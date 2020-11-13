В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии пройдет второй тур выборов. Кандидатов двое: условно пророссийский Игорь Додон (пытается обеспечить себе второй срок) и условно же прозападная Майя Санду. Восток или Запад — традиционная для этих мест интрига. Издание Украина.ру вспоминает, чем запомнилась кампания-2020 и фиксирует топ-5 её самых ярких моментов

Скандал кампании: ворвавшийся Усатый

Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона © newsmaker.md Игоря Додона с избирателями в одном из молдавских сел в зал ворвался самый скандальный участник президентской кампании Ренато Усатый. Он, напомним, находится в розыске МВД России за активное участие в схеме «Ландромат» по отмыванию миллиардов рублей.

Усатый, пытаясь перекричать выступающего, требовал от Додона отвечать исключительно на его вопросы. В итоге встречу с избирателями, которая превратилась в сплошной гвалт, пришлось прервать.

Позже аналитики назовут эту провокацию главной причиной того, что Игорю Додону не удалось победить в первом туре, — Усатый оттянул у него голоса протестного русскоязычного электората, набрав почти 17 процентов.

Гадание кампании: яйцом в небо

Будучи на юге Молдавии, в Тараклии, и встречаясь с избирателями, Игорь Додон рассказал о забавном случае, который с ним произошел.

Кандидат в президенты Молдавии объяснила массовую эмиграцию из страны © Facebook, Maia Sandu Майи Санду. Оппонент Додона снялась в видеоролике для молодежной соцсети TikTok, на котором взбивает сырые яйца и задает вопрос: «А вы что предпочитаете 15 ноября — омлет или скроб?» Ролик стал вирусным, и «ответка» не заставила себя долго ждать. Спустя несколько дней Додон прокомментировал видео с участием Санду.

"Видно, что яйца давно в руках не держала!" — действующий президент пообещал научить ее готовить, мол, не так давно делал омлет для жены.

Шутка была хорошо воспринята аудиторией, потому что на видео 48-летняя Майя Санду, которая ни разу не была замужем и не имеет детей, действительно как-то несуразно взбивала яйца. И пользователи соцсетей указывали на то, что она не очень хорошая хозяйка. В отличие от Игоря Додона, который является главой многодетного семейства (у него трое сыновей) и который всегда отличался радушием и гостеприимством: некоторые встречи с журналистами заканчивались экскурсиями в подвалы, где он держит вино и консервацию, а в качестве президентского сувенира он дарил представителям СМИ тушенку домашнего производства.

Разочарование кампании: прорумынская Санду испугалась дебатов

Ян Лисневский: Оба кандидата в президенты Молдовы стремятся получить полную власть в стране © Sputnik / Osmatesco

"Я предлагал два раунда дебатов. Понимаю, что моя оппонентка переживала. Возможно, она поняла, что не справится", — предположил Додон.

Однако позже выяснилось, что штаб Санду хотел на дебатах… заработать. Штаб прозападной кандидатки предложил компанию и цену в 90 тысяч евро за их организацию. В ответ в штабе Додона сказали, что можно найти вариант в два-три раза дешевле, чтобы технически организовать дебаты на нейтральной территории. Речь шла об университете, который окончили оба кандидата, — Экономической академии в Кишиневе. После предварительных договоренностей штаб Санду внезапно перестал отвечать на звонки. И дебаты отменились.

Компромат кампании: группа в «Вайбере», куда якобы входил Додон и олигархи

Лидер Pro Moldova Андриан Канду опубликовал скриншоты якобы переписки в мессенджере Viber за 2016 год, на которой якобы Додон благодарит демократов за помощь на президентских выборах 2016 года. В групповом чате было несколько человек — все видные демократы.

Пресс-секретарь кандидата в президенты Игоря Додона Людмила Мунтян опровергла подлинность переписок, назвав их подделками.

Угроза кампании: как Додона чуть не сняли с гонки

Аты-баты, стоп дебаты: в Молдавии прозападный кандидат Майя Санду сорвала предвыборные дебаты с президентом © Facebook, Maia Sandu

"В ходе следственных действий нарушений законодательства в отношении данного дела не обнаружено", — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что насчитали 86 тысяч экземпляров предвыборных газет, из которых 50 тысяч на молдавском языке и 36 тысяч на русском.

"При этом выяснилось, что издательские работы выполнены на основании рабочего договора, который предусматривает печать 109 тысяч экземпляров", — сказано в сообщении.