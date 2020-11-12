Одним из волнующих сегодня армянскую и российскую общественность вопросов является то, войдут ли в Нагорный Карабах турки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о том, что в регионе появятся турецкие военные. Это встревожило армян

В среду, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, заявил о направлении турецких наблюдателей в Нагорный Карабах. Ищенко описал, что получит Россия, если в Армении свергнут Пашиняна © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху. Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Этот центр будет создан на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана», — сообщил Эрдоган.

Турецкий президент заявил, что «посредством этого центра будут регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня».

За сутки с лишним до этого — 10 ноября — президент Азербайджана Ильхам Алиев во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о совместной российско-турецкой миротворческой миссии в регионе.

«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал Алиев.

Позже МИД РФ опроверг слова азербайджанского президента.

«Очень важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений. Но я бы еще раз хотела обратить внимание на слова президента Российской Федерации — текст опубликован на сайте Кремля, — еще раз хочу сказать, что речь о российских миротворцах», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» днём 10 ноября.

Но в тот же день в эфире телеканала «Россия 24» Захарова заявила о совместном российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

«В эти минуты появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи», — отметила она.

Вместе с тем Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией. После Карабаха: что ждёт премьера Армении Пашиняна © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Это заявление, а также позднейшее заявление Эрдогана снова обеспокоило многих как в Армении, так и в России.

Что не так с турецкими военными?

В своём выступлении перед парламентской фракцией Партии справедливости Эрдоган не только заявил о «28-летней оккупации земель Азербайджана» и обвинил армян в «зверствах в Ходжалы и других населённых пунктах Карабаха». Турецкий президент вспомнил ещё и некоторых политиков, имена которых вызывают у армян ненависть.

«Карабах вновь стал азербайджанским! Души Мамедэмина Расулзаде, Энвера-паши, Нури-паши, Гусейна Джавида, Ахмета Джавада и общенационального лидера Гейдара Алиева возрадовались!» — заявил во время своего выступления Эрдоган.

В этом перечне на себя обращает внимание личности Энвера-паши и Нури-паши. Первый — один из лидеров младотурок, ответственный за геноцид армян, геноцид греков и геноцид ассирийцев в Османской империи.

Примечательно, что в самой Турции в 1918 году после подписания Мудросского перемирия Энвера-пашу заочно осудили и приговорили к смертной казни. Он бежал в Германию. Позже Энвер-паша возглавил басмаческое движение и был убит в кишлаке Чагана (ныне — территория Таджикистана) во время боя с эскадроном Красной армии в 1922 году.

При этом Энвер-паша был сторонником идей пантюркизма.

Нури-паша — сводный брат Энвера-паши — был командующим Исламской кавказской армией, которая воевала с Красной армией и белогвардейцами на Кавказе. Установка памятного знака в честь бойцов этой армии в Дагестане в 2018 году вызвало скандал в России. При этом, как утверждают некоторые источники, именно при содействии Нури-паши был создан Туркменский легион СС.

Учитывая идеологию, которая царит в турецких Вооружённых силах, чествование руководством Турции людей, которые с ненавистью воспринимаются в Армении и, по меньшей мере, неоднозначно в России, слова Эрдогана о турецко-российском центре в Нагорном Карабахе встревожили многих.

И если армянам ненавистна мысль, что те, кто прославляет убийц их предков, придут на земли, которые армяне считают своими, то русские тревожатся по поводу безопасности в самой России. Ереванский майдан? Что ждёт столицу Армении в четверг © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Успех Турции в военной операции против Карабаха и <…> осторожная позиция России на агрессию сыграли на рост популярности Эрдогана на мусульманском постсоветском пространстве. Ему кланяются Киргизия, Казахстан, Грузия и др., благосклонно воспринимают Татарстан, Башкирия, определённые силы в республиках Северного Кавказа», — цитирует Τelegram-канал «Военкор Котенок» российского военного эксперта Александра Жилина.

Он обеспокоен безопасностью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Не успели наши миротворцы разместиться в районе конфликта, а их уже атакуют фейками о мародёрстве, насилии в отношении… армян. Уже вбивается клин между русскими военнослужащими и армянским обществом. Как только в регионе появятся турецкие военнослужащие, против российских миротворцев начнутся более серьёзные провокации, которые будут осуществлять боевики», — уверен Жилин.

Что касается слухов, о которых говорит Жилин, их уже пришлось развенчивать и руководству непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и российским СМИ.

Информационная война против российских миротворцев

После того как стало известно, что в Нагорный Карабах отправились российские миротворцы, в армянских СМИ появилась информация о столкновении их с местным населением.

«Российские «миротворцы» уже начали применять силу против армянского населения. Их выселяют из домов и им не разрешают вывозить предметы первой необходимости… И это только начало… Мы тысячу раз говорили, что нет разницы между турком и «миротворцем Путиным»… Тех, кто рассчитывает на помощь Путина, ждут только новые «котлы» и депортации в ближайшие дни и недели», — написал у себя в Facebook армянский политолог Александр Кананян.

Кананян — последовательный противник российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующие комментарии он давал ещё в 2018 году. При этом в его друзьях в Facebook — многие прозападные армянские политики, среди которых — Ара Папян (о нём и других писало издание Украина.ру).

Сам Кананян родом из Тбилиси, учился в Европе, работал в посольстве Италии в Ереване. Сейчас он живёт в Карвачаре, который 15 ноября согласно достигнутому между Арменией, Азербайджаном и Россией соглашению должен перейти под контроль азербайджанцев.

Слова Кананяна пришлось опровергать властям Нагорного Карабаха. Советник президента НКР Давид Бабаян в комментарии Sputnik Армения назвал сведения Кананяна абсурдными, в том числе и потому, что в Карвачаре на данный момент нет российских военных.

«К тому же считаю крайне неприятными и, не скрою, попросту омерзительными антироссийские выпады и проявления каких-то непонятных сил. Особенно в этот тяжелейший момент», — отметил Бабаян.

Он заявил, что есть конкретные силы и личности, которые сейчас любой ценой хотят спровоцировать антироссийские настроения в Армении и Карабахе.

«Думаю, что их по именам называть не надо. Все знают, кто они», — добавил Бабаян. Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Тем временем некоторые азербайджанские СМИ начали распространять информацию, что командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе назначили этнического азербайджанца, на что обратило внимание издание Sputnik Армения.

Командующий миротворцами РФ Рустам Мурадов действительно родился в дагестанском селе Чинар, где большинство составляют азербайджанцы. Однако сам он — табасаранец, т.е. даже не представитель тюркского народа.

«Считаю, что у офицера, как у государственного человека, не должно быть понятия нации. Это один из моих принципов», — заявлял сам Мурадов в 2018 году.

Среднее военное образование он получил в Казанском суворовском военном училище. Мурадов с отличием окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова Общевойсковую академию. Кроме того, он окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации

Первый орден Мужества Мурадов получил в 1996 году после операции по захвату Верхнего Центороя в Чечне, когда он командовал разведротой 136-й бригады в Буйнакске. Второй орден Мужества Мурадов получил за успешно проведённую операцию по захвату штаба Масхадова в Датое, в ходе которой сам Мурадов был ранен.

В 2017 году Мурадов был военным советником в Сирии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он был удостоен звания Героя Российской Федерации. 20 февраля 2020 года ему присвоили очередное звание генерал-лейтенанта. Мальцев рассказал, что может грозить российским миротворцам в Нагорном Карабахе © скриншот видео Украина.ру

Таким образом, Мурадова при всём желании нельзя не только назвать азербайджанцам, но и сторонником идей пантюркизма. Тем более в ряде военных конфликтов его противниками выступали силы, явно или непрямо поддерживаемые турками.

Очевидно, что упомянутые слухи — далеко не единственные, которые придётся развенчивать. Примечательно, что распространением неправдивой информации занимаются в том числе и сторонники прозападных сил в Армении.

Всё это осложняет и без того непростую обстановку в Нагорном Карабахе.

Когда статья готовилась к публикации, стало известно о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства <…> Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории — не на территории бывшего конфликта — для размещения российских и турецких наблюдателей <…> Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — прояснил Лавров ситуацию с российско-турецким наблюдательным пунктом.

Он призвал руководствоваться тем, что написано на бумаге, а не досужими домыслами.