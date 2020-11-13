В воскресенье, 15 ноября, в ряде крупных городов Украины состоится второй тур выборов мэра - в первом туре ни один кандидат не набрал 50% голосов

В частности, в ближайшее воскресенье выборы должны состояться в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Херсоне и Каменец-Подольском. На 22 ноября намечен второй тур выборов в Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Ужгороде, Полтаве, Львове, Ровно и Черкассах.

По итогам выборов Украина разбредается по регионам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одесса

В Одессе за кресло главы Южной Пальмиры сразятся действующий мэр, лидер партии «Доверяй делам» Геннадий Труханов и представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ), народный депутат Николай Скорик. По результатам первого тура Труханов набрал 38,35 процента голосов избирателей, а Скорик — 19,47.

Накануне второго тура одесситов начали запугивать появлением в городе вооруженных сил Российской Федерации («вежливых людей»), если они не явятся на выборы, — такие плакаты развешаны по городу. Логическую связь здесь трудно проследить, но на это, похоже, и не рассчитывали. Действующий мэр Геннадий Труханов в борьбе со своим конкурентом из ОПЗЖ решил опереться на местных националистов и «Слуг народа».

Когда-то он строил свою кампанию на пророссийской риторике, затем стал верным вассалом Петра Порошенко. В прошлом году Труханов активно льстил экс-президенту.

«Всё, за что уважают Одесскую область, происходит благодаря Петру Порошенко», — сообщил в марте прошлого года мэр Одессы Труханов.

Юрист Андрей Портнов, комментируя выборы в Одессе, считает действующего мэра продолжателем традиций Петра Порошенко.

«Поддерживая на следующий срок действующего мэра Одессы, вы консервируете и поддерживаете воровской режим Порошенко и его политическую команду», — пишет Портнов.

«37-й год по-трухановски»: в Одессе прошли обыски из-за «подкупа» в пользу Скорика - видео © из открытых источников Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова. Парадокс в том, что оба кандидата — выходцы из Партии регионов и противники Майдана в 2014 году.

Как пишет обозреватель издания Украина.ру Виталий Диденко, «аспектом, который дает Труханову определенный козырь, является покровительство Банковой». В новом составе горсовета этот союз должен стать основой для коалиции между «Слугами народа» и партией «Доверяй делам», которая сможет контролировать горсовет, если к ним присоединится и фракция «Евросолидарности». По результатам выборов в горсовет, у партии мэра 20 мандатов, у ОПЗЖ — 18, у «Слуг народа» и «Евросолидарности» — по 10 и у дебютанта украинской политической сцены Партии Шария — 6.

Данные опросов о втором туре выборов противоречивы. Разные социологические службы сулят победу разным кандидатам, что может свидетельствовать о политической ангажированности самих социологических служб.

Сумы

В Сумах во втором туре сойдутся действующий мэр Александр Лысенко, который идёт от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, набравший в первом туре 44,2%.

«Слуга народа» хочет отменить второй тур выборов мэров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вадим Акперов от партии экс-президента «Евросолидарность», который существенно отставал от лидера гонки в первом туре, набрав 14,7%. Третье место заняла кандидат от «Слуги народа» Татьяна Рябуха (11,8%) и четвертое — кандидат от ОПЗЖ Тамара Ищенко (10,2%).

Действующий мэр Александр Лысенко ранее был владельцем транспортного предприятия «Сумытранс-С», с 2006-го — член «Батькивщины». В 2014-2015 был помощником «кровавого пастора», депутата Александра Турчинова, с помощью которого и избирался мэром города в 2015 году, «избавив Сумы от диктата регионалов».

Местные СМИ называют его «любимчиком Юлии Тимошенко», и, судя по опросам, у него есть все шансы переизбраться, пусть и со второго тура. Как говорил политолог Николай Назаров из Центра исследований региональной безопасности Сумского государственного университета, успехи «Батькивщины» обусловлены акцентом на социально-экономической повестке, что более актуально для местных жителей.

Его соперник во втором туре Вадим Акперов с 2015 по 2018 был главой Сумского районного совета, затем — заместителем губернатора области, а летом 2019 — и.о. губернатора. В своей предвыборной риторике кандидат от «Евросолидарности» обвиняет действующего мэра в сговоре с ОПЗЖ и «Слугами народа» против «проевропейских патриотических сил».

Ранее наиболее опасным соперником для действующего мэра считался Юрий Чмырь из ОПЗЖ. Сентябрьские опросы выводили его на второе место с результатом 20%, но в последний момент он не решился выдвигать свою кандидатуру, а ОПЗЖ выдвинула малоизвестного кандидата. В горсовете Сум "Батькивщина" получила 13 мандатов, ОПЗЖ — 9, "ЕС" — 9, "Слуга народа" — 8, "Сила и честь" — 3.

Луцк

Не догнать, так хоть согреться: кого «Слуги народа» выдвинули кандидатами в мэры © скриншот видео "NEWSONE" Игорь Полищук из партии «За будущее», проекта Игоря Коломойского, соперничает с самовыдвиженцем и бывшим мэром города (2006-2010) Богданом Шибой. Первый набрал в первом туре 32,4%, второй — 13,1%.

Выборы в Луцке примечательны тем, что там сейчас вообще нет мэра. Избранный ещё в 2010 году мэр Николай Романюк умер в 2017 году. Сейчас и.о. мэра является лидер предвыборной гонки Игорь Полищук, что неудивительно, так как Волынская область — вотчина бизнесмена Игоря Палицы, основателя партии «За будущее» и бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Его конкурент Богдан Шиба был исключен из партии «Батькивщина» в 2008, затем состоял во «Фронте перемен» Арсения Яценюка, потом — опять в «Батькивщине». В 2020 году вел переговоры с партией «Голос» о поддержке его кандидатуры, но не договорился.

Новоизбранный состав горсовета Луцка: партия «За будущее» получила 13 мандатов, «Евросолидарность» — 9, региональная националистическая партия «Сознательные» («Свидоми») — 6, ультраправая «Свобода» — 5, «Батькивщина» — 4.

Краматорск

В промышленном Краматорске на подконтрольной Киеву части Донецкой области тоже пройдет второй тур выборов мэра. В этом городе сейчас расположена Донецкая военно-гражданская администрация. Здесь в финальной схватке за пост мэра сойдутся действующий глава города Андрей Панков и кандидат от партии «Наш край» Александр Гончаренко.

Андрей Золотарёв: После выборов «Слуга народа» может отправиться на политическое кладбище © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Георгий Скударь, бывший нардеп Партии регионов, который владел контрольным пакетом акций в 76,97% акций НКМЗ.

При поддержке НКМЗ мэром города в 2015 году стал банкир и миллионер Андрей Панков, хваставшийся затем личной дружбой с Владимиром Зеленским. 29 июля 2020 большинство депутатов горсовета выразили ему недоверие (против голосовали только депутаты от «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко), но в отставку отправить не смогли.

Его конкурент Александр Гончаренко — директор по маркетингу и сбыту предприятия «Энергоспецмашдеталь». Как сообщают украинские СМИ, опосредованным владельцем мажоритарного пакета акций завода «Энергомашспецсталь» (специализируется на производстве литых и кованых изделий для энергетики (в том числе АЭС), через кипрскую EMSS Holdings Limited с 2010 года является одна из богатейших государственных корпораций РФ — «Росатом» (краматорский завод входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш»). У Гончаренко есть все шансы выиграть гонку за пост мэра Краматорска.

По предварительным результатам подсчета голосов, в городской совет Краматорска проходит 6 партий. «Оппозиционная Платформа — За жизнь» — 14 мандатов, команда Максима Ефимова "Наш Краматорск" — 12, «Партия мира и развития» — 5, «Слуга народа» — 4 места, «Европейская солидарность» — 4, Партия Шария — 3 мандата.

Примечательно, что по списку ОПЗЖ в горсовет Краматорска был избран сын Натальи Королевской, 19-летний Ростилав Солод - паренёк со средним образованием, никогда нигде не работавший.

Каменец-Подольский

Бортник спрогнозировал кризисный период для «Слуги народа» © Полина Орловская Владимир Мельниченко получил 10 048 голосов (40,47%), а выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко — 8803 (35,46%). Нынешний мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в этот раз не баллотировался.

Лидер гонки Владимир Мельниченко сейчас является внефракционным депутатом. Ранее — инструктор городского отделения комсомола, депутат от Партии регионов, депутат от «Блока Петра Порошенко». Его основным конкурентом станет кандидат от ультраправой «Свободы», фактической вотчиной которой последнее время стала вся Хмельницкая область.

Херсон

В южноукраинском Херсоне за пост мэра во втором туре 15 ноября сразятся Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"), набравший в первом туре 30,75%, и Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо"), набравший 17,09%.

Владимир Сальдо — бывший глава областной организации Партии регионов, трижды избиравшийся мэром города (2002-2012), а с 2012 по 2014 год — депутат Верховной Рады от Партии регионов. На выборах 2015 года он снял свою кандидатуру на выборах мэра, заявив о давлении на него. С ноября 2015 года был председателем фракции партии «Наш край» в горсовете, а недавно организовал свою региональную политическую силу «Блок Сальдо».

Кандидат в мэры Херсона оправдался за странный танец - видео © "Мост"

Его партия («Партия Игоря Колыхаева — Нам здесь жить») набрала больше всего голосов и в горсовет Херсона (23,9%). На втором месте — ОПЗЖ (14,5%), за ней следует президентская партия «Слуга народа» (13%), «Блок Владимира Сальдо» (11,75%), «Евросолидарность» (8,5%). В новом горсовете вполне можно ожидать формирование коалиции «Партии Колыхаева» и «Слуг народа» для противодействия ОПЗЖ и «Блоку Сальдо».

В целом мы видим, что во втором туре наибольше шансы на победу есть у действующих мэров или региональных политических сил, которые по сути являются проектами олигархов общенационального масштаба. С ними и будут выстраивать свои отношения «Слуги народа», договариваясь не столько с местными властями, сколько со спонсорами региональных проектов.