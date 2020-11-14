Посол России в Киргизии Николай Удовиченко заявил, что отношения между странами не ухудшались. Слухи, которые ему пришлось опровергать, возникли из-за того, что после октябрьских событий между властями государств возникла пауза в общении

В пятницу, 13 ноября, посол России в Киргизии Николай Удовиченко после встречи дипломатического корпуса с и.о. президента Садыром Жапаровым опроверг слухи о том, что между странами испортились отношения. Глава Киргизии решил укрепить связи с ОДКБ © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Телефонные разговоры глав государств, правительств, а также визит первого вице-премьера Артема Новикова в Россию — это прямое опровержение слухов об ухудшении отношений», — заявил посол, отвечая на вопросы журналистов.

Он призвал верить фактам, а не слухам.

«Мы рассчитываем и убеждены, что Кыргызстан ступил на путь устойчивого развития в рамках Конституции. Исходим из того, что выборы пройдут 10 января в демократической обстановке с обеспечением равных условий для всех кандидатов», — добавил он.

Причина, по которой возникли вопросы к российско-киргизским отношением, проста: политическая нестабильность в Киргизии привела к тому, что общение между руководством государств практически прекратилось.

Однако на уходящей неделе всё изменилось.

Недавние перемены

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Киргизии, и.о. президента Садыр Жапаров во время выступления на заседании глав государств, входящих в Шанхайскую организацию, поздравил Россию с созданием вакцины против COVID-19 и попросил общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Кыргызская Республика всегда будет надежным партнёром Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами ряд актуальных вопросов по нашему сотрудничеству. Я хотел бы попросить вас о возможности обсудить их в телефонном разговоре», — обратился Жапаров к Путину.

Спустя два дня, 12 ноября, президенты созвонились. Инициатором и в этот раз была киргизская сторона.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем.

Подчёркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнёрства России и Киргизии», — сообщила о переговорах пресс-служба Кремля. Киргизия поблагодарила РФ за урегулирование кризиса © Anson Mackay / flickr.com

Кроме того, в разговорах главы государств обговорили и другие проблемы.

«Затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба Кремля.

В тот же день состоялись переговоры Жапарова с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы развития российско-киргизского сотрудничества и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия России и Киргизии, как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза», — сообщила о разговоре пресс-служба правительства России.

Таким образом, предпоследний день Жапарова на посту и.о. президента прошёл крайне плодотворно. В субботу, 14 ноября, Жапаров должен сложить с себя полномочия для участия в выборах. Однако вряд ли это означает, что он останется не у дел. Подготовка к перевороту и друзья США. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Тем временем США не сидят сложа руки.

Американская угроза

Жапаров был одним из лидеров тех государств, которые поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента США.

«США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот», — говорилось в поздравлении Жапарова от 9 ноября.

Но ещё раньше США начали проявлять активность в отношении Киргизии. Так, в четверг, 5 ноября, издание Russia Today сообщило, что Госдеп США ищет специалиста — старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство США в Киргизии.

В обязанности кандидата войдут «консультирование правительства Киргизии по вопросам разработки, реализации и продвижения системных, организационных, правовых и регуляторных реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия» и содействие Киргизии в борьбе с коррупцией.

Отмечалось, что кандидат должен быть гражданином США, иметь высшее образование в области юриспруденции и необходимый опыт работы, в том числе и в странах бывшего СССР. При этом он должен будет взаимодействовать с сотрудниками киргизских госорганов: Генеральной прокуратуры, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Министерства юстиции. Судьбоносный день: в Киргизии определяются с будущим страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Спустя два дня — 7 ноября — RT сообщило о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) начало сбор информации по Киргизии «от местных партнёров» для того, чтобы запустить программу «укрепления местного самоуправления» в Киргизии. Программа будет рассчитана на пять лет.

С учётом того, как США влияли на киргизскую политику и работали с местными оппозиционерами, можно предположить, что американцы не намерены стоять в стороне от киргизских выборов и попытаются сделать всё, чтобы руководство Киргизии было максимально лояльным США.

В общем, США пристально следят за происходящим в Киргизии. А потому игнорировать события в одной из ключевых стран Центральной Азии нельзя.

Примечательно, что сейчас помогать Киргизии взялись и её соседи. В четверг, 12 ноября, издание Sputnik Казахстан сообщило, что Казахстан и Узбекистан окажут помощь Киргизии. Об этом договорились казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев и узбекский президент Шавкат Мирзиёев.

Происходящее в Киргизии важно для всего региона. И Россия не может находиться в стороне.