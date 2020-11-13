ООН прогнозирует начало сильнейшей за десятилетие рецессии на Украине, правительство ввело карантин выходного дня, внешний товарооборот сократился на 9%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Коронакризис бьет по внешней торговле Украины: с начала года спад в 9%

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

За этот период на Украину импортировали товаров на более чем $43 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го импорт уменьшился на $5,99 млрд, или на 12,21%).

Экспортировали из Украины на $39,72 млрд (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило $2 млрд, или 4,82%).

Первое место по экспорту из Украины у зерновых — на $7,63 млрд. Больше всего импортировали на Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — $6,35 млрд.

В Минэкономики отметили, что продолжается адаптация экономики к новым реалиям сегодняшнего дня и условиям функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19. Отдельные виды промышленной деятельности, строительство (активное продолжение программы "Большое строительство"), сфера торговли (как оптового товарооборота, так и активное развитие розничного сегмента рынка) продемонстрировали улучшение своей динамики. В то же время в министерстве прогнозируют, что падение экономики резко ускорится в случае локдауна.

Напомним, по итогам 2019 года внешняя торговля Украины товарами (экспорт и импорт) выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Но и после четырех лет роста товарооборота объем внешней торговли Украины далек от уровня 2013 года, когда он составил $140,3 млрд.

На Украине ввели карантин выходного дня

Западная Украина со 2 по 6 ноября: Киев обещает свободную экономическую зону, уволен губернатор Прикарпатья, а в Черновцах не могут подсчитать голоса © РИА Новости, Е.Света | Перейти в фотобанк

Правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года. Таким образом, вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Запрещается: работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Как заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, в случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения — Кабмин может ввести полный локдаун в стране.

Немчинов также рассказал о компенсациях для бизнеса из-за карантина. Правительство обратилось к Торгово-промышленной палате для того, чтобы случай был признан форс-мажорным и люди, которые сдают или берут в аренду помещения, могли воспользоваться этим правом для компенсации.

Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Мэры некоторых украинских городов отказываются выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, карантин выходного дня не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, не больше. При этом по бизнесу он как раз ударит — 50% выручки непродуктового ритейла приходится на выходные. Даже если какой-то процент этих продаж перейдет на будни.

"Локдаун — это последний шаг, на который должно идти государство. И ключевое требование к нему — это эффективность. Чтобы бизнес не страдал просто потому, что какому-то чиновнику захотелось прикрыть свой зад. А именно так выглядит карантин выходного дня", — написал Фурса на своей странице в Facebook.

ООН прогнозирует начало худшей за десятилетие рецессии на Украине

Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 - ООН © Украина.ру обзоре ООН, опубликованном в четверг, 12 ноября.

"С начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу. Хотя пока нет отдельных данных с востока Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными", — говорится в обзоре ООН.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.

Подчеркивается, что, хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Луганской области, на подконтрольных и не контролируемых правительством территориях. В этом регионе пока 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей по сравнению с 49% в начале 2020 года.

В октябре на подконтрольных территориях загруженность коек для больных COVID-19 в опорных больницах превысила 70%. Учитывая ускорение пандемии в области, правительство прекратило работу единого контрольного пункта пропуска в Луганской области — Станицы Луганской — с 15 октября по 15 ноября.

Власти Одессы отказались от карантина выходного дня © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Как сообщается, банк перевыпустил по меньшей мере 200 тыс. банковских карт, которые еще не были получены их владельцами, вероятно, из-за карантина передвижения через "линию размежевания". К началу пандемии COVID-19 пенсионеры из неподконтрольного Киеву Донбасса, которые для получения пенсии должны были зарегистрироваться в качестве временно перемещенных лиц, каждые 60 дней должны путешествовать на подконтрольную правительству территорию для прохождения верификации. Это требование было временно приостановлено на период действия адаптивного карантина на Украине и месяц после его окончания.

«И ко всему этому постоянно ускоряется отток капитала крупного украинского бизнеса и топ-чиновников, которые накапливают доллары и евро на своих личных офшорных счетах. Правда, представители нашего истеблишмента всегда были и остаются циничными и лицемерными. И вот теперь докерувались [доуправлялись — Ред.] до того, что остатки средств на едином казначейском счете на начало ноября этого, 2020 года резко снизились до 15 млрд грн. (кстати, по состоянию на 1 июля этого года остатки средств на ЕКС составляли 75,7 млрд грн.).

Из чего в декабре платить пенсии и зарплаты бюджетникам? За счет каких денег покупать крайне необходимые сейчас аппараты ИВЛ и кислород для больных COVID-19, когда с 10 ноября число зараженных им наших граждан ежесуточно превышает рекордные 10 000? Наконец, в это же время почти у всего руководства страны обнаружили коронавирус, и они оказались на элитных государственных больничных койках.

"Наболело! Уже даже западные политики недоумевают: до каких пор украинских налогоплательщиков будут нагло обдирать, а также забирать у бедных последнюю копейку?!" — написал на своей странице в Facebook экономист Александр Гончаров.