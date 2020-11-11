Премьер-министр Армении Никол Пашинян после подписания соглашения по Нагорному Карабаху между его страной, Азербайджаном и Россией стал одним из самых ненавидимых в Армении политиков. Сейчас он пытается оправдываться, заявляя, что другого выхода не было

В ночь на 10 ноября, когда стало известно о достигнутом соглашении между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным по Нагорному Карабаху, в Армении и за её пределами появился самый ненавистный политик.

«Гори в аду, тварь! Гори в аду, тварь! Гори в аду, тварь! Примерно такие настроения царят сейчас в Ереване, в фейсбуке Пашиняна и у меня на кухне», — написала у себя в Τelegram-канале главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. Протестующие в Ереване направились к зданию парламента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем временем в Ереване штурмом брали правительство и парламент. Собравшиеся кричали: «Где Никол? Где этот предатель?»

Протесты продолжились и на следующий день — в среду, 11 ноября. Им не помешал ни запрет на митинги в Армении, ни задержание накануне митинга оппозиционных политиков — представителей Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, Ваграма Багдасаряна, Вардана Айвазяна, Гегама Петросяна, Айка Мамиджаняна, Карине Ачемян, Гегама Петросяна, а также представителей партии «Отечество» Арсена Бабаяна и Вардана Восканяна.

Люди собрались на Площади Свободы с требованием отставки премьер-министра Пашиняна. Они скандировали «Никол, предатель!». Полиция в конечном итоге приостановила массовые задержания людей.

Как заявил на митинге представитель Верховного органа партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, оппозиция намерена выполнить три действия.

«Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и властей. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — заявил Сагателян.

Также на митинге стало известно о задержании лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его увезли в Службу национальной безопасности.

Сам Пашинян ещё 10 ноября попытался оправдаться. А после даже пытался атаковать оппозицию. Однако, судя по всему, его политической карьере нанесён существенный урон. И причина — соглашение, которое многие армяне считают предательством. Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

Армянская печаль

Уступки Пашиняна осудили даже за океаном. Так, недовольна была певица Шер.

«Ад ждёт вас, азербайджанские убийцы. Вы не устали убивать армян, отнимать наши земли и оставлять детей сиротами. У вас есть Трамп и Эрдоган. Трамп позволил уничтожить курдов, наших союзников. У него с Эрдоганом нет и половины сердца», — написала она в Twitter, прикрепив ссылку на статью об уступках и последовавших за известиями о них беспорядках в Ереване.

HELL’S🔥WAITING 4 U AZERBAIJANI MURDER’S‼️AREN’T U TIRED OF KILLING ARMENIANS,TAKING OUR LAND, MAKING OUR CHILDREN ORPHANS ⁉️YOU HAVE THE OIL,ERDOGEN & trump.trump let our allies,The Kurds Be Annihilated,Because He &Erdogan Don’t Have Half a💔Between Them. https://t.co/V3R6O6FtaL — Cher (@cher) November 10, 2020

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Армянская диаспора во всём мире пристально следила за происходящим в Нагорном Карабахе. За четыре дня до заявления Шер другие всемирно известные музыканты — американская группа System of a Down — после 15-летнего перерыва записали две новые песни — «Protect The Land» и «Genocidal Humanoidz». На первую из них сделали клип, где кадры боевых действий перемежаются с портретами жителей Карабаха.

«Нынешние коррумпированные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят объявить Арцах и Армению своей собственностью, но и безнаказанно совершают акты геноцида против человечества и дикой природы для достижения своей миссии. Они делают ставку на то, что мир слишком отвлечен коронавирусом, выборами и гражданскими беспорядками, чтобы заявить об их зверствах. Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и наш народ. Сейчас не время закрывать на это глаза», — заявил лидер группы Серж Танкян 6 ноября.

Через пять дней после этого заявления — 11 ноября — Танкян, как и Шер, тоже комментировал уступки Пашиняна.

«Для меня, как и для вас, очевидно, что подписанное соглашение было навязано нам из-за множества наших врагов и бездействия наших союзников в международном сообществе. Я зол, как и вы, за то, что меня снова использовали в своих интересах. Но мы должны решить проблему внутренней нестабильности», — заявил он в своём видеообращении к армянам.

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В то же время Танкян призвал не идти на поводу у политиков прошлого и не устраивать в Армении беспорядки.

«Начиная с 1994 г. после режима прекращения огня в Арцахе и по сей день у нас была возможность укрепить дипломатию и военные действия нашей нации, но вместо этого мы стали жертвой коррупции и олигархии. Вместо того, чтобы активизировать политический и экономический потенциал диаспоры, они предпочли использовать нас как банкоматы.

Вы, граждане Армении, начали все это менять несколько лет назад на площади Республики, когда возродился армянский народ. Для тех, кто пытается изменить желания наших граждан, это не ваше время — ваше время прошло. Это не время для политики, игр престолов, и не время для грабежа и хулиганства внутри страны. Это позорно и оскорбительно для тех наших солдат, которые отдали свою жизнь, борясь за наше существование. Мы не позволим больше разделить нас», — подчеркнул музыкант, призвав армян перенаправить гнев и ярость на построение успешного государства, которое не будет никому подчиняться.

Но вряд ли его заступничество за армянские власти возымеет силу. Ведь условия мира в Нагорном Карабахе, под которыми подписался и Пашинян, весьма болезненны для армянского общества. Они предусматривают не только закрепление за Азербайджаном отвоёванных им в ходе этой войны территорий, но и передачу ряда других спорных районов, куда осенью этого года пока не ступала нога азербайджанского солдата.

Один из таких районов — Шаумяновский — или, как его называют в Азербайджане, Кельджабарский район, где расположена одна из армянских святынь — монастырь Дадиванк.

«После освобождения Карвачара (в 90-х) мы увидели, что они превратили Дадиванк в хлев: очистили его, заново освятили, а сегодня на блюдечке преподносим его туркам. Мы хранили его и оберегали, а теперь говорим туркам — делайте, что хотите. Насколько это правильно? Если мы умолкнем, то камни застонут», — рассказал в интервью Sputnik Армения настоятель монастыря Ованнес Ованнисян.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как азербайджанские солдаты отнеслись к кресту в одном из взятых ими городов. Поэтому многие армяне не сомневаются, что их святыни будут поруганы.

Сейчас настоятель Дадиванка среди прочего занят вопросом эвакуации ценнейших средневековых хачкаров — каменных крестов. Отец Ованнес при этом считает, что ситуация в любой момент может измениться. Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

«Это зависит от одного человека, и как говорит Пашинян, судьбы Армении и Арцаха зависят от одного человека, и фактически он и оказался этим человеком. Оплакиваю тебя, мой армянский народ. Бедный народ», — заявил он в интервью.

Но пока одни оплакивают утрату, а другие горят желанием отомстить не столько внешним врагам, сколько внутренним, власти Армении пытаются удержаться на плаву.

Пашинян и его заступники

Журналистское прошлое премьера Пашиняна даёт о себе знать. Он охотно вступает в пикировку с политическими противниками, упрекая их самих в трусости и предательстве.

«Мы также планировали привлечь этот отряд к защите Шуши. Пусть Гагик Царукян и прочие ПАПы объяснят, почему обещанный отряд не доехал до Арцаха?» — написал он 11 ноября в Facebook, сопроводив запись видео с отправкой «Процветающей Арменией» на фронт машин и добровольцев.

Перед этим он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что этот отряд мог спасти положение под Шуши.

«Мы увидели камуфлированные «Нивы», УАЗы. Но мы так и не увидели сам добровольческий отряд, и уж тем более под предводительством Царукяна. Мы так и не увидели этот отряд у стен Шуши. Кто знает, возможно, присутствие этого отряда позволило бы сохранить город. Может, в этом отсутствии и была причина сдачи Шуши?» — отметил Пашинян.

Так Пашинян отреагировал на прозвучавшие ранее заявления Царукяна, который заявил, что ещё 28 октября, когда Шуши ещё не был потерян, Россия была готова разместить своих миротворцев в Нагорном Карабахе, но Пашинян якобы отказался.

Сам Пашинян заявил, что ещё 22 октября выступал за размещение российских миротворцев в регионе.

Армянский премьер защищает себя не один. И речь не только о певце Танкяне. В защиту премьер-министра Армении выступил и министр обороны Давид Тоноян, который назвал обвинения в предательстве оскорбительными.

«Вооружённые силы, вся система Минобороны с военными и гражданскими, весь мобилизационный ресурс, правительство, диаспора сделали все, чтобы мы смогли достичь успеха <…> Армия обороны вышла с честью из этого противостояния», — подчеркнул Тоноян в интервью общественному телевидению.

В свою очередь, начальник армянского Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян назвал решение премьер-министра правильным, хоть и горьким.

«Это решение было крайней необходимостью, отказ от него мог привести к необратимым последствиям. Это нужно однозначно принять и понять. Я считаю это решение правильным, независимо от каких бы то ни было спекуляций. Это очень горькая правда для нас, но это было результатом объективной оценки ситуации», — заявил он в интервью газете «Айкакан жаманак».

О необходимости прекращения боёв заявлял даже глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутунян.

«Учитывая нынешнюю тяжелейшую ситуацию и во избежание дальнейших людских потерь и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на скорейшее прекращение войны», — написал он в Facebook 10 ноября.

Однако судя по массовости митингов в центре Еревана и 10, и 11 ноября, а также по тому, что ещё один митинг запланирован в Ереване на 12 ноября, власти придётся нелегко. Тем более армянскую оппозицию поддержали и в Нагорном Карабахе.

Как заявил в комментарии изданию Sputnik Армения депутат от «Процветающей Армении» Микаел Мелкумян, отставки Пашиняна требуют четыре парламентские партии Нагорного Карабаха — «Демократическая партия Арцаха», «Партия справедливости Арцаха», «Единая Родина» и «Дашнакцутюн».

Тем временем приближается воскресенье, 15 ноября, когда, согласно соглашению, Азербайджан должен получить Кельджабарский район, где среди прочего находится монастырь Дадиванк. Обстановка в армянском обществе накалена до предела.