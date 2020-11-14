За последние годы на Украине участились аферы с квартирами умерших одиноких людей. Чёрные риелторы зарабатывают миллионы на перепродаже чужого имущества, оставляя с носом государство или родственников усопшего

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Несмотря на то, что спрос на квадратные метры в период карантина упал, квартиры — особенно в крупных городах Украины — всегда пользуются спросом.

СБУ объяснила, для чего черные риэлторы пытали пенсионеров в Бердянске © пресс-служба СБУ

Как оказалось, усопший еще в 2008 году в Донецке якобы переоформил эту квартиру по договору дарения на местного жителя. И этот гражданин, вступив в наследство через полгода после смерти владельца, ее продает. И очень торопится. Дело в том, что наследство передают государству через год после смерти владельца. Но к этому времени оно успевает несколько раз поменять владельца. А дальше государство долго судится с законным собственником, честно купившим ее у дельцов.

Только в Киеве квартир с отмершим наследством (это специальный юридический термин) в день появляется от двух до пяти. Они лакомый кусок для аферистов, поскольку у умершего родственников нет и можно задним числом переоформить договор дарения. Но даже наличие родственников не меняет ситуацию, если на недвижимость в престижном месте положили глаз чёрные риелторы.

Через три месяца после смерти хозяина двушки в столичном Печерском районе ее уже выставили на продажу те, кому хозяин якобы подарил квартиру. При том что дочь, проживающая в США, об этом даже не догадывалась. Женщине удалось остановить сделку, внести в наследственный реестр запись, устанавливающую охрану наследственного имущества. Но, как оказалось, пропали все документы на квартиру, и ей теперь придется пройти семь кругов ада, чтобы все восстановить.

А главное — доказать, что ее отец никому жилье не дарил.

Продажа квартир умерших — это одна из самых популярных схем сейчас на Украине, рассказывает адвокат Владимир Вороненко.

Аварийное состояние и черные риэлторы: в Одессе бьют тревогу из-за Дома Гоголя © commons.wikimedia.org, Nick Grapsy

Судиться можно целую вечность. В итоге страдает честный покупатель, который не знал об афере и не обратил внимания на то, что за короткое время — год, полгода — квартира перепродавалась несколько раз.

Из десяти выжил только один

На днях во Львове полиция вышла на ОПГ чёрных риелторов. Организатором схемы оказался 44-летний местный предприниматель. Ему помогали еще несколько человек, среди которых — сотрудник одной из райгосадминистраций города.

Интерес у банды вызвала недвижимость, которая находилась в коммунальной собственности и владельцами которой были престарелые люди. На основании фиктивных документов квартиры и дома перерегистрировали на подставных лиц и тут же, чтобы запутать следы, продавали объекты «своим» лицам из числа местных алкоголиков. В дальнейшем переоформленные таким образом квартиры перепродавали добросовестным покупателям.

Полученные от продажи деньги распределяли между всеми участниками преступной группы. По такой схеме злоумышленникам удалось завладеть объектами недвижимости — нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города. Сумма ущерба составляет более 600 тысяч долларов. Кроме того, полицейские помешали риелторам завладеть еще двумя квартирами пенсионеров.

Британец попросил Зеленского отобрать его квартиру в Киеве у местных бандитов © CC0, Pixabay Валерий Копытец, который на момент совершения преступлений работал адвокатом. Он подбирал старых или просто одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на квартиры и распределял доходы между членами группировки. Остальным, в том числе и убийствами, занимались его подручные.

Людей убивали и закапывали вдоль дороги Полтава — Шульговка. На сленге злоумышленников это называлось «отвезти на Полтаву». Всего они присвоили 10 квартир, девятерях владельцев убили — выжил только один.

По решению суда четыре человека, включая Копытца, приговорены к пожизненному заключению. Женщину из агентства недвижимости приговорили к семи годам лишения свободы, из которых шесть лет по «закону Савченко» она уже отсидела, так как в 2011—2013 годах находилась в СИЗО. Еще двое мужчин получили 5,5 и 5 лет лишения свободы соответственно — свой срок уже отбыли.

Хакеры на службе у чёрных риелторов

Ни одна сделка по продаже недвижимости не обходится без нотариусов, которые не могут не догадываться о том, что чинят беззаконие, но все равно это делают — за деньги. Министерство юстиции за последние годы аннулировало около 20 свидетельств нотариусов, которые злоупотребляли своими полномочиями.

Иногда риелтор вступает в сговор с нотариусом и подделывает документы. Иногда одинокого человека похищают и заставляют подписать документы. И нотариусы закрывают на все глаза. Впрочем, бывает, что и нотариусов обводят вокруг пальца.

На днях в Киеве группа мошенников с помощью компьютерного вируса завладела нежилым зданием в центре города площадью 250 кв. м. Мошенники отправили государственному нотариусу электронное письмо с вирусом. После его открытия они получили удаленный доступ к компьютеру нотариуса и изменили данные в Госреестре прав собственности на недвижимое имущество.

Кибераферисты отписали здание «заказчику».

Черные риэлторы прифронтовой зоны: как отбирают квартиры в Мариуполе © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Примерно с конца 2014 года появились случаи несанкционированного доступа к базам и реестрам с помощью хакерского взлома. Хакеры проникают в компьютеры нотариусов, завладевают их паролями и ключами доступа, а затем как бы от имени конкретного нотариуса производят в реестрах определенные действия. Конечно, не бесплатно, а по заказу. В адрес нотариуса присылается электронное письмо с подделанным обратным адресом якобы от Минюста.

Озаглавлено обычно очень строго, типа «Срочно!» и т.п. А в письме содержится некое вложение, то есть шпионская программа. Как только нотариус откроет письмо, программа запускается и начинает действовать. То есть скачивает пароль и ключ доступа к реестру от конкретного нотариуса.

Причем хакеры получают также все контакты этого нотариуса. И как только он обратится к коллеге — тот тоже получает «шпиона». Заразиться могут десятки компьютеров, откуда тоже будут скачаны пароли и ключи доступа. А затем от имени любого из нотариусов производятся различные незаконные действия в реестре, например, по переводу собственности от настоящего хозяина к другому лицу.

Но хакеры попадаются крайне редко. А вот люди теряют свои квартиры. И ничего с этим полиция поделать не может. Получается, что даже проживая в собственном доме, хозяин может не догадываться о том, что его собственность уже не его.