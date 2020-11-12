Конгресс в очередной раз расширяет ограничительные меры в отношении участников проекта, и отменить их не сможет даже бывший вице-президент Джо Байден, который, судя по всему, 20 января станет президентом США

Три источника агентства Bloomberg сообщили, что Палата представителей и Сенат договорились о включении в законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020-го) поправки о введении дополнительных санкций против «Северного потока — 2», который должны принять до конца 2020 года.

Это значит, что действующие ограничительные меры будут распространяться на страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода, но при этом не затронут Германию и её официальные лица. Кроме того, по предложению председателя комитета Палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля внесли пункт о том, что США должны уведомляли своих союзников о введении санкций заранее. «Не из-за русофобии»: Мирзаян объяснил, почему Трамп ввел санкции против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В июне каждая из палат Конгресса представила свой проект бюджета, затем их согласованием занялась специальная комиссия.

Как уточняет Bloomberg, обновлённые санкции включили в ту версию документа, которую летом внесли на рассмотрение сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джинн Шейхин, она предусматривала, что ограничительные меры будут распространяться на все суда, участвующие в прокладке труб для реализации проекта; компании, которые обеспечивают страховку судов, их техническое оборудование, а также установку на них специального оборудования; любую специализированную организацию, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.

Для сравнения: документ, внесённый 26 июня в Палату представителей группой из девяти конгрессменов (шести республиканцев и трёх демократов), предлагает более мягкий подход — в нём не было пункта о наказании компаний, оказывающих услуги по тестированию, инспекции и сертификации. Это важно, поскольку без сертификата о соответствии газопровод нельзя ввести в эксплуатацию.

Кроме того, в отличие от проекта, рассматриваемого в Сенате, не говорилось о том, что новые санкции начнут действовать задним числом, то есть в случае принятия редакции они затронули бы только те компании, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.

По всей видимости, такой реверанс в сторону Германии сделан уже исходя из того, что 20 января президентский пост в США займёт бывший вице-президент Джо Байден (хотя официально результаты голосования ещё не подведены), известный сторонник евроатлантического сотрудничества. Он намерен наладить испорченные действующим президентом Дональдом Трампом отношения с европейскими партнёрами, прежде всего с Берлином.

За день до сообщения Bloomberg, 10 ноября, Восточный комитет немецкой экономики (ассоциация, объединяющая немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) опубликовал на своём сайте заявление, в котором говорится, что угроза санкций против «Северного потока-2» должна исчезнуть с приходом к власти Байдена, а американское вмешательство в европейские дела должно остаться в прошлом.

Просили — получайте, что называется.

В тот же день на конференц-звонке с инвесторами финансовый директор концерна Uniper, участвующего в строительстве газопровода, Саша Биберт сказал, что, несмотря на потенциальную угрозу новых санкций со стороны США, компания не меняла ни структуру проекта, ни его финансирование, хотя постоянно анализирует возможность введения американцами новых ограничений.

В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Байден вряд ли будет напрямую ссориться с Германией, вводить жёсткие санкции против немецких фирм, чтобы окончательно не испортить отношения с европейцами. Тем более, по словам эксперта, Берлин опротестовал санкции Трампа и дал понять, что в этом вопросе отступать не будет. У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Германская элита считает, что при Байдене будут безоблачные отношения, что он вновь будет воспринимать Германию как главного партнёра Америки в Европе. Конечно, этого не будет. Дело было не только в самом Трампе, который относился к Европе чуть ли не как к конкуренту. Это американские элиты изменили точку зрения на европейцев. Они хотят Европу дисциплинировать. Европа должна Америку во всем слушаться.

Вкладывать деньги в Европу, как после Второй мировой, чтобы вести холодную войну с Советским Союзом, для Америки сейчас нет никакого смысла — её стратегические интересы направлены на Азию и сдерживание Китая. Европа для них даже в качестве плацдарма не настолько интересна и важна. Поэтому Германия зря надеется, что Америка её опять полюбит. Возможно, они будут в чем-то быстрее договариваться и США не будут обижать Германию, но возврата к мирным трансатлантическим отношениям и статусу дружной семьи тоже не будет», — заявил Рар.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что с приходом к власти Байдена европейские политики постараются договориться с ним о смягчении позиции Вашингтона по «Северному потоку-2», и в целом переговоры по вопросам поставок энергоресурсов будут идти на равноправной основе.

По его мнению, Европа сможет защитить свои интересы в сфере поставки энергоресурсов, тем более учитывая, «какие средства были вложены в проект — они должны окупиться», к тому же в случае отказа от проекта газопровода она понесёт большие имиджевые потери.

«Россия достроит «Северный поток-2», на это не уйдёт много времени», — заявил сенатор.

Россия могла бы уже ввести газопровод в эксплуатацию, если бы швейцарская Allseas, опасаясь ещё не вступивших американских санкций, предусмотренных военным бюджетом США на 2020 финансовый год, не отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, участвовавшие в строительстве. Москве пришлось искать альтернативные варианты и решать возникшие проблемы самостоятельно.

Если верить бывшему сенатору от штата Виргиния Ричарду Блэку, то при Байдене таких проблем, как при Трампе, быть не должно.

«Будет очень прекрасно увидеть окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», который уже практически завершён. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту «Северный поток».

Байден, возможно, (может предложить снять возражения против проекта и отказ от угроз санкций — ред.) достаточно тихо, не для того, чтобы сделать из этого большое дело, а чтобы просто тихо договориться с Россией, чтобы позволить им завершить этот участок, а затем в обмен он будет просить о каких-то выгодах для США», — сказал Блэк в комментарии РИА Новости.

Однако, как подчёркивает Александр Рар, не всё в США зависит от президента — есть «глубинное государство», истеблишмент и лоббисты нефтегазовых компаний, которые давили на американскую власть, чтобы она эти санкции проводила. «Мы успели»: Марцинкевич объяснил, почему новые санкции США не остановят «Северный поток 2» © Газпром флот

«Посмотрим, как будет вести себя Конгресс. Там сидят люди, которые хотят вводить санкции, их не так уж мало, и они есть как среди сторонников Байдена, так и среди республиканцев, поэтому я бы не сказал, что перспектива санкций исчезла из повестки дня. Но, я думаю, что у Байдена будет достаточно авторитета, чтобы отдалить эти санкции или как-то смягчить», — заявил политолог.

Не стоит забывать, что санкции, которые сейчас мешают завершению строительства «Северного потока-2», не введены президентским указом, а прописаны в оборонном бюджете, поэтому ни Трамп, ни Байден, каким бы сильным ни было их желание, одним росчерком своего пера отменить эти ограничения не могут. Поэтому, к счастью или к сожалению, в одиночку избранный президент решить судьбу газопровода не способен, хотя может убедить американских законодателей принять ту или иную позицию по этому вопросу.