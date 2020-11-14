В воскресенье, 15 ноября, Молдавия выберет президента. Жителям страны предстоит сделать геополитический выбор (такое случается в этих местах на выборах всегда). Издание Украина.ру провело анализ позиций кандидатов по самым болезненным для страны вопросам

Во втором туре президентских выборов сойдутся кандидат от Партии действия и солидарности, прозападная Майя Санду и независимый кандидат, поддерживаемым ПСРМ, «пророссийский» Игорь Додон.

Многочисленные НПО, финансируемые из европейских фондов или напрямую посольств западных стран, уже проникли во все государственные институты Молдавии и сформировали целую прослойку — новый политический класс.

Тем не менее демократия есть демократия, и в выходные жители Молдавии должны решить — страну продолжит возглавлять Додон, защитник православия и семейных ценностей, или пост займет Майя Санду. У неё семьи и детей нет. Гадание на яйцах и отказ от дебатов: чем запомнилась президентская кампания в Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в последние дни перед выборами Санду заговорила на русском языке. Русскоязычный электорат при этом, мягко говоря, очень удивился. Впрочем, иллюзий нет: восприняли как откровенное заигрывание.

Как нет и ответа, почему Санду, будучи министром образования, проявляла активную русофобскую позицию и причислила к иностранным языкам русский, который является родным для трети населения Молдавии.

Русский язык и русский вопрос

В агитационном ролике Санду проводит четкое языковое разделение:

«Я обеспечу право на использование вашего родного языка и обучения на вашем родном языке», — Санду словно забыла о том, что русский язык — это язык межнационального общения.

«Молдавия — это многонациональная страна, в которой русский язык должен иметь особый статус», — заявляет Додон.

По его мнению, Санду совершила фатальную ошибку 6 лет назад, когда русский язык был исключен из обязательной школьной программы.

«Они делают листовки на русском языке — вспомнили и начали говорить на русском языке. А почему вы шесть лет назад так боролись против русского языка? Сейчас вам нужны их голоса?» —задал вопрос Додон. Молдаване любят Путина, но есть один нюанс — Санду © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он заявил, что русский язык нужно вернуть обязательным для изучения в школьную программу.

«Нужно, чтобы в школах было к изучению два языка: государственный, русский, а вот иностранный — уже на выбор. Это моя принципиальная позиция. Я буду делать всё возможное для этого», — сказал Додон.

Приднестровский вопрос — очень разные позиции

Санду заявляет, что к Приднестровью ранее у Кишинева был мягкий подход. Об этом кандидат заявила в интервью украинским СМИ — прямо накануне выборов.

«Я всегда говорила, что уважаю территориальную целостность Украины. Наши страны находятся в одной геополитической связке. У нас есть российские войска на территории Молдавии. Мы начали диалог по поводу вывоза вооружения и вывода российской армии, но не приблизились к политическому урегулированию. Вообще по поводу Приднестровья у нас был мягкий подход, — пояснила Санду. - Мы покупаем газ у "Газпрома". Мы платим полную цену, Приднестровье не платит вообще за этот газ и использует его для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег покупает это электричество. Мы платим, опять же, очень высокую цену, а они используют газ, за который не платят».

Мир — очень хрупкая конструкция. Понимая это, Игорь Додон считает, что давить и усугублять ситуацию не стоит, а приднестровский вопрос можно решить только путем переговоров. А заявление сторонника партии Санду, депутата Гросу о том, что в Приднестровье живут сепаратисты, увы, лишь разъединяет два берега Днестра.

«Власти республики готовы предоставить Приднестровью довольно большую автономию. Мы — единая страна, мы все — граждане Молдавии, — считает Додон. — Да, у нас есть конфликт, который еще не решен… Мы должны поскорее найти выход из ситуации и объединить страну. Де-юре по международным законам и конвенциям все признают, что это единая страна, а де-факто — там есть одна власть, здесь — другая. С руководством Приднестровья налажены контакты, но политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров. Никто нам это не решит — ни американцы, ни россияне, ни европейцы. Мы должны сесть вместе за стол переговоров, признать, что будущее у нас совместное. Единственный выход — нужно быть вместе, сесть рядом и решить». Санду рассказала об окончательном решении русского вопроса в Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

День Победы — это не просто «праздник, на который вы имеете право»

«Люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая это ваше право. И его никто не может у вас отнять. И в системе государственного управления должны быть больше представителей различных национальностей!» — заявила Санду в обращении к русскоязычным гражданам.

На это отреагировал Додон.

«Эти Майи, не Майи — это всё пройдёт. А Победа была, есть и останется! У того, кто не уважает своё прошлое и не чтит свою историю, нет будущего.

У меня, как и у большинства из жителей страны, воевали и погибли родственники. В каждой молдавской семье есть участники ВОВ. Воевали сотни тысяч, а погибли — десятки тысяч.

Не признавать это, забыть об этом и вместо 9 Мая провести марш геев и лесбиянок на мемориале — мы это категорически не допустим. 9 Мая было, есть и будет Днём Победы. И других вариантов мы даже не обсуждаем!» — сказал Додон. Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона © newsmaker.md

Он напомнил, как несколько лет назад в ответ на инициативу Михая Гимпу запретить георгиевскую ленту все депутаты ПСРМ пришли на заседание парламента с этим символом Победы.

«Это святое для нас, для каждой семьи. Не дай Бог кто-то попытается на это посягнуть — поднимемся все. 9 Мая сотни тысяч человек принимают участие в Марше Победы. Люди помнят, верят. Никто это не изменит. А те, кто пытаются это сделать, — это враги нашей страны. Наша обязанность — передать эти традиции будущим поколениям, и я уверен, что мы это сохраним», — добавил Додон.