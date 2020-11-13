Для любого президента США Украина будет лишь инструментом, ресурсом для достижения целей, поэтому политика США в отношении Киева не изменится. При этом введённый на Украине карантин выходного дня грозит коллапсом экономики и политическим кризисом

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Байден-Трамп: ничего нового для Украины

В США до сих по не подвели итоги президентских выборов. Впрочем, скорее всего победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако действующий глава государства Дональд Трамп поражения не признает — еще предстоит ручной пересчет голосов в ряде штатов.

На самом деле, президент США до сих пор непонятен, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник. Трамп обвиняет своих оппонентов в краже 2,7 млн голосов, начался ручной подсчет голосов в Мичигане, вступают в действия судебные обжалования. Руслан Бортник: Массовый карантин – это попытка затушить сигарету ядерной бомбой © Facebook, Ruslan Bortnik

Впрочем, неизменно одно: и Байден, и Трамп смотрят на Украину как на инструмент или как на ресурс, уверен эксперт.

«Поэтому и сохранение Трампа, и приход Байдена означает неизменность американской политики в отношении Украины с небольшой корректировкой. Ничего принципиально нового и позитивного это, конечно, для Украины не несет», — заявил Бортник.

Донбасс: возвращение в 2015-16 годы?

После победы Трампа в 2016 году для Украины ничего не изменилось — прежняя политика была продолжена и даже ужесточена (в отношении России и конфликта в Донбассе), отмечает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

Он полагает, что при Байдене эта тенденция просто должна, скорее всего, усилиться, потому что речь идет о глубинных интересах американского государства, для которого главным врагом была, есть и будет Россия. Алексей Попов: Власти Украины не пойдут на карабахский сценарий в Донбассе © sobityadnya.ru

Приход к власти Байдена повлияет на всю старую Европу, и в этом контексте он будет влиять на Украину в вопросе Донбасса. Такое мнение у политолога Руслана Бизяева.

В то же время прогнозировать какие-то серьезные внутриполитические изменения пока смысла нет, потому что, по меткому выражению Times, «Байдену придется управлять трамповской Америкой», добавил эксперт.

«Мне кажется, что основная проблематика будет направлена не в сторону Европы, а в сторону Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Байден уже заявил, что они возвращаются в игру. Посмотрим, как они вернутся в эту игру на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе», — сказал Бизяев.

Что же касается Донбасса, скорее всего там ситуация будет напоминать 2015-2016 год — «то есть ни войны, ни мира». Руслан Бизяев: После прихода к власти Байдена ситуация на Донбассе вернется к 2015-2016 году © Facebook, Руслан Бизяев

«Локдаун — попытка затушить сигарету ядерной бомбой»

С текущей недели на Украине ввели карантин выходного дня. С таким решением уже несогласны ряд местных властей — Одессы, Ровно и Славянска. К ним присоединяются и другие города.

Руслан Бортник называет карантин выходного дня «политической имитацией власти». По мнению эксперта, нужны активные линейные действия, разумные масочные режимы для всех граждан и соблюдение контроля над этим режимом.

«Нужны четкие и рациональные требования к санитарно-эпидемиологическим условиям работы госучреждений, частного бизнеса и общественного транспорта.

Например, обязательным условием работы транспорта следовало бы сделать систему бесконтактной оплаты, а в случае с госучреждениями — специальных предбанников или камер дезинфекции на входе. Обязательное наличие антисептиков и других санитарных условий в работающих заведениях. Нужны системные действия», — заявил Бортник. Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В целом, указывает он, пока мы не понимаем ключевых механизмов распространения коронавируса, у нас не будет никакой эффективной политики.

«Любой локдаун — это попытка ядерной бомбой затушить сигарету. Это одноразовое оружие. Мы его уже применили весной. Повторное применение этого оружия вызывает коллапс в экономике, и вызывает связанный с этим политический кризис», — убеждён политолог.

Он добавил, что нужна гибкая политика, при этом она должна быть рациональной и законной, чего не хватает Украине.

Карантин: экономика или человеческие жизни?

Экономика страны и так подорвана карантинными ограничениями, а общество не видит в коронавирусе такой опасности, какой она была весной, говорит Алексей Попов.

Решение властей о карантине выходного дня было принято исходя из того, что не был найден компромисс между экономической и медицинской частью пандемии. В этом уверен Руслан Бизяев. Он поясняет, что если ввести полноценный карантин, рухнет экономика. Если ничего не делать, ситуация станет еще хуже.

«Поэтому власти попытались принять соломоново решение и ввести поэтапный карантин, чтобы его пик пришелся на конец декабря — середину января, когда большинство отмечает рождественские и новогодние праздники», — сообщил политолог.

По его мнению, изначально нужно было сделать по-другому и пойти по словацкому сценарию, когда всех перетестировали, определили зоны риска и начали предпринимать те или иные шаги в части экономики.