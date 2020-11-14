Было ваше — стало наше
Несмотря на то, что спрос на квадратные метры в период карантина упал, квартиры — особенно в крупных городах Украины — всегда пользуются спросом.
Трехкомнатную квартиру в сталинском доме в центре Киева без ремонта продают за 120 тысяч долларов. Продают срочно, поэтому и такая цена. Владелец квартиры умер, он был одинок, и жилплощадь по закону должна отойти государству, но не все так просто.
Как оказалось, усопший еще в 2008 году в Донецке якобы переоформил эту квартиру по договору дарения на местного жителя. И этот гражданин, вступив в наследство через полгода после смерти владельца, ее продает. И очень торопится. Дело в том, что наследство передают государству через год после смерти владельца. Но к этому времени оно успевает несколько раз поменять владельца. А дальше государство долго судится с законным собственником, честно купившим ее у дельцов.
Только в Киеве квартир с отмершим наследством (это специальный юридический термин) в день появляется от двух до пяти. Они лакомый кусок для аферистов, поскольку у умершего родственников нет и можно задним числом переоформить договор дарения. Но даже наличие родственников не меняет ситуацию, если на недвижимость в престижном месте положили глаз чёрные риелторы.
Через три месяца после смерти хозяина двушки в столичном Печерском районе ее уже выставили на продажу те, кому хозяин якобы подарил квартиру. При том что дочь, проживающая в США, об этом даже не догадывалась. Женщине удалось остановить сделку, внести в наследственный реестр запись, устанавливающую охрану наследственного имущества. Но, как оказалось, пропали все документы на квартиру, и ей теперь придется пройти семь кругов ада, чтобы все восстановить.
А главное — доказать, что ее отец никому жилье не дарил.
Продажа квартир умерших — это одна из самых популярных схем сейчас на Украине, рассказывает адвокат Владимир Вороненко.
«Информаторы из моргов, органов опеки, полиции, райадминистраций и прочих госорганов сбрасывают данные о смерти одинокого владельца или его долгом отсутствии (к примеру, в больнице). Аферисты делают фальшивую доверенность на распоряжение, на основании которой вселяются. Если в квартире находят документы, присваивают, если нет, подделывают. Через своих нотариусов переоформляют квартиру на нового владельца. Тот ее продает ни о чем не подозревающему человеку. Как только афера выплывает, начинаются суды. А чёрные риелторы просто всех кинули и заработали деньги», — отмечает адвокат.
Судиться можно целую вечность. В итоге страдает честный покупатель, который не знал об афере и не обратил внимания на то, что за короткое время — год, полгода — квартира перепродавалась несколько раз.
Из десяти выжил только один
На днях во Львове полиция вышла на ОПГ чёрных риелторов. Организатором схемы оказался 44-летний местный предприниматель. Ему помогали еще несколько человек, среди которых — сотрудник одной из райгосадминистраций города.
Интерес у банды вызвала недвижимость, которая находилась в коммунальной собственности и владельцами которой были престарелые люди. На основании фиктивных документов квартиры и дома перерегистрировали на подставных лиц и тут же, чтобы запутать следы, продавали объекты «своим» лицам из числа местных алкоголиков. В дальнейшем переоформленные таким образом квартиры перепродавали добросовестным покупателям.
Полученные от продажи деньги распределяли между всеми участниками преступной группы. По такой схеме злоумышленникам удалось завладеть объектами недвижимости — нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города. Сумма ущерба составляет более 600 тысяч долларов. Кроме того, полицейские помешали риелторам завладеть еще двумя квартирами пенсионеров.
В Днепре суд вынес приговор семи чёрным риелторам, которые действовали в городе в 2008–2011 годах и убили девять человек. Главарем банды был бывший следователь милиции Валерий Копытец, который на момент совершения преступлений работал адвокатом. Он подбирал старых или просто одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на квартиры и распределял доходы между членами группировки. Остальным, в том числе и убийствами, занимались его подручные.
Людей убивали и закапывали вдоль дороги Полтава — Шульговка. На сленге злоумышленников это называлось «отвезти на Полтаву». Всего они присвоили 10 квартир, девятерях владельцев убили — выжил только один.
По решению суда четыре человека, включая Копытца, приговорены к пожизненному заключению. Женщину из агентства недвижимости приговорили к семи годам лишения свободы, из которых шесть лет по «закону Савченко» она уже отсидела, так как в 2011—2013 годах находилась в СИЗО. Еще двое мужчин получили 5,5 и 5 лет лишения свободы соответственно — свой срок уже отбыли.
Хакеры на службе у чёрных риелторов
Ни одна сделка по продаже недвижимости не обходится без нотариусов, которые не могут не догадываться о том, что чинят беззаконие, но все равно это делают — за деньги. Министерство юстиции за последние годы аннулировало около 20 свидетельств нотариусов, которые злоупотребляли своими полномочиями.
Иногда риелтор вступает в сговор с нотариусом и подделывает документы. Иногда одинокого человека похищают и заставляют подписать документы. И нотариусы закрывают на все глаза. Впрочем, бывает, что и нотариусов обводят вокруг пальца.
На днях в Киеве группа мошенников с помощью компьютерного вируса завладела нежилым зданием в центре города площадью 250 кв. м. Мошенники отправили государственному нотариусу электронное письмо с вирусом. После его открытия они получили удаленный доступ к компьютеру нотариуса и изменили данные в Госреестре прав собственности на недвижимое имущество.
Кибераферисты отписали здание «заказчику».
В Минюсте признают, что электронная версия госреестра время от времени подвергается атакам. Сегодня любая собственность является, образно говоря, просто записью в базе реестра (например, недвижимости) Минюста.
Примерно с конца 2014 года появились случаи несанкционированного доступа к базам и реестрам с помощью хакерского взлома. Хакеры проникают в компьютеры нотариусов, завладевают их паролями и ключами доступа, а затем как бы от имени конкретного нотариуса производят в реестрах определенные действия. Конечно, не бесплатно, а по заказу. В адрес нотариуса присылается электронное письмо с подделанным обратным адресом якобы от Минюста.
Озаглавлено обычно очень строго, типа «Срочно!» и т.п. А в письме содержится некое вложение, то есть шпионская программа. Как только нотариус откроет письмо, программа запускается и начинает действовать. То есть скачивает пароль и ключ доступа к реестру от конкретного нотариуса.
Причем хакеры получают также все контакты этого нотариуса. И как только он обратится к коллеге — тот тоже получает «шпиона». Заразиться могут десятки компьютеров, откуда тоже будут скачаны пароли и ключи доступа. А затем от имени любого из нотариусов производятся различные незаконные действия в реестре, например, по переводу собственности от настоящего хозяина к другому лицу.
Но хакеры попадаются крайне редко. А вот люди теряют свои квартиры. И ничего с этим полиция поделать не может. Получается, что даже проживая в собственном доме, хозяин может не догадываться о том, что его собственность уже не его.