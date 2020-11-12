Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона

Всего за несколько дней до второго тура президентских выборов в Молдавии разгорелся нешуточный скандал. Камнем преткновения стали предвыборные газеты кандидата Игоря Додона. Игорь Гросу, депутат от формирования Санду — PAS (ранее, кстати, замеченный в Приднестровье, тогда, во время первого тура, он возмущался тем, что «сепаратисты решают судьбу демократии») — заблокировал государственную типографию «Универсул», где печатались агитматериалы конкурента.
Шоу с изъятием фургонов с газетами
Пригласив туда с пяток «своих» СМИ, оппозиционеры устроили форменное шоу, заблокировав две машины с агитационными газетами. В PAS заявили, что тираж больше, чем заявлен, к тому же на газетах указано, что их печатала частная типография, а не государственная. Туда приехали депутаты-социалисты (напомним, Игорь Додон еще недавно был лидером партии), завязалась потасовка. Нагрянули сотрудники полиции, вывели всех из здания типографии, а газеты увезли в комиссариат.
К пикетчикам вышел директор типографии Корнелиу Мазур, который рассказал о том, что в данном процессе является субподрядчиком, — дескать, другая типография не успела напечатать весь тираж, поэтому их попросили помочь. Его слова подтвердил представитель штаба Игоря Додона Влад Бэтрынча, который вместе с другими депутатами прибыл спасать газеты.
«Наша бухгалтерия всегда была образцовой. Все абсолютно законно. Мы представим полиции и общественности документы!» — заявил он.
Наказание вплоть до исключения?
В PAS потребовали наказать Додона вплоть до исключения из предвыборной гонки за недостоверные данные о тираже и типографии. Более того, в ЦИК была подана жалоба. Однако в ведомстве призвали не спешить с выводами, так как по закону подобного рода ходатайства относительно агитматериалов могут быть рассмотрены в течение пяти дней.
Тем временем штаб Игоря Додона выступил с заявлением и осудил незаконные действия по блокированию материалов. В пресс-сообщении штаба говорится о том, что о нарушениях были проинформированы правоохранительные органы.
«Обращаемся к национальным и международным наблюдателям выразить свое отношение к этим беззакониям, когда один избирательный конкурент незаконно блокирует распространение электоральных материалов другого кандидата. Предполагаем, что этот саботаж организован специально, чтобы отвлечь внимание от другой взрывной темы дня — речь идет о доказательствах незаконного финансирования из-за границы Майи Санду и партии, которой она руководит. Очень хорошо понимаем, что информация о незаконном финансировании, представленная депутатом Богданом Цырдя, бьет по имиджу «чистого политика» контркандидата. Поэтому конкуренты были вынуждены организовать саботаж, чтобы отвлечь внимание публики», — говорится в пресс-релизе.
В то же время представители штаба уточнили, что агитационные материалы кандидата Игоря Додона оплачены из избирательного фонда, доказательством чему служит заключенный с экономическим агентом контракт. Частная типография из-за технических сложностей обратилась к другому экономическому агенту также на основе контракта.
«Все наши действия абсолютно законны и подтверждаются документами, в отличие от действий представителей контркандидата. Обращаемся с призывом к нашему контркандидату с требованием уважать граждан и прекратить провокационные и незаконные действия», — сообщается в пресс-релизе.
Из-за чего же разгорелся «сыр-бор»?
В этот же день депутат Богдан Цырдя выступил с пресс-конференцией, на которой продолжил раскрывать источники финансирования кампании Майи Санду. Он представил доказательства того, что фонды Сороса и Конрада Аденауэра финансируют ряд молдавских НПО, руководители которых связаны с Майей Санду или являются членами PAS.
«Практически все депутаты, члены политбюро партии Майи Санду, в той или иной мере либо были сотрудниками Фонда Сороса, либо его стипендиатами. Они все работали в этом фонде, как и Майя Санду, — рассказал Цырдя. — При этом сам Фонд Аденауэра не представляет финансовых отчетов, что вызывает много вопросов».
Он заявил, что, как ни пытался найти в открытых источниках отчетов фонда, ничего не вышло.
Народный избранник продемонстрировал схему получения партией Санду денег из аффилированных НПО, фактически из-за рубежа.
«Речь идет о миллионах. Обратите внимание, что Майя Санду регулярно выходит к народу с просьбой о донатах. Я напомню, что почти все советники молдавских правых правительств получали зарплаты от Сороса. Более того, эти же советники работали у премьера Санду и получали также деньги от фонда Конрада Аденауэра».
Чем завершится «газетный скандал», решится на заседании ЦИКа в четверг.