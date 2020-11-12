В четверг 12 ноября должна состояться премьера журналистского расследования, посвящённого крушению малазийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Накануне премьеры YouTube запретил показ фильма, посвящённого катастрофе

В четверг 12 ноября на YouTube-канале издания Украина.ру должна состояться премьера фильма-расследования украинского журналиста Андрея Лактионова «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом».

Однако премьера чуть было не сорвалась.

«Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры. Файл был загружен на канал заранее, но должен был появиться в открытом доступе 12 ноября», — сообщил Telegram-канал издания Украина.ру 10 ноября.

Позже в защиту издания выступил Роскомнадзор и премьера фильма всё же состоится. Правда, фильму присвоили возрастное ограничение 18+, поэтому для его просмотра необходимо авторизоваться.

Сама попытка цензуры была негативно воспринята российским сообществом.

Свобода слова, которой нет

Обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов так прокомментировал новость о блокировке YouTube:

«К сожалению, мы уже начинаем привыкать к актам политической цензуры в социальных сетях и на YouTube. Там жестоко зачищают информационное пространство от иного мнения и от правды. Недавняя история с судом по фильму "Беслан" показала, что с этим произволом можно и нужно бороться. Но мне кажется, пора уже на законодательном уровне начать борьбу против этого беспредела. Потому что иначе зарубежные цензоры будут только наглеть. Да, все эти сети зарегистрированы за рубежом и достать их сложно. Но ведь здесь есть представительства, здесь есть рекламные агентства, которые с ними работают, можно поставить вопрос о штрафах путем перекрытия этих потоков. Да и в конце концов, почему не вызвать на ковер в парламент представителей этих компаний с целью разъяснить двойные стандарты относительно политики цензуры в русскоязычном сегменте, как это делает Сенат США с руководителями Твиттера и Фейсбука? Как минимум, это поможет делать факты цензуры более резонансными и заставить эти сети оправдываться».

Новости о блокировке разместили различные российские СМИ.

«Неудобные вопросы «нарушают правила платформы»? YouTube запретил фильм-расследование про MH17», — была озаглавлена новость на портале «Царьград ТВ».

Издание «КоммерсантЪ» озаглавило соответствующую новость «YouTube запретил премьерный показ украинского фильма-расследования о гибели MH17».

«Фильм-расследование о крушении «Боинга» над Донбассом удалили с YouTube», — сообщило издание LipetskMedia.

В результате Роскомнадзор потребовал у Google вернуть доступ к материалам издания, что и в итоге и было выполнено. На это тоже отреагировали СМИ.

Маленькая, но победа

Τelegram-канал МИА «Россия Сегодня» «Зубовский 4» так прокомментировал новость о «победе» над YouTube:

«YouTube вернул доступ к фильму-расследованию украинского журналиста Андрея Лактионова о гибели малазийского «Боинга» в небе над Донбассом на канале нашей @ukraina_ru. Видимо, на видеохостинг подействовало вчерашнее жесткое письмо Роскомнадзора, потребовавшего снять блокировку материалов российского СМИ. Напомним, что фильм был изъят с платформы в понедельник с формулировкой «нарушение принципов сообщества». Этот акт цензуры вызвал волну возмущений в сети и оперативную реакцию Роскомнадзора. В итоге справедливость восстановлена, премьера фильма состоится сегодня в 19:00. Правда, с ограничением возрастной аудитории +18».

А до этого российские СМИ опубликовали новости о требованиях Роскомнадзора.

«Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать материалы «Украина.ру», — гласил заголовок издания Russia Today.

«Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к «Украина.ру», — сообщало издание «Взгляд».

О требованиях «Роскомнадзора» сообщил и ряд других агентств и изданий.

В общем, ситуация с фильмом не осталась незамеченной российской общественностью.