Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона

Сторонники Майи Санду устроил шумиху у типографии, где печатались предвыборные газеты оппонента, а штаб Додона пригрозил наказанием за срыв процесса и саботаж

Всего за несколько дней до второго тура президентских выборов в Молдавии разгорелся нешуточный скандал. Камнем преткновения стали предвыборные газеты кандидата Игоря Додона. Игорь Гросу, депутат от формирования Санду — PAS (ранее, кстати, замеченный в Приднестровье, тогда, во время первого тура, он возмущался тем, что «сепаратисты решают судьбу демократии») — заблокировал государственную типографию «Универсул», где печатались агитматериалы конкурента.

Шоу с изъятием фургонов с газетами

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К пикетчикам вышел директор типографии Корнелиу Мазур, который рассказал о том, что в данном процессе является субподрядчиком, — дескать, другая типография не успела напечатать весь тираж, поэтому их попросили помочь. Его слова подтвердил представитель штаба Игоря Додона Влад Бэтрынча, который вместе с другими депутатами прибыл спасать газеты.

«Наша бухгалтерия всегда была образцовой. Все абсолютно законно. Мы представим полиции и общественности документы!» — заявил он.

Наказание вплоть до исключения?

В PAS потребовали наказать Додона вплоть до исключения из предвыборной гонки за недостоверные данные о тираже и типографии. Более того, в ЦИК была подана жалоба. Однако в ведомстве призвали не спешить с выводами, так как по закону подобного рода ходатайства относительно агитматериалов могут быть рассмотрены в течение пяти дней.

Аты-баты, стоп дебаты: в Молдавии прозападный кандидат Майя Санду сорвала предвыборные дебаты с президентом © Facebook, Maia Sandu

«Обращаемся к национальным и международным наблюдателям выразить свое отношение к этим беззакониям, когда один избирательный конкурент незаконно блокирует распространение электоральных материалов другого кандидата. Предполагаем, что этот саботаж организован специально, чтобы отвлечь внимание от другой взрывной темы дня — речь идет о доказательствах незаконного финансирования из-за границы Майи Санду и партии, которой она руководит. Очень хорошо понимаем, что информация о незаконном финансировании, представленная депутатом Богданом Цырдя, бьет по имиджу «чистого политика» контркандидата. Поэтому конкуренты были вынуждены организовать саботаж, чтобы отвлечь внимание публики», — говорится в пресс-релизе.

В то же время представители штаба уточнили, что агитационные материалы кандидата Игоря Додона оплачены из избирательного фонда, доказательством чему служит заключенный с экономическим агентом контракт. Частная типография из-за технических сложностей обратилась к другому экономическому агенту также на основе контракта.

«Все наши действия абсолютно законны и подтверждаются документами, в отличие от действий представителей контркандидата. Обращаемся с призывом к нашему контркандидату с требованием уважать граждан и прекратить провокационные и незаконные действия», — сообщается в пресс-релизе.

Из-за чего же разгорелся «сыр-бор»?

Роковые яйца, или Почему «яичная» тема стала символом президентской кампании в Молдавии © CC0, Pixabay

«Практически все депутаты, члены политбюро партии Майи Санду, в той или иной мере либо были сотрудниками Фонда Сороса, либо его стипендиатами. Они все работали в этом фонде, как и Майя Санду, — рассказал Цырдя. — При этом сам Фонд Аденауэра не представляет финансовых отчетов, что вызывает много вопросов».

Он заявил, что, как ни пытался найти в открытых источниках отчетов фонда, ничего не вышло.

Народный избранник продемонстрировал схему получения партией Санду денег из аффилированных НПО, фактически из-за рубежа.

«Речь идет о миллионах. Обратите внимание, что Майя Санду регулярно выходит к народу с просьбой о донатах. Я напомню, что почти все советники молдавских правых правительств получали зарплаты от Сороса. Более того, эти же советники работали у премьера Санду и получали также деньги от фонда Конрада Аденауэра».

Чем завершится «газетный скандал», решится на заседании ЦИКа в четверг.