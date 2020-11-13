Президент Зеленский, глава его офиса и председатель Верховной Рады слегли с коронавирусом. Все под Богом ходим, такое может случиться с каждым, но в любой другой ситуации это можно было бы счесть «дипломатической болезнью». Руководителям государства действительно есть о чём подумать на досуге – ситуация в стране для них действительно не лучшая

Впрочем, хорошо уже то, что практически не получила развития тема Конституционного Суда — в Раде не нашлось большинства под президентский закон, пугалки роспуском Рады остались пугалками, а Конституционный суд не может поднимать ставки из-за отсутствия кворума (то ли по политическим, то ли по эпидемиологическим причинам).

Эпидемия и карантин

На утро 13 ноября в стране заразились коронавирусом 512 652 человек, недельный прирост составил 72 464 человека. На предыдущей неделе прирост составлял 61,5 тыс., на позапрошлой — 48,3 тыс. Среди заболевших — президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

7 ноября суточное количество заболевших превысило 10 тыс., а 12 ноября — 11 тыс.

Количество единовременно болеющих составило 269 486 человек (на прошлой неделе — 238 тыс.).

Умерли 9 317 человек, недельный прирост составил 1393 человека, что больше. Чем на прошлой неделе (883), но меньше на позапрошлой (1524).

Вылечились 233 849 человек. Недельный прирост составил 49 067, что намного больше рекорда прошлой недели — 29 756.

О всеобщем карантине сейчас практически не вспоминают, но Кабмин ввёл «карантин выходного дня». Смысл мероприятия совершенно неясен. Одесский журналист Юрий Ткачёв пишет: «Пять дней в неделю в стране работает всё. Магазины. ТЦ. Общественный транспорт, школы и университеты. Всё. А вот в выходные вирус становится суперзаразным, и всё закрывается. Так что ли? Глупость и бред. Распространение инфекции не прекратится, а коммерсы вылетят в трубу, потому что у кучи чего на выходные 90 % выручки».

Против карантина выступили церкви (в том числе — каноническая УПЦ), а также главы ряда городов — Львова, Одессы, Черкасс, Николаева, Ивано-Франковска и др.

Традиционный скандал произошёл вокруг сети «Эпицентр», которая заявила, что собирается торговать так же, как весной — продукты, лекарства и средства защиты продаются прямо в магазине, а всё остальное — в интернете (фактически — в магазине же, но через приложение в смартфонах продавцов-консультантов). В Офисе президента это вызвало нездоровое оживление — там почему-то считается, что именно казус «Эпицентра» серьёзно повлиял на рейтинги власти. В результате, владельцев сети убедили перейти на общепринятый формат работы.

По данным анонимных телеграм-каналов, подтверждённых нашими источниками, по заказу ОП проводился социологический опрос относительно карантина (исполнитель — группа «Рейтинг»). По данным исследования карантин выходного дня не поддерживает 68% опрошенных, а поддерживает только 21%. 49% скорее готовы одобрить тотальный локдаун с середины декабря, но 37% предпочтут карантин выходного дня.

Местные выборы

Все сроки уже пропущены, но ЦИК отнюдь не спешит публиковать результаты. По состоянию на вечер 12 ноября были опубликованы данные по 19 из 22 облсоветов, а протоколы территориальных комиссий — только по восьми областям. Напомним, что в Донецкой и Луганской областях выборы регионального представительного органа не проводятся.

Тем не менее некоторые предварительные выводы сделать можно.

Во-первых, уже летом стало понятно, что партия «Слуга народа» местные выборы проигрывает, и она их проиграла — первое место было получено только в четырёх облсоветах. Насколько можно понять, ни в одном областном центре представитель партии не станет мэром. Даже в Кривом Роге, родном городе президента, ситуация неопределённая — представитель СН Дмитрий Шевчик довольно сильно отстаёт от действующего мэра Юрия Вилкула, а «Блок Вилкула "Украинская перспектива"» получил примерно такие же результаты, как президентская партия.

Впрочем, преувеличивать масштаб этого поражения не стоит: СН получила представительство в большинстве местных советов и сможет оказывать какое-то влияние на местное самоуправление. Во всяком случае, руководству страны и партии не возбраняется так считать.

Во-вторых, решительную победу одержали региональные элиты: в шести областях первые места на выборах облсоветов получили чисто региональные партийные проекты. Результаты этих политических сил сомнительны (уж слишком большие возможности для фальсификаций были предоставлены элитам — грех не воспользоваться), но популярность действующих мэров, а также падение авторитета СН подтверждались и независимой социологией.

В-третьих, Офис президента отказался от заведённой ещё Порошенко практики диктата в отношении региональных элит.

Очень показательный пример имел место в Одессе, где заявлено о назначении губернатором Сергея Гриневецкого.

С одной стороны, это авторитетный местный политик с весомым портфолио (достаточно сказать, что в 1990 году он был первым секретарём обкома комсомола), который принципиально отличается от большинства назначенцев Зеленского. И есть основания полагать, что в других регионах тоже будут требовать «нормальной» кадровой политики.

С другой стороны, Гриневецкий — депутат облсовета от партии мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам», так что ОП активно вмешался в избирательную кампанию против представителя ОПЗЖ Николая Скорика. Кстати, второй тур выборов в Одессе состоится 15 ноября.

В-четвёртых, опубликованные данные показали, что новая избирательная система действительно сработала — граждане не только интересовались самими партиями, но и активно голосовали за отдельных кандидатов (не выбирали их только от 20–25%).

Выборы в США

Итоги выборов в США, на которых, по предварительным данным, победил Джозеф Байден, вызвали немалое воодушевление среди украинских политиков. По их мнению, Байден будет придерживаться более жёсткой линии в отношении России и поддержит Украину просто потому, что помнит, где она находится (в смысле — должен был помнить, пока его не настигла старческая деменция).

Владимир Зеленский даже поздравил его с победой, позволив себе забыть, что в США продолжаются судебные процессы вокруг подсчёта голосов, и, главное, самих выборов ещё не было — формально избрание состоится только в декабре, по итогам голосования выборщиков. Теперь в офисе крепко думают — не поторопились ли они? Ведь Трамп в теории ещё может остаться на второй срок…

В любом случае расчёты на Байдена вряд ли оправдаются.

Во-первых, после коррупционного скандала, связанного с Украиной, Байдену вообще лучше не уделять какого-то особого внимания этой территории. Во избежание аллюзий.

Во-вторых, если вспомнить о роде его занятий в бытность вице-президентом, то сводилась она к выкачиванию из Украины ресурсов, а вовсе не в накачивании их. Так что Украина, благодаря американским союзникам, объективно будет становиться беднее и слабее.

В-третьих, демократическая администрация наглядно показала, что её не интересует ни «маленькая победоносная война» на Донбассе, ни установление прочной президентской власти в стране. Поэтому поддержки ни в том ни в другом направлении Украина не получит. А продолжение политико-дипломатического давления на Россию будет создавать только видимость борьбы за нарушенную территориальную целостность Украины, никак не способствуя её восстановлению.

Прекращение второй карабахской войны

Прекращение второй войны в Карабахе и ввод российских миротворцев произвели на украинское военно-политическое руководство самое негативное впечатление.

И дело даже не в том, что это безусловный дипломатический успех России, которому украинским политикам радоваться нельзя ни под каким предлогом. Просто военная операция азербайджанских войск виделась на Украине примером для решения проблемы Донбасса и Крыма. И опыт Грузии, которая в августе 2008 года тоже пыталась провести такую операцию, их ничему не научил — «вы не понимаете, это другое».

Главная проблема заключается в том, что Азербайджан целей войны в конечном итоге не достиг, но на мирные инициативы России (подкреплённые военной силой) сразу же согласился.

По факту Азербайджан возвращает себе собственно азербайджанские равнинные районы, захваченные в 1994 году армянами. При этом Нагорный Карабах остаётся де-факто независимым и связанным с Арменией через Лачинский коридор. Причём независимость эта гарантируется российскими миротворцами.

В общем, результат нынешнего соглашения скорее соответствует «Минску-2» , чем ожидаемой Азербайджаном (и планируемой на Украине) «деоккупации».

«Минск-2»

Переговоры в «минском формате» опять поставлены на паузу — украинская сторона ждёт итогов выборов в США, хотя совершенно непонятно, как они могут отразиться на ходе переговоров. С одной стороны, Украина не собирается выполнять Минские соглашения, с другой — Россия не намерена соглашаться на их ревизию.

Очередная встреча контактной группы 11 ноября позволила зафиксировать два момента.

Во-первых, группа зафиксировала, что «дорожная карта» должна соответствовать Минским соглашениям. Надо думать, это означает, что украинский проект, не предполагающий выполнения Минских соглашений, отвергнут.

Во-вторых, Леонид Кравчук заявил, что Верховная Рада не будет утверждать «дорожную карту» даже в украинском варианте. То есть Украина не берётся выполнять даже свой собственный план.

Комментарий Бориса Грызлова: «Киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия в Донбассе, перейти от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния» (правда, заметим: если у Украины и есть такие планы, их придётся откорректировать с учётом фактора Карабаха).

Кстати, из Верховной Рады новости приходят тоже не ахти.

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия, просто при наличии оснований полагать, что они могут сделать что-то, угрожающее Украине (например — посетить Крым без заезда на Украину). Эта идея оправдывается Женевской конвенцией 1949 года, допускающей интернирование иностранных граждан во время боевых действий.

Правда, Украина войну России по-прежнему не объявляет…

Профильный комитет одобрил законопроект, который запрещает «трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины». В частности, этот закон запрещает текст Минских соглашений, в котором нет никаких ссылок на «агрессию».

Социология

Завершение местных выборов и вероятность досрочных выборов Рады спровоцировала активность социологических служб.

Киевский международный институт социологии опубликовал данные исследования, проведённого 17–24 октября.

Президентские рейтинги выглядят так:

— Владимир Зеленский — 33% (первый тур прошлогодних выборов — 30%);

— Пётр Порошенко — 17% (16%);

— Юлия Тимошенко — 11% (13%);

— Юрий Бойко — 10,5% (12%);

— Игорь Смешко — 9,5% (6%);

— Виктор Медведчук — 9%.

Как видно, в ключевой дихотомии «Зеленский vs Порошенко» по версии КМИС за 18 месяцев ничего не поменялось. Проценты остались те же самые.

Мы, однако, считаем, что поменялось нечто более существенное, чем проценты: за полтора года Зеленский наглядно показал, что армовиру он альтернативы не видит. Соответственно, противостояние Зе и По — классическая «борьба нанайских мальчиков». А избиратели сильно прогадали, попытавшись сменить персонал, не меняя профиля заведения.

В то же время альтернатива нынешнему политическому курсу есть. Именно поэтому КМИС вставил в опросник сразу двух кандидатов от ОПЗЖ — Бойко и Медведчука, которые в сумме легко занимают второе место (понятно, что прямого суммирования не происходит, да и легко занять второе место тоже не получится, но всё же…).

Парламентские рейтинги в версии КМИС и вовсе были скандальными:

— «Оппозиционная платформа» — 22% (13% на выборах 2019 года);

— «Европейская солидарность» — 13% (8%);

— «Слуга народа» — 19% (43%);

— «Батькивщина» — 9% (8%);

— «Сила и честь» — 7% (4%);

— Радикальная партия Олега Ляшко — 5% (4%);

— «Голос» — несколько менее 5%.

Потом, правда, свою версию опубликовала Социологическая группа «Рейтинг», проводившая исследование 2–3 ноября. По её данным:

— «Слуга народа» — 23%;

— «Оппозиционная платформа» — 17%;

— «Европейская солидарность» — 15%;

— «Батькивщина» — 8%.

Не берёмся судить, с чем связано столь существенное различие партийных рейтингов, а тем более — публично подозревать их в обслуживании тех или иных политических сил. Но обратим внимание: рейтинг «Рейтинга» скорее соответствует условно «вчерашним» реалиям общественного мнения, а рейтинг КМИС — «завтрашним». В целом они отражают динамику, в которой СН падает, а ЕС и ОПЗЖ — растут.