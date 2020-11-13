«Наши идут на Вашингтон!» Почему украинские националисты выступают за Трампа

Судя по аргументации доморощенных трампистов, в Штатах действующему президенту противостоят не иначе как «сатанисты и большевики-педофилы»

«Наши идут на Вашингтон, борьба продолжается!» — таким текстом Эдуард Юрченко предварил 10 ноября. MAGA — это, конечно, не популярное на Северном Кавказе сокращение от имени Магомед, а аббревиатура знаменитого лозунга Дональда Трампа «Make America Great Again!»

Пара слов о самом Юрченко. В нулевые годы он был одним из видных участников Украинского традиционалистского клуба (УТС), многие активисты которого в 2014 году примкнули к представлявшему тогда широкую ультраправую коалицию «Правому сектору»*, а затем перешли к выделившемуся из этой коалиции «Азову». Так, занимавшая в «Правом секторе» пост международного секретаря Елена Семеняка возглавила это же направление в Гражданском корпусе «Азов», а затем в «Национальном корпусе».

Юрченко получил широкую известность благодаря появлению 8 июля 2015 года на YouTube видеоролика «Михаил Круг выступил перед бойцами полка "Азов"», где на выступление Юрченко были наложены слова упомянутого известного исполнителя блатных песен, на которого тучный бородатый «азовец» действительно очень похож внешне. На сегодняшний день у ролика более 218 тыс. просмотров.

Если же серьезно, то Юрченко в те годы регулярно упоминался как «идеолог полка», хотя иногда уточнялось, что он просто «сотрудник идеологического отдела». Впрочем, какого-то единого идеолога, как и спикера, у «Азова» не было, так что Юрченко действительно мог считаться одним из таковых. Именно как спикера «азовского» движения представил Юрченко видеоблогер Анатолий Шарий, в феврале 2018 года опубликовавший весьма комплиментарное интервью с ним, растянутое на три получасовых видеоролика.

Стоит добавить, что есть немало упоминаний о том, что контакты «азовцев» начиная с 2015 года выстраивались с ультраправыми западными движениями именно по наработанным ранее «дугинским» контактам УТС, активисты которого ездили по Европе буквально целой делегацией. Наконец, помимо прочего последние годы Юрченко возглавляет еще и «Орден», консервативную инициативу внутри «азовского» движения.

Под «нашими» Юрченко, скорее всего, подразумевает не американских ультраправых из Proud Boys, а в целом трампистов. Почему, правда, появилась такая оценка, непонятно — каких-то симпатий к Украине у участников готовящегося марша на Вашингтон не замечено, да и большая их часть скорее всего не смогла бы найти эту страну на глобусе.

Впрочем, все это не мешает «идеологу "Азова"» очень близко принимать к сердцу выборы в США. 28 октября он добавил к своей аватарке в Facebook рамку «Trump 2020: Keep America Great», а 2 ноября поменял эту рамку на другую — уже с фотографией действующего президента США и надписью «Trump, Pence 2020: Keep America Great».

Не менее горячо отстаивает в Facebook позиции трампистов и бывший соратник Юрченко по «Азову», заместитель в 2014 — 2015 годах командира батальона (а затем полка) по воспитательной работе с личным составом Олег Однороженко. Иногда складывается полное ощущение, что ментально Однороженко сейчас находится где-то на просторах Пенсильванщины или Мичиганщины. «Пенсильвания за нами. Мичигану приготовиться», — так излагал Однороженко 11 ноября новости о том, что в ходе подсчета голосов в этих штатах преимущество вновь склонилось на сторону Трампа.

Можно и упомянуть еще одного бывшего заместителя командира «Азова», на этот раз по связям с общественностью, а позже в 2014 — 2019 годах депутата Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко — Игоря Мосийчука. Например, только 4 ноября Мосийчук опубликовал в Facebook два поста (один в начале дня и один в конце), с выделенной капслоком фразой «Трамп наш!»

Тоже вот как под копирку — «наш», «наши», «за нами»… С чего вдруг Трамп стал для украинских националистов «своим»?

Украинские поклонники Трампа, разумеется, пытаются апеллировать к каким-то содержательным доводам. Например, Однороженко опубликовал 11 ноября в Facebook большой пост «Почему Трамп?», где среди прочего упомянул, что весной 2014 года «Байден в присутствии тогдашнего украинского руководства разорвал текст Будапештского меморандума (в прямом смысле слова — разорвал), а их администрация изо всех сил давила на Украину, чтобы не началось военное сопротивление от наших воинов и добровольцев». После этого в ночь с 11 на 12 ноября это же повторил в дискуссии в комментариях на своей страницей и Мосийчук: «Вы сейчас защищаете Байдена, который порвал Будапештский меморандум на глазах Турчинова в 2014 году».

При желании, конечно, можно было бы вспомнить и щедрую военную помощь Украине при Трампе. Но истинные причины тут, конечно, в другом.

Образ Трампа у его заокеанских поклонников (что на Украине, что, кстати, и в России) предельно мифологизирован. Это не тот реальный любитель гольфа (который даже в самые напряженные моменты выборов не вылазит с поля в своем элитном имении), пошляк и самодур — а просто-таки последний защитник цивилизации Запада…

В том же процитированном посте «Почему Трамп?» Однороженко, например, уверяет, что «за Байденом стоят марксисты-необольшевики, которые стремятся превратить США в СССР». Или вот из его же поста от 4 ноября: «В том же несчастном Мичигане, который большевики-педофилы решили задемократить насмерть…» В очень похожем ключе писал 7 ноября и Мосийчук: «Это не Байден победил. Это победили леваки и ультра-либералы, сатанисты и глобалисты». Насколько ж весь этот эмоциональный бред оторван от реальности!

Несложно заметить, что упомянутые выше деятели из националистического движения вообще склонны к попыткам виртуального создания некоего «консервативного Интернационала». Однороженко только что яростно поддерживал в Нагорном Карабахе армян как «братьев по христианству, защищающихся от нового турецкого геноцида», а Мосийчук и Юрченко не менее яростно «топили» за действующую власть в Польше, решившую запретить аборты по медицинским показателям (разумеется, и тут президенту Анджей Дуда, по их мнению, противостояли исключительно «леваки, ЛГБТ и сатанисты»).

Объединяет упомянутых деятелей и то, что они в основном отстранены от реальной политической деятельности — Мосийчук с лета 2019-го уже не депутат Верховной Рады, не удалось создать и анонсированное им неоднократно ранее консервативное движение; Однороженко после ухода из «Азова» и провала возрождения им в 2016 году Социал-национальной ассамблеи практически с головой ушел в историческую науку; Юрченко уже далек от руководства «азовского» движения.

Тот же вождь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, например, вообще не проявляет интереса к голосованию и подсчету голосов в США — гораздо интересней, например, попытка «азовцев» провести кое-где своих депутатов на местных выборах на Украине, в которых сейчас тоже продолжаются судебные баталии и кое-где еще предстоят вторые туры.

Аналогично и в партии «Свобода»*, где Олег Тягнибок и словом не обмолвился про Трампа с Байденом, а его зам и глава киевской организации партии Андрей Ильенко выразительно написал 3 ноября в Facebook: «Не знаю, что там на выборах в Штатах». Точно так же и «Общество будущего» (экс-С14) озабочена не выборами в Штатах, а голосованием в городскую раду Ужгорода, где 5% барьер пытается преодолеть блок «Альтернатива», созданный ультраправой «Карпатской Сечью» и ветеранами АТО.

* Организации запрещены Верховным судом РФ