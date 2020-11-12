В четверг 12 ноября состоялась премьера фильма издания Украина.ру «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом». Автор фильма — украинский журналист Андрей Лактионов — не дожил до премьеры. Да и сама премьера чуть не была сорвана — на этот раз по воле YouTube

В четверг 12 ноября в 19:00 состоится премьера фильма издания Украина.ру «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом». Автор фильма — украинский журналист Андрей Лактионов — не дожил до премьеры, а сама она чуть не была сорвана. Во вторник 10 ноября стало известно, что YouTube сделал недоступным для просмотра фильм о трагедии.

«Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры. Файл был загружен на канал заранее, но должен был появиться в открытом доступе 12 ноября», — сообщил Telegram-канал издания Украина.ру 10 ноября. Борьба издания Украина.ру с YouTube и отражение её в СМИ © AFP, Martin BUREAU

Как о запрете фильма узнали и как его удалось преодолеть, и расскажет издание Украина.ру.

Странный запрет

Один из тех, кто работал над подготовкой фильма к премьере, — журналист Александр Соколов — рассказал в интервью изданию Украина.ру, как происходил запрет.

«Дело в том, что мы впервые столкнулись с подобной ситуацией. Я ума не приложу, что могло так повлиять на YouTube. Изначально у меня были подозрения, что это кадры из Донбасса, падение самолета, но подобные видео и ранее загружались на YouTube, и проблем с этим не было. Скорее всего, это акт политической цензуры, потому что выход фильма был приурочен к 12 ноября — началу судебных слушаний в Нидерландах. Думаю, что таким образом пытались скрыть одну из версий, которая украинскими зрителями рассматривается в фильме, о том, что в трагедии замешан украинский летчик Волошин. Запрет на фильм был снят сегодня ночью. На это повлияло решение Роскомнадзора. В фильме нет чего-то суперскандального, он лишь показывает позицию одной из сторон, которую скрывать нельзя», — отметил Соколов.

Позже за издание вступился Роскомнадзор.

«Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания Украина.ру. Американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Как говорится в письме, подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — указывалось в сообщении на сайте регулятора от 11 ноября.

В итоге фильм снова стал доступен, правда, теперь для его просмотра придётся зарегистрироваться в сервисах Google и быть совершеннолетним. Однако журналисты не обольщаются и уверены: в будущем американские корпорации ещё не раз прибегнут к цензуре. «Политическая цензура»: Корнилов высказался о блокировке фильма о MH-17 © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Социальные сети, YouTube, Facebook, корпорация Google порой преследуют определенные политические цели, потому что они кому-то принадлежат, и можем связывать этих людей с демократами, судя по тому, как они им подыгрывают. Несомненно, эта цензура будет усиливаться и в выдаче YouTube и Google будут только те сайты, которые отражают нужную точку зрения. Пример той же Украина.ру, которая в Facebook постоянно подвергается ограничениям со стороны StopFake, ограничивающим выдачу наших страниц, тоже является ярким свидетельством этого. Потому что есть украинские ресурсы, которые публикуют вещи, противоречащие криминальному кодексу Украины и России, тем не менее они находятся в свободном доступе», — отметил Соколов.

И буквально в тот же день, когда фильм-расследование издания Украина.ру стал доступен для просмотра, стало известно ещё об одном запрете на YouTube.

Не снижая накала

Днём в четверг издание Russia Today сообщило о новом запрете американской корпорации.

«YouTube пометил документальный фильм RT об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный». Если открыть фильм в русскоязычной версии видеохостинга, то будет предупреждение, что он «содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Однако в англоязычной версии — «фильм определён как неприемлемый и оскорбительный». И даже если подтвердить продолжение просмотра фильма, то будет ещё одно похожее сообщение», — указывалось в Telegram-канале издания.

При этом подробностей о своём решении Google не сообщил.

«Какие материалы в документальном фильме могут быть оскорбительными — не говорится. Также неизвестно, кто определил фильм как «неприемлемый», — указывалось в публикации.

Издание призвало смотреть русскую версию фильма, сопроводив призыв ссылкой.

Таким образом, призыв политолога Владимира Корнилова, сделанный им после запрета фильма издания Украина.ру, сохраняет свою актуальность. Медведчук объяснил, зачем Google заблокировал его Youtube-канал © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«К сожалению, мы уже начинаем привыкать к актам политической цензуры в социальных сетях и на YouTube. Там жестко зачищают информационное пространство от иного мнения и от правды. Недавняя история с судом по фильму «Беслан» показала, что с этим произволом можно и нужно бороться. Но мне кажется, пора уже на законодательном уровне начать борьбу против этого беспредела. Потому что иначе зарубежные цензоры будут только наглеть. Да, все эти сети зарегистрированы за рубежом, и достать их сложно. Но ведь здесь есть представительства, здесь есть рекламные агентства, которые с ними работают, можно поставить вопрос о штрафах путем перекрытия этих потоков. Да и в конце концов, почему не вызвать на ковер в парламент представителей этих компаний с целью разъяснить двойные стандарты относительно политики цензуры в русскоязычном сегменте, как это делает Сенат США с руководителями «Твиттера» и «Фейсбука»? Как минимум это поможет делать факты цензуры более резонансными и заставить эти сети оправдываться», — заявил он.

И с ним сложно не согласиться.