач сказал, что шансов выжить у него «один из тысячи».

В настоящее время для протестной части населения все эти мифы являются аксиомой, которая не требует доказательств. Лукашенко отверг транзит власти в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Фейки и факты

Из фразы «я выхожу» уже сделали девиз для воскресного шествия 15 ноября 2020 года. Правда, скриншота этих слов никто не видел. Его просто нет.

Справедливо будет допустить, что если бы он был, то стал бы самой дорогой реликвией Беломайдана, особенно в эти дни, пока каша в горшке не остыла. Но скриншота нет, а значит в реальности сообщение «я выхожу» Роман Бондаренко не делал, ее скорее всего и не было — это выдумка пропагандистов.

Но ведь схватка во дворе по улице Червякова снята с самых разных ракурсов, ими сеть просто нашпигована. Если критиковать их конструктивно, то можно сказать лишь то, что лиц агрессоров и пострадавших не видно. На видеозаписях видна схватка, в которой больше элементов борьбы, чем драки. Лиц же не видно совсем.

Наблюдатель не может определить, есть там Роман Бондаренко или его там нет.

Но самое важное то, что видеозаписи совсем не совпадают с показаниями местных жителей, которые там были и все видели. Свидетельства очевидцев сводятся к тому, что в районе 22:00 во дворе между человеком в балаклаве и «неизвестным парнем» (запомните этого персонажа) шла словесная перепалка. Но Роман Бондаренко в ней не участвовал.

Потом он что-то сказал, и человек в балаклаве спросил: «ты чего борзый такой?». И оттолкнул Романа. Тот пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил. От падения Роман сильно ударился головой.

Но видео потасовки есть: на ней никто не бьется ни обо что головой. Очевидцы, когда начинаются массовые драки, как правило впадают в состояние шока и не способны оценивать в лицах картину в целом. Тем более, там было темно, лица видно плохо.

Загадочен и таинственен «неизвестный парень», который провоцировал драку, возле которого якобы стоял Роман. Местные показывают, что его тоже били. Но никаких следов этого человека в деле нет: он растворился в сумраке той ночи. Ищенко предположил, что рано или поздно скажут россиянам белорусы, поддерживающие Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

0% этанола

Следующая глава мифа о Романе Бондаренко. Снимки карты больного и скриншоты якобы экрана компьютера приемного отделения в сети оказались — их все видели.

Первый пункт для законных сомнений: фото и скриншоты были выложены в сеть уже отредактированными в фотошопе. Они содержат как минимум явные следы графики поверх изображения.

Подчеркнутая оранжевым цветом фраза «этанол в крови 0%». Такое делается в пропаганде, чтобы целевая аудитория не утруждалась изучением всего изображения.

Но кое-кто потратил время. И немедленно обнаружил отсутствие печатей-подписей, а также записей от руки на фотографиях «карты больного». Их нет. Есть чистый бланк приемного отделения БСМП, без особых примет.

Куда более подозрительную картину рисует изучение скриншотов экрана — якобы больничного компьютера. На них, в том же пункте, где подчеркнута фраза «этанол в крови 0%», чуть выше есть еще одна фраза: «Операция 11.11.20».

Сразу же возникают подозрения. Ведь Роман Бондаренко поступил в приемное отделение БСМП 12.11.20, в 00:03 и пробыл там полчаса. Потом его отправили в реанимацию, на операцию. Это было 12 ноября, в четверг. А совсем не 11 ноября, в среду.

Датой могли ошибиться люди, медики приемного отделения. Но не компьютерная программа, которая и является вещественным доказательством того, что Роман Бондаренко был трезв и его кровь не содержала этанола. В приложениях даты соответствуют календарю и реальному времени.

В общем, вещественные доказательства очень странные: документы — чистые бланки без подписей и печатей, картинки отредактированы, несовпадение дат, фамилии замазаны. Все это пахнет подлогом, обычным сетевым фейком. Создавайте или закрывайтесь: зачем Лукашенко профсоюзы на каждом предприятии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Жертва режима

В создании мифов о сакральных жертвах особая роль — у Украины.

В Киеве, на Евромайдане такие фейки штамповались как пирожка — к очередным выходным, чтобы разогреть толпу. Украинские специалисты различают два типа фейков: для воодушевления и для устрашения.

Миф о Романе Бондаренко относится к мотивирующим, но он явно несовершенен, носит в себе признаки недостатка квалификации пропагандистов, чему свидетельством — написанное выше.

Из-под обломков мифа перед нами встает вполне бытовая, дворовая история: пьяная храбрость, не рассчитавшая сил и нарвавшаяся на трезвую силу. Дворовые драки происходят сплошь и рядом.

Из этой серии одна из ярчайших — история советского актера Константина Григорьева. 17 февраля 1984 года он праздновал 47-й день рождения, во время перекура вступил в разборки, движимый пьяной отвагой не рассчитал сил. Получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, после которой частично потерял память, почти утратил способность говорить — его многообещающей актерской карьере пришел конец.

Но вернёмся к Белоруссии. Беломайдан получил сакральную жертву. При этом сами власти страны помогают вражеским пропагандистам заявлениями про «в плен не брать» и «руки отрубать».

В четверг про Романа Бондаренко написано 1074 поста (охват 22,1 млн просмотров), в пятницу — 1532 поста (охват 22,2 млн просмотров) и случай уже делают поводом для реанимации умирающего Беломайдана.