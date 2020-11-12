Кабинет министров согласовал кандидатуру нового председателя Одесской ОГА - им стал экс-губернатор времен Кучмы Сергей Гриневецкий

Назначение происходило на фоне обострения предвыборной ситуации в городе: экс-нардепа Дмитрия Голубова, поддержавшего кандидата на пост мэра Николая Скорика, СБУ обыскала и обвинила в фальсификации избирательных бюллетеней.

Новый-старый губернатор Гриневецкий: что о нем известно

Зеленский подыскал нового губернатора Одесской области — гремит скандал © odessamedia.net

В 1990 году его назначили первым секретарем Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, правда, долго ему там проработать не удалось ввиду развала СССР. В 1994 г. он вернулся в политику в качестве руководителя секретариата областного совета, а затем «дорос» до заместителя губернатора. В мае 1998 г. президент Леонид Кучма назначил его главой Одесской областной государственной администрации. Данный пост политик занимал в течение почти 7 лет — до 2005 г.

Во время своего управления областью добился больших успехов. Одесская область стала одним из ведущих регионов Украины, в том числе в агропромышленном комплексе — за семь лет область четыре раза выходила на более чем трехмиллионный рубеж по валовому сбору зерна. В это время построена одна из мощнейших в Европе Тарутинская газокомпрессорная станция, проведена масштабная газификация сельских районов области, газифицированы все города областного значения.

«37-й год по-трухановски»: в Одессе прошли обыски из-за «подкупа» в пользу Скорика - видео © из открытых источников Егор Строев и глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Ещё одна важная особенность, присущая периоду губернаторства Гриневецкого, — это время по праву называют «золотым веком одесской культуры»: масштабная реставрация театров и музеев, проведение значимых культурных акций международного значения, активизация зарубежной гастрольной деятельности.

Интересно, что политик был участником Северодонецкого съезда, когда на почве непризнания «оранжевой» власти депутаты всех уровней, представляющие восточные и южные области страны, собрались под лозунгами создания федерации независимости Юго-Восточного региона.

«Киев прогнил, в нем господствует гетманщина», — сказал на съезде одесский губернатор, давая понять, что не собирается подчиняться новой власти в столице. Поэтому его увольнение при Ющенко стало вопросом предрешенным.

В 2006 г. вошел в партию «Народный блок Литвина» и год спустя стал народным депутатом от этой политсилы. В 2012 году переизбрался нардепом в качестве мажоритарщика, войдя во фракцию Партии регионов. В парламенте он являлся одним из соавторов закона «О региональных языках», предоставлявшего русскоязычным гражданам и нацменьшинствам возможность использовать родной язык в официальной сфере. В разгар Майдана в январе 2014 г. Гриневецкий поддержал так называемые «диктаторские законы» Януковича, впрочем, потом никаких серьезных претензий от новых властей по данному поводу к нему не было. После государственного переворота он на долгое время пропал из публичной политики.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна Иваном Русевым и зятем Сергея Гриневецкого Григорием Мельниченко. Русев завил, что браконьеры, связанные с Мельниченко, похитили его сына Романа. А в прошлом году в СМИ были несколько публикаций о том, что зять Гриневецкого незаконно построил на берегу Днестра бетонный причал, взимая плату с рыбаков.

В нынешнем году Гриневецкий вернулся в публичное поле в начале июня, когда ходили слухи, что он может стать кандидатом в мэры от «Слуги народа». Такое предложение политику действительно поступало, но от него он отказался. Зато месяц спустя он вошел в партию одесского мэра «Доверяй делам» и стал первым номером в списке ее кандидатов в областной совет.

«Мне было предложено возглавить областную организацию партии «Доверяй Делам», а также возглавить список партии в областной совет. Я дал добро. Потому что: во-первых, не вижу соединительного звена между городом и областью, а во-вторых, нет такого звена между областью и центром. Учитывая мой многолетний опыт, считаю, что это позволит мне найти пути развития и для города, и для региона», — рассказал он местным СМИ.

По данным народного депутата Александра Дубинского, Гриневецкий близок к одному из совладельцев одесского аэропорта и собственнику табачного монополиста «Тэдис Украина» Борису Кауфману. Последнего, кстати, называют «теневым обнальщиком» бывших президентов Януковича и Порошенко.

Подобный шаг является серьезным показателем договоренностей между Офисом президента и мэрией, в рамках которых после победы Труханова сформируют коалицию между «Доверяй делам» и «Слугой народа», где выдвиженцы Зеленского получат пост секретаря горсовета. С этой целью, скорее всего, третьим игроком привлекут «Европейскую солидарность», либо «переманят» депутатов из других партий. Для Офиса президента победа «Оппоплатформы» в Одессе категорически неприемлема, поэтому данный союз приобрел особую актуальность. Гриневецкий, видимо, должен скрепить договоренности и проконтролировать, чтобы все прошло в нужных ОП рамках.

Страсти накаляются: обыск СБУ у соратника Скорика и странные билборды от мэрии

Мэр Одессы заявил, что его противники затягивают подсчет голосов © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

«Если вы посмотрите на них внимательно, то видно, что это напечатанная на плохом ксероксе из одесского главка СБУ подделка. Если честно, мне стыдно за размах "деятельности" наших спецслужб. Уважаемые опричники могли бы найти у меня зенитно-ракетный комплекс БУК или на худой конец поллитра "Новичка" и обвинить меня в отравлении Навального и Скрипалей. Бюллетени — это мелко и, как говорил классик, "Миша, все х..ня, давай по новой". Вам поверят только дураки. Хотя постойте, все дураки на вас и работают. Так что цель достигнута», — написал Голубов в телеграм-канале.

Кстати, за два дня до обыска Геннадий Труханов пожаловался на конкурентов в областное управление СБУ, обвинив их в незаконном получении персональных данных и скупке голосов одесситов. Поэтому не исключено, что обыск и резонанс, последовавший за ним, является способом давления на оппозиционного ей кандидата в интересах действующего мэра.

Сам Скорик, комментируя произошедшее, назвал инцидент произволом и беззаконием.

Скорик догоняет Труханова накануне второго тура выборов мэра Одессы © commons.wikimedia.org, Alexostrov Дмитрия Голубова, который официально поддержал меня на выборах, пришли сотрудники полиции и СБУ, без санкции суда на обыск, признавая, что выполняют указания руководства. Эти указания идут из областного управления СБУ. Я хочу обратиться к руководству областного управления СБУ: я обязательно буду завтра у вас в гостях, поинтересоваться, зачем вы занимаетесь незаконными вещами… Такого в нормальной стране и в нормальном городе просто не может быть», — отметил он.

Помимо этого Одессу заполонили весьма странные билборды с текстом: «Если ты не придешь на выборы, вежливые люди могут прийти к тебе». Их содержание связывают с рекламным отделом одесской мэрии. Учитывая настроения одесситов, апелляция к пропагандистским националистическим мифам в стиле «Россия идет захватывать Одессу» может сыграть против действующего городского головы.

Как бы то ни было, предвыборное противостояние бывших соратников по Партии регионов перерастает в форменную войну, где шансы на успех фактически равны.