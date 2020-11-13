Скандал кампании: ворвавшийся Усатый
Еще в первом туре во время встречи Игоря Додона с избирателями в одном из молдавских сел в зал ворвался самый скандальный участник президентской кампании Ренато Усатый. Он, напомним, находится в розыске МВД России за активное участие в схеме «Ландромат» по отмыванию миллиардов рублей.
Усатый, пытаясь перекричать выступающего, требовал от Додона отвечать исключительно на его вопросы. В итоге встречу с избирателями, которая превратилась в сплошной гвалт, пришлось прервать.
Позже аналитики назовут эту провокацию главной причиной того, что Игорю Додону не удалось победить в первом туре, — Усатый оттянул у него голоса протестного русскоязычного электората, набрав почти 17 процентов.
Гадание кампании: яйцом в небо
Будучи на юге Молдавии, в Тараклии, и встречаясь с избирателями, Игорь Додон рассказал о забавном случае, который с ним произошел.
Бабушка из Этулии, гадающая на куриный яйцах, предрекла ему победу на выборах. Эта история не получила бы своего продолжения, если бы за нее не ухватились пиарщики Майи Санду. Оппонент Додона снялась в видеоролике для молодежной соцсети TikTok, на котором взбивает сырые яйца и задает вопрос: «А вы что предпочитаете 15 ноября — омлет или скроб?» Ролик стал вирусным, и «ответка» не заставила себя долго ждать. Спустя несколько дней Додон прокомментировал видео с участием Санду.
"Видно, что яйца давно в руках не держала!" — действующий президент пообещал научить ее готовить, мол, не так давно делал омлет для жены.
Шутка была хорошо воспринята аудиторией, потому что на видео 48-летняя Майя Санду, которая ни разу не была замужем и не имеет детей, действительно как-то несуразно взбивала яйца. И пользователи соцсетей указывали на то, что она не очень хорошая хозяйка. В отличие от Игоря Додона, который является главой многодетного семейства (у него трое сыновей) и который всегда отличался радушием и гостеприимством: некоторые встречи с журналистами заканчивались экскурсиями в подвалы, где он держит вино и консервацию, а в качестве президентского сувенира он дарил представителям СМИ тушенку домашнего производства.
Разочарование кампании: прорумынская Санду испугалась дебатов
Это, пожалуй, действительно оставило горький осадочек у тех, кто хотел сравнить программы кандидатов в президенты и их умение вести диалог лицом к лицу. Но Санду выбрала путь прямой конфронтации с Додоном. Она в самый последний момент отказалась от предвыборных дебатов, хотя сначала согласилась. Санду настаивала на одном раунде дискуссий вместо заявленных двух.
"Я предлагал два раунда дебатов. Понимаю, что моя оппонентка переживала. Возможно, она поняла, что не справится", — предположил Додон.
Однако позже выяснилось, что штаб Санду хотел на дебатах… заработать. Штаб прозападной кандидатки предложил компанию и цену в 90 тысяч евро за их организацию. В ответ в штабе Додона сказали, что можно найти вариант в два-три раза дешевле, чтобы технически организовать дебаты на нейтральной территории. Речь шла об университете, который окончили оба кандидата, — Экономической академии в Кишиневе. После предварительных договоренностей штаб Санду внезапно перестал отвечать на звонки. И дебаты отменились.
Компромат кампании: группа в «Вайбере», куда якобы входил Додон и олигархи
Лидер Pro Moldova Андриан Канду опубликовал скриншоты якобы переписки в мессенджере Viber за 2016 год, на которой якобы Додон благодарит демократов за помощь на президентских выборах 2016 года. В групповом чате было несколько человек — все видные демократы.
Пресс-секретарь кандидата в президенты Игоря Додона Людмила Мунтян опровергла подлинность переписок, назвав их подделками.
Угроза кампании: как Додона чуть не сняли с гонки
Причина — избирательные газеты кандидата. А точнее шоу оппозиции, которая нагрянула в типографию с обвинениями в незаконности печати. История развивалась стремительно. В итоге полиция проверила информацию о том, что государственное издательство печатает предвыборные газеты.
"В ходе следственных действий нарушений законодательства в отношении данного дела не обнаружено", — отметили в полиции.
Правоохранители сообщили, что насчитали 86 тысяч экземпляров предвыборных газет, из которых 50 тысяч на молдавском языке и 36 тысяч на русском.
"При этом выяснилось, что издательские работы выполнены на основании рабочего договора, который предусматривает печать 109 тысяч экземпляров", — сказано в сообщении.