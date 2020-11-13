Кабинет министров Украины все-таки ввел в стране карантин выходного дня, несмотря на протесты, возражения и бесполезность данного мероприятия. При этом правительство упразднило так называемый «адаптивный карантин».

Начиная с ближайших выходных (и пока что до 30 ноября), в субботу и воскресенье работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, АЗС и транспорт. Рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос". Будут открыты магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами, топливом, лекарствами, медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, кормами.

На Украине официально ввели карантин выходного дня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

За запретом должны следить Нацполиция, государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные местными властями.

По будним дням в связи с отменой адаптивного карантина также вводятся определенные ограничения, которые раньше действовали в «оранжевых зонах».

"COVID-19 распространяется в нашей стране ураганными темпами. Аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах, и они переходят к полному локдауну. Это — лучший способ для сдерживания заболеваемости коронавирусной болезни. Однако экономика Украины локдауна не выдержит, согласно тем расчетам, которые дает нам Минэкономики и Минфин — бизнес обанкротится, люди останутся без работы и средств. Следовательно, с целью разорвать цепь заражения принято решение о введении карантина "выходного дня", — пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Смерть малому бизнесу»: руководство Полтавы отреагировало на введение карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом признал, что такие ограничения будут болезненными для бизнеса. И пообещал, что правительство "подставит плечо" в виде компенсаций части зарплат из-за простоев производства, а также программы доступных кредитов.

Бизнес против

Накануне заседания правительства представители малого и среднего бизнеса, волонтеры и активисты провели масштабные акции протеста против карантина выходного дня в 15 городах страны. Украинские власти, объявляя в марте тотальный локдаун, говорили: «мы закроем бизнес, чтобы подготовить больницы». Но почему-то строят дороги, а в больницах не делают ничего. Не удивительно, что бизнес возмущён и, практически уже доведенный до ручки, пытается выжить и остановить эксперименты над собой.

Горсовет Львова обжалует в суде введение карантина выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если условный «Велюр», «Эпицентр», «Фокстрот» и «Эльдорадо» будут работать, как было весной, это несправедливо и аморально. Правила, одинаковые для всех, и компенсаторные меры для остальных могли бы ситуацию не исправить, но хотя бы сгладить. «Запретить и не пущать» не увеличат количество врачей, больничных мест и кислородных баллонов», — считает врач Виктор Бондаренко.

«Проблема в том, что отправляют владельца магазина на вынужденный карантин: аренду плати, налоги плати, а прибыль не получай. Еще откуда-то бери деньги на еду и коммуналку. Я — физическое лицо — предприниматель, поэтому весной и в долги влезли, и еду в долг у знакомой покупали. Едва сейчас опомнились, и с субботы опять этот бред. Отмените, сократите налоги, окажите помощь, а потом закрывайте. А то на что жить — не ясно», — сетует владелец мелкого бизнеса Григорий.

На Украине число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 11 тысяч © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач заявил, что из-за усиления карантина кинотеатры придется закрыть и уволить сотрудников. По его мнению, в кинотеатрах намного безопаснее, чем в общественном транспорте, который продолжит переполняться в будние дни.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты" — написал Дмитрий Деркач на своей странице в Facebook.

Но государство протесты проигнорировало, и ввело локдаун по выходным. Хотя, все идет к тому, что не все регионы Украины подчинятся правительству. Мэр Львова Андрей Садовой уже назвал инициативу Кабмина "глупой", и пообещал не вводить карантин в городе. Мэр Николаева Александр Сенкевич, который сейчас болеет коронавирусом, также не поддерживает локдаун выходного дня.

«Забота идиота»

Оля Полякова предложила украинцам отказаться от выходных © Оля Полякова/Инстаграм считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал решение правительства «мазохизмом выходного дня».

«И снова о проблемах с логикой в нашем королевстве. Итак. Задача. Власть хочет уберечь бизнес. И власть хочет спасти от коллапса украинскую медицину. Решение — Украина готова ввести карантин выходного дня, который не остановит эпидемию, но ударит по бизнесу. Гениальное решение. На Украине идет неконтролируемый рост заболеваемости. Это факт. И медицина на грани. Это тоже факт. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему так получилось, что волна эпидемии застала нас врасплох, хоть мы как мастера по борьбе с коронавирусом готовились к этому 9 месяцев. Так получилось.

Украинский гипермаркет нашел необычный способ обойти карантин - глава Минздрава в ярости © Facebook, Максим Степанов

Таким образом, карантин выходного дня не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, но не больше.

При этом, по бизнесу он как раз ударит. 50 процентов выручки непродуктового ритейла приходится на выходные. Даже если какой-то процент этих продаж перейдет на будние. При этом, даже если на будние перейдет 5 процентов продаж, они образуют толпу как 50, просто потому что у нас есть узкое горлышко вечера буднего дня.

Рестораны и кафе тоже сильно пострадают. У них тоже выходные дают львиную часть выручки.

И обиднее всего, что пострадают ни за что. Потому что это не поможет остановить неконтролируемый рост эпидемии.

Что будет в итоге? Сначала по бизнесу ударят карантином выходного дня. Пройдет месяц и поймут, что это не работает. И тогда бизнес добьют полноценным локдауном. Контрольный. В голову. Глупо? А то. Стандартно.

Зараженный Covid-19 украинский мэр встретился с работниками детсадов © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області пояснил Сергей Фурса.

Похоже, что на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 правительству просто срочно надо хоть что-то делать, а будет от этого эффект или нет, вопрос не сегодняшнего дня. По подготовке медицины время упустили — быстро не наверстаешь. Полный локдаун вводить сейчас никто не рискнет — это реально опасно с точки зрения экономики. Вот и решили ввести ограничения лишь на выходные. Вопрос компенсаций наверняка как-то решат по минимуму за счет ковидного фонда. В общем, сделали, что смогли. То, что толку от этого карантина выходного дня будет мало, так это правительству не важно — главное показать «предпринятые меры».