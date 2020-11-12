Окончание карабахской войны говорит о полной переделке карты безопасности Южного Кавказа, неспокойного региона, втиснутого между Турцией, Россией и Ираном, утверждают западные СМИ

Во вторник, 10 ноября, на Кавказ в район проживания армян был отправлен российский миротворческий контингент, что закрепило азербайджанские завоевания в войне в Нагорном Карабахе, которая изменила геополитическую ситуацию в этом взрывоопасном регионе, отмечает влиятельная американская газета The New York Times.

Ведущая роль России, а не Турции в прекращении этого конфликта показывает, что Москва остается самым влиятельным игроком на Южном Кавказе. Некоторые армяне надеялись на более решительные действия России в этой войне, поскольку между двумя странами действует договор о взаимной обороне.

Но, как сказал армянский журналист Татул Акопян, освещающий события в этом регионе более 30 лет, решение России направить миротворцев в очередной раз спасло армян от гибели: ведь они могли потерять еще больше территорий в Нагорном Карабахе, включая Степанакерт.

«Умные и трезвые армяне понимают, что русские вмешались и в известном смысле спасли сам Карабах», — считает Акопян.

«Мы исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — заявил Президент России Владимир Путин, который приложил серьезные посреднические усилия для заключения соглашения между главой Армении Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Азербайджанцы танцевали на улицах, а армяне разгромили кабинет своего премьер-министра после сообщений о том, что Москва содействовала окончанию ожесточенной войны между их странами. Резкий контраст между ликованием в Баку и горькими слезами в Ереване не оставляет никаких сомнений в том, кто победил в этой войне, пишет британская газета The Telegraph.

Разумеется, на поле боя в высоких горах Южного Кавказа победил богатый энергоресурсами Азербайджан, но для внешнего мира вопрос заключается в том, какие крупные державы извлекли выгоду из такого исхода и почему Запад отсутствовал в тот момент, когда решалась судьба ключевого энергетического коридора.

Несмотря на акции протеста, которые устраивали представители армянской диаспоры в Париже и Лос-Анджелесе, лидеры западных демократий не стали лить крокодиловы слезы по Армении, которую всего два года назад повсеместно расхваливали как светоч демократии.

Кавказ — регион, где сходятся сферы влияния России и Турции. Там до недавнего времени Армения и ее союзники очень активно продвигали дружественные политические силы, и не только чтобы обеспечить безопасность энергетического коридора, ведущего из добывающих нефть и газ государств, которые находятся восточнее.

Но теперь дуэт Путина и Эрдогана в очередной раз продемонстрировал, что, когда дело доходит до политики силы, а не политических жестов, хозяевами игры являются именно они. Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

От Ливии до Сирии, а теперь и на Кавказе, Москва и Анкара поддерживали противоборствующие стороны, чтобы в конце концов уладить конфликт, а затем поделить между собой трофеи, пока Запад пытается сообразить, что же пошло не так.

В результате этого конфликта на Кавказе Турция теперь еще жестче контролирует одну из западных энергетических артерий, по которой значительная часть нефти и газа поставляется из Центральной Азии и Азербайджана через «бутылочное горло» в Босфоре.

Россия остается единственным альтернативным маршрутом для экспорта энергоресурсов на Запад, потому что при администрации Байдена степень изоляции Ирана останется такой же, как и при Трампе.

Соседи Турции — Греция и Кипр, входящие в состав ЕC, должно быть, задумались над тем, смогут ли они получить больше поддержки, нежели Армения, в случае если президент Эрдоган теперь решит развернуться лицом на запад. Исход небольшой войны на далеком Кавказе оказался недвусмысленным показателем бессилия Запада.

Россия выступила посредником при заключении соглашения между Арменией и Азербайджаном, условия которого, по-видимому, будут соблюдаться, считает американское издание Politico.

Теперь, когда конфликт официально вновь заморожен, в сложившейся ситуации появились два явных победителя. Это Россия и Турция, которые демонстрировали в регионе свою силу, пока Европейский союз наблюдал за происходящим со стороны, становясь все более бесполезным для своих соседей. Пашинян провалил экстренное заседание парламента Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Соглашение, заключенное при посредничестве России, имеет поразительное сходство с тем, что, по общему мнению Армении, Азербайджана и международного сообщества, было бы разумным компромиссом в соответствии с Мадридскими принципами 10 лет назад. Главное отличие состоит в том, что оно вводится в действие не дипломатами или политиками, а военной силой.

В рамках этого соглашения Россия разместит в Нагорном Карабахе около двух тысяч миротворцев, тем самым гарантируя, что он будет иметь защищенную Россией сухопутную связь с Арменией, а Азербайджан будет иметь защищенные Россией коммуникации и транспортные связи через Армению с азербайджанским эксклавом — городом Нахичевань.

Может показаться, что Азербайджан победил, а Армения потерпела поражение, но для обеих сторон ситуация не так проста. Азербайджан получил под свой контроль семь районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, ранее оккупированных Арменией, и получит возможность сохранить завоеванные территории в анклаве.

С учетом российского военного присутствия в регионе, признанном международным сообществом территорией Азербайджана, и присутствия сотрудников российских служб безопасности, обеспечивающих Азербайджану доступ в Нахичевань, Москва приобретает гораздо больше рычагов в сфере обеспечения безопасности в стране. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Соцсети об уроках для Украины © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В краткосрочной перспективе это приведет к непродолжительному согласию и идиллии в отношениях между Азербайджаном и Россией, но может стать источником будущей нестабильности и обострения противоречий в отношениях Москвы и Баку.

Что же касается Армении, она сохраняет де-факто контроль над частью территории Нагорного Карабаха, а благодаря размещению в этом регионе российских миротворцев эта страна станет менее уязвимой в случае возникновения конфликтов в будущем.

Но в итоге Армения оказалась в гораздо более сложной ситуации, поскольку ее и без того большая зависимость от Москвы резко повысилась, а оставшиеся под контролем Армении районы Нагорного Карабаха теперь невозможно защитить без помощи России.

Настоящими победителями в конфликте, вновь вспыхнувшем из-за Нагорного Карабаха, в конечном счете являются Турция и Россия. Москва усилила контроль над Арменией и ее внутренней и внешней политикой. К тому же у нее теперь гораздо больше рычагов влияния на дальнейшие события в Азербайджане в военной сфере и в сфере обеспечения безопасности.

У Турции также есть повод для торжества. Ее союзник Азербайджан вернул под свой контроль семь районов и часть территории Нагорного Карабаха во многом благодаря поддержке Турции. Турецкие военные и турецкие беспилотники получили хорошую рекламу — как и репутация Турции как державы, которая действительно поддерживает своих союзников. И, несмотря на бесцеремонные военные «маневры» Турции, способность Анкары и Москвы и дальше поддерживать хорошие отношения осталась непоколебимой.

Все это не предвещает ничего хорошего для внешней политики и международной репутации ЕС. Ереван обнародовал данные о потерях армии Азербайджана в Карабахе © REUTERS, Staff/File Photo

Внешняя политика в более широком окружении ЕС становится все более милитаризованной. Ключевыми игроками в регионе являются не страны ЕС, а Турция, Россия, а теперь и Азербайджан все чаще считают военные действия эффективным и надежным способом достижения успеха — от Южного Кавказа до Сирии и Ливии.

Пока ЕС будет и дальше ориентироваться почти исключительно на дипломатические и экономические средства осуществления своей власти в соседних странах, эта тенденция будет сохраняться.

Евросоюз должен приступить к развитию партнерских отношений с рядом стран, расположенных на его восточном и южном флангах, в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности. ЕС должен стать силой, способной оказывать влияние не только в политике и экономике, но и в сфере обеспечения безопасности. Только тогда к голосу ЕС будут больше прислушиваться там, где его мнение имеет наибольшее значение.

Окончание войны говорит о полной переделке карты безопасности Южного Кавказа, неспокойного региона, втиснутого между Турцией, Россией и Ираном. Урегулирование закрепило также и за все более напористой Турцией важную роль в этом регионе.

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