Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года подал в Верховную Раду законопроект №4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия

Авторами законопроекта являются премьер Украины Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» и бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как говорится в законопроекте, после получения уведомлений от СБУ относительно присутствия граждан РФ на территории Украины Генеральный штаб ВСУ должен решать вопрос об их интернировании «с учетом реальных и потенциальных угроз для национальной безопасности Украины».

Упоминание о потенциальных угрозах говорит, что интернировать могут любого гражданина РФ, так как потенциально любой человек может что-то в будущем сделать, что будет интерпретировано как «угроза». Судя по списку актеров и музыкантов, которым запрещен въезд на Украину, «угроза национальной безопасности» может заключаться даже в гастролях в Крыму.

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Конвоирование интернированных в лагеря, а также розыск сбежавших из лагерей интернированных россиян осуществляет Нацполиция. Охранять лагеря должна Нацгвардия. Сидеть в лагерях они будут до тех пор, пока продолжаются боевые действия, а конфликт на Донбассе длится уже более 6 лет, и конца ему пока не видно. Проще говоря, законопроект предполагает произвольное задержание на основе подозрений и «потенциальных угроз» на неопределенный срок без решения суда.

Кабмин оправдывает интернирование иностранных граждан во время боевых действий, ссылаясь на Женевскую конвенцию от 1949 года, а Украина считает, что ведет их на Донбассе именно против РФ, не признавая ДНР и ЛНР. В 2015 году Рада официально признала Россию «страной-агрессором».

В случае принятия такого законопроекта под удар попадают не только москвичи и воронежцы, решившие посетить бабушку в Харькове, но и жители Крыма и республик Донбасса, получившие российские паспорта, даже если они сохранили украинское гражданство.

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Проще говоря, жителей Крыма и Донбасса запугивают концлагерями, вероятно, пытаясь «усилить» их желание вернуться на Украину. Им как бы четко дают понять, что их ожидает в случае «реинтеграции» этих территорий.

Особенно комично такие инициативы смотрятся на фоне распиаренной правительственной программы «Тебя ждут дома», пытающейся завлечь дончан и крымчан назад на Украину. Параллельно украинские телеканалы могут лить слёзы о депортации украинцев из Польши в ходе операции «Висла».

Такие противоречия в украинской политике обусловлены прежде всего попыткой угодить сразу западной демократической общественности и доморощенным националистам. Любые законотворческие инициативы Украины можно условно разделить на две категории: для внешнего и для внутреннего пользования. Отсюда и проистекает лицемерие и двусмысленность, ставшие как бы официальным национальным дискурсом.

Подобные инициативы можно было бы услышать из уст неонацистов вроде Андрея Билецкого или Олега Тягнибока, но тут инициатором выступает премьер-министр. Похоже, что, соперничая за электорат Петра Порошенко, «Слуги народа» пытаются быть правее самых ультраправых.

Политолог Вадим Карасёв считает, что львовянин Денис Шмыгаль так рассчитывает привлечь симпатии националистов.

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Некоторые украинские комментаторы полагают, что так Украина хочет пополнить «обменный фонд» пленных и задержанных лиц для торга с РФ и республиками Донбасса.

Экс-заместитель главы ГПУ Ренат Кузьмин напоминает премьер-министру, что вообще-то РФ может принять симметричные меры, так как миллионы граждан Украины проживают и работают в России.

«Несколько дней назад премьер Шмыгаль подал в Раду законопроект о создании в Украине концлагерей для лиц, имеющих российский паспорт. Заключённых из этих концлагерей Шмыгаль намерен обменивать как заложников или как пленных точно так же, как сейчас обменивает их на Донбассе. И похрен этому Шмыгалю, что русские могут ответить симметрично и отправить за решетку более 3 миллионов украинских заробитчан, выехавших на работу в Россию, чтобы потом обменять их на своих пленных, задержанных в Украине.

Что это было, Шмыгаль? Очень похоже на то, что наследники нацистских преступников, эсэсовцев и полицаев просто решили отомстить победителям в Великой Отечественной войне за своих с позором проигравших предков», — заявил Кузьмин.

«Добрые» эсэсовцы. Патриоты под гитлеровскими прапорами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Анатолий Шарий также подчеркивает, что такая инициатива никак не укладывается в Минские договоренности.

«По поводу нашумевшего закона об интернировании (читай — концентрационных лагерях для обладателей российских паспортов в Украине) у нас напрашивается вопрос: это предусмотрено Минскими соглашениями, обновлёнными на украинских условиях, или же Будапештским меморандумом? Складывается впечатление, что правительство внесло этот законопроект в Раду на волне эйфории от военных успехов Азербайджана. Вот только истинный финал этой истории не предвидели, как и не сделали из неё правильные выводы для Украины», — пишет Шарий.

Одна из вероятных причин может быть информация о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Он известен своей русофобией, поэтому власти Украины пытаются на этом поприще заранее быть «святее папы римского».

Политолог Михаил Погребинский полагает, что премьер-министр Шмыгаль этой инициативой подключается к гонке за звание самого оголтелого русофоба.

«Сейчас идет сражение за то, кто представит для новой американской администрации себя в роли главных партнеров. Порошенко уже показал, что он готов. Зеленский еще раньше, чем Порошенко, поздравил Байдена. А теперь почему бы Шмыгаю не поучаствовать в таком конкурсе на самого главного антироссийского политика», — говорит Погребинский.

У украинских националистов такая инициатива должна вызвать реминисценции о 1941 годе и тысячах советских военнопленных в лагерях под охраной полицаев. Однако она свидетельствует о том, что в Киеве и не планируют выполнять Минские договоренности и объявлять амнистию для жителей ДНР и ЛНР.

Чтобы потрафить желаниям радикальных националистов, в Киеве могут принять даже законопроект, оправдывающий пытки под каким-нибудь другим термином, например, «использование спецсредств» в отношении россиян и граждан Украины, заподозренных в симпатиях к ним. В таком случае ЕС и ОБСЕ максимум выразят «глубокую озабоченность», но не более того.