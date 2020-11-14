С субботы, 14 ноября, на Украине начинает действовать карантин выходного дня. Несмотря на протесты, возражения и бесполезность данного мероприятия, Кабинет министров всё же пошел на эту меру. Судя по всему, правительство верит, что коронавирус выходит только по ночам и на выходных

Начиная с выходных (и пока что до 30 ноября), в субботу и воскресенье работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, АЗС и транспорт. Рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос".

Страдающий от этого малый бизнес верит, что правительству есть до него дело и надеется спастись от разорения с помощью митингов. Народ, который ежедневно заболевает и умирает от ковида, верит в чипирование от Билла Гейтса, но принципиально не соблюдает рекомендаций врачей и ученых носить маски в общественных местах.

Откуда это всё взялось?

"Масочный концлагерь"

Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko

При этом, когда спрашиваешь, а каким образом ношение маски в общественных местах или регулярное мытье рук поражает ваши права, они как правило обижаются и называют тебя псом режима, который продался бандеровцам/Путину/масонам (нужное подчеркнуть).

— Включите логику! — апеллируют к рацио члены секты неверующих в ковид. — Они все это придумали, нас ограбить и лишить работы. Как вы не понимаете?

Бедные люди. Их десятилетиями грабят и лишают работы, а они думают, что для этого нужно придумывать коронавирус. Ну а раз его придумали одновременно во всем мире, значит должно быть злокозненное мировое правительство. Ну правда ведь, должно быть. Иначе как объяснить, почему над нами издеваются и, самое главное, почему нам никогда злодеев не сдюжить.

Ведь согласитесь: одно дело десяток местных криминальных олигархов, доедающих остатки советской промышленности, а другое — целое мировое правительство. Как против него попрешь?

Сергей Форест о карантине выходного дня и о тех, кто использует недовольство людей в своих целях © Facebook, Сергей Форест

Не приходя в сознание.

А тут еще и проворовавшееся правительство (местное, не мировое) продолжает всех удивлять. Раз экономика Украины уничтожена и государство не может обеспечить людей во время полного локдауна, давайте поиграем в игру — представим себе, что коронавирус свирепствует только на выходных.

«Нам нужно прервать цепочку передачи заболевания», — говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он почему-то не объясняет, как так получилось, что еще в марте президент Зеленский публично заявил, что Джек Ма вместе с украинским олигархом Александром Ярославским организуют поставку на Украину ПЦР-тестов на 80 млн долларов, а протестировано да данный момент всего 3,5 млн человек и больницы выписывают ковидных больных после одного положительного теста (а не двух, как раньше), поскольку их нет в наличии.

Впрочем, нет тестов в государственных медицинских учреждениях, в частных с этим полный порядок. За деньги, естественно. А еще гражданин Степанов не объясняет, почему на предвыборных дебатах Зеленский вещал: «Если лекарств качественных нет, раз цен доступных на лекарства нет, раз нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет — какая это нафиг реформа?», но реформа идёт полным ходом.

«Братство лысых»: украинский бизнесмен ошарашил способом обойти карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Проблема только в том, что обманщикам абсолютно до лампочки, будете вы им верить или нет. Они нагреют руки на поставках препаратов, угробят бесплатную медицину и передадут купленное за госсчет друзьям в частные клиники. А вы пойдете туда и заплатите независимо от веры в коронавирус или отсутствия таковой. И знаете почему? Потому что при угрозе смерти (о ковида, которого как известно нет) человек, превозмогая страх перед чипированием и зомболучами, пойдет лечиться к врачу.

Все будет хорошо. Для тех, кто у власти, конечно.

Вместо фитнес-центров — «Эпицентр»

Так что там с локдауном выходного дня? В министерстве сидят дурачки, которые не понимают, что передача заразы будет прекрасно осуществляться по будням в переполненных маршрутках и переполненных вечером (люди днем, видимо в отличие от министров, как правило работают) магазинах? Особенно в ситуации, когда народ не носит масок, потому что это первый шаг в концлагерь.

Вот вроде бы и злишься на людей за такую дикость, но потом осаждаешь себя — не они виноваты в том, что много лет им промывали мозги. Представление о том, что надеть маску равнозначно первому шагу в концлагерь — прямой и непосредственный результат промывки и проблем образования.

Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 - ООН © Украина.ру

Если считается, что при занятиях спортом зараза распространяется как-то особенно зверски и нет никаких средств для снижения опасности, тогда надо подобные заведения закрывать совсем. А если в будни там можно обеспечить безопасность людей, то почему нельзя на выходных?

То же и по общепиту. В пятницу вечером толпа в кафе друг друга заражать не будет, а в субботу утром уже будет? Что касается запрета массовых мероприятий с участием более 20 человек — вы будете разгонять националистов, которых сами же приведете под очередной КСУ, когда это понадобится?

Особенно прекрасным выглядит запрет работы учреждений культуры (в кружок ребенка отвести нельзя, пусть сидит за компьютером, кроме тех, которые снимают кино. Патриотическое естественно. На деньги из ковидного фонда. На что еще надеяться при угробленной системе здравоохранения, как не на здоровое патриотическое чувство?

Но главное, чтобы работали финансовые учреждения. Нет, не банки. У банков на выходных, представьте себе, выходные. Тем более, у всех сейчас карты и есть онлайн-банкинг. Речь о всяких «Готивочках», «Быстрозаймах» и других так называемых микрокредитных организациях, выдающих ссуды под 150% в месяц.

Наверное, не надо объяснять, кому принадлежат такие конторы. Интересно, ломбарды тоже считаются финансовыми организациями? Думаю, да, раз они выдают деньги. Вот пойдет несчастный бедолага, потерявший работу из-за того, что большие начальники не борются с эпидемией, а наживаются на ней, за микрозаймом и отнесет его не в фитнес-центр мелкому буржую, а, скажем, в «Эпицентр» буржую крупному, уважаемому. И правда, строительный гипермаркет одного из богатейших олигархов Украины совсем не собирается закрываться на выходные, хоть по распоряжению правительства и должен.

«В Украине всегда будут принимать худшие решения из всех возможных»: соцсети о карантине выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нет, конечно совсем в наглую распоряжение министерства игнорировать не станут. В «Эпицентре» пообещали, что через кассу будут продавать только продовольственные и медицинские товары (батончики «Сникерс» и маски — что там у них еще есть?), а все остальное — только через интернет. Наверное, это значит, что заплатить можно будет онлайн, а забрать из магазина без прохождения кассы. В общем, тут соблюдаем, тут не соблюдаем, тут рыбу заворачивали.

Правда, МВД в лице Антона Геращенко клятвенно пообещало следить за тем, чтобы в «Эпицентре» не было нарушений.

«Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети «Эпицентр» совпали с их реальными действиями по предупреждению распространению эпидемии COVID-19», — написал Геращенко.

Интересно, в чем будет заключаться контроль? Поставят патрульного в каждом магазине сети? Кстати, не удивлюсь. Вместо охраны только. Частным охранникам надо платить зарплату из своего кармана, а полиция получает деньги налогоплательщиков. Очень удобно.

Бунт «среднего класса» и медиумы

Мэр Черкасс назвал введение карантина выходного дня большой ошибкой © Facebook, Анатолій Бондаренко

Союз украинских предпринимателей выступил против введения карантина выходного дня, объясняя, что у них есть все необходимые средства защиты для продолжения работы — защитные экраны, санитайзеры, средства индивидуальной защиты для персонала и посетителей, введены ограничение количества одновременных посетителей и т.д. В то же время они справедливо указывают, что основная посещаемость их заведений как раз на выходных.

Таким образом кинотеатры могут сразу закрываться, рестораны не только потеряют половину выручки, но и вынуждены будут выбрасывать оставшиеся с пятницы продукты и где-то (поставщики в воскресенье тоже закрыты) доставать свежие продукты на понедельник. А ведь аренду никто не отменял. И налоги, кстати, тоже.

Президент бросился успокаивать перепуганного обывателя. Это на несколько недель всего, потом коронавирус обязательно заборем и Pfizer даст каждому украинцу бесплатную вакцину (в виде тестирования, наверное). Но обывателя такое не убеждает.

Поскольку президенту успокоить народ не удалось, в роли "медиума" решил выступить премьер Шмыгаль. Не очень убедительным тоном, но все же он пообещал компенсацию части зарплат работникам в связи с простоем, продолжение «доступных» кредитов под 5-7-9%, программу портфельных гарантий (вроде как покрывать до 80% кредита за счет государства) и даже возможность признания карантина выходного дня форс-мажором, чтобы торговцы могли временно не платить аренду.

Минкульт Украины разъяснил, как будут работать кинотеатры и музеи © Andreas Glockner/Pixabay

Правда, пообещали еще социальную помощь предпринимательских детям до 10-ти лет. После 10-ти, наверное, надо уже идти работать. Детям до 6-ти лет якобы дадут по 1792 грн в месяц, а от 6-ти до 10-ти лет — по 2218 грн. И что, спрашивается, с такими деньжищами делать? Можно за коммуналку отдать, если хватит. Не хватит скорее всего.

Серьезно, мелких предпринимателей по-человечески очень жалко. Это не самые бесполезные люди, они хотя бы трудятся как могут, в отличие известно от кого. Но перспектив у них нет и быть не может что с коронавирусом, что без него.

Кого олигархи будут жрать во время кризиса? У обычных работяг отнимать уже почти нечего. Друг друга жрать буржуи будут обязательно, но позже, поскольку это довольно затратно и неизвестно еще, кто из них кого победит. Поэтому обирать в первую очередь — вот этот самый мелкий бизнес, у которого еще вроде бы что-то есть, а потенциально уже нет ничего.

Петицию против карантина на сайте Зеленского за 2 дня поддержали уже более 11 тыс. человек © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Несмотря на безумные, но очень популярные сегодня теории о том, что реальность вокруг такова, какой мы себе ее видим, мир объективен и познаваем. Мало того, несмотря на антинаучные теории позитивистов, неопозитивистов и постпозитивистов о плюрализме, о равной ценности всех мнений, мир закономерен. Верить на слово не надо никому, но законы, действующие в природе и обществе можно и нужно изучить.

Других лекарств от пандемии слабоумия, что в здравоохранении, что в политике, нет.

И последнее: носите маски в общественных местах и обрабатывайте руки антисептиком — берегите себя и окружающих. Мы друг другу еще понадобимся.