Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) — режим изоляции, «введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам»

Специалисты выбрали именно это слово, поскольку ситуация с коронавирусом объединила миллиарды людей во всем мире. Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев применения термина «локдаун» в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений годом ранее.

На Земле число заразившихся коронавирусом превысило 51,5 млн человек, из них умерли 1,27 млн пациентов. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.

В Европе фиксируют самые высокие темпы распространения коронавируса. Наиболее высокая заболеваемость отмечается во Франции, Испании, Великобритании и Италии. В сравнении с весенней вспышкой наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в Чехии и Польше, где скорость распространения инфекции увеличилась вдвое.

При этом государствам Западной Европы пока удается сдерживать смертность из-за коронавируса на уровне, значительно уступающем весенним максимумам, тогда как в странах Восточной Европы она, напротив, выросла в несколько раз.

Темпы инфицирования резко возросли в европейских государствах по мере приближения холодной погоды, что побудило власти выступить с устрашающими предупреждениями и ввести новые жесткие ограничения, как раз те самые локдауны. Некоторые правительства говорят, что распространение вируса будет тяжелее, чем это было весной текущего года, когда неожиданные вспышки захлестнули большую часть Европы. В ряде европейских стран фиксируют рекордные суточные показатели смертности людей с коронавирусом. Зеленский подхватил коронавирус

«Пандемия снова быстро распространяется, даже быстрее, чем более полугода назад», — предупредила канцлер Германии Ангела Меркель.

Некоторые правительства обеспокоены тем, что они могут столкнуться с экспоненциальной волной новых случаев заболевания, которые просто обрушат их системы здравоохранения.

«Мы действительно очень близки к цунами», — заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке в интервью телекомпании RTL.

Самые высокие показатели прироста новых случаев заражения фиксируются во Франции: только за последние пять дней в стране выявили около 200 тыс. новых случаев заражения — больше, чем за первые пять месяцев пандемии (с марта по июль). А с начала августа общее количество инфицированных выросло там более чем в шесть раз и вплотную приблизилось к 1,86 млн — по этому показателю Франция занимает уже четвертое место в мире, обогнав Россию.

В стране за один день выявлено 60 486 новых случаев заболеваний — самое высокое число с начала пандемии. Там началась вторая неделя нового локдауна с жестким комендантским часом, действующим между 22:00 и 06:00 часами.

Некоторые департаменты центральной Франции уже задыхаются. Ситуация тем тревожнее, что вторая волна пандемии пришлась на зимний период, когда реанимационные отделения обычно и так заполнены из-за обострения всех хронических заболеваний в холодное время года.

Специалисты отмечают, что ограничительный фактор — это не помещения или медикаменты, а персонал, которого катастрофически не хватает. Медики устали, а ведь нужно будет принимать и пациентов без коронавируса. От болезни до бедности. Вторая волна коронавируса накрыла Европу © REUTERS, Simon Dawson

В Испании за сутки зарегистрировали 411 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — это наибольшее количество c момента начала второй волны. В 11 автономных сообществах Испании, а также в городах Сеуте и Мелилье в настоящий момент в среднем на каждые 100 тыс. жителей приходится примерно по 500 заразившихся коронавирусом.

На Пиренейском полуострове на минувшей неделе пандемия обновила максимум — там выявили почти 21 тыс. новых случаев заражения за сутки, это вдвое больше по сравнению с максимальным показателем весенней вспышки. По общему количеству инфицированных (1,38 млн человек) Испания делит с Аргентиной шестое и седьмое места в мире.

Рекордный с апреля суточный прирост случаев смерти людей с COVID-19 зафиксировали в Италии, где за последние 24 часа скончались 580 инфицированных. 6 ноября в стране выявили рекордный c начала пандемии суточный прирост заболевших COVID-19 — более 37,8 тысячи.

На девятую позицию по числу случаев заражения (1,23 млн) поднялась Великобритания. На минувшей неделе кривая заболеваемости в Соединенном Королевстве стабильно превышала отметку 20 тыс. случаев заражения за сутки — почти втрое больше весенних показателей.

Уровень безработицы в Великобритании вырос на 4,8 процента. Уровень занятости снижается с начала пандемии коронавируса, и сокращение персонала достигло рекордных цифр, отмечают чиновники британского управления национальной статистики.

Жесткий карантин ввела соседняя Ирландия. Он продлится шесть недель. Ирландцы могут отъезжать от дома не больше чем на пять километров. Дальше — только на работу. Частные массовые встречи запрещены, если только это не похороны или не свадьба. Власти посчитали, что новые ограничения приведут к потере 1,5 млрд евро и 150 тыс. рабочих мест. Новая атака вируса. Мир накрывает вторая волна пандемии COVID-19 © REUTERS, Aly Song/File Photo

В Германии (715,7 тыс. инфицированных) всю последнюю неделю, за исключением одного дня, уровень заболеваемости стабильно превышал отметку в 18 тыс. случаев заражения за сутки, в минувший вторник был отмечен максимум — почти 26,5 тыс. новых случаев.

Вторая волна коронавирусной пандемии достигла и Греции, власти которой с 6:00 утра субботы ввели по всей стране строгие ограничения. Теперь греки могут выходить на улицу только после того, как они сделают официальный запрос по мобильному телефону и получат авторизацию.

Открыты только магазины, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Повторный карантин с субботы заставил в предыдущие два дня греков в срочном порядке записываться в парикмахерские, которые едва справлялись с потоком желающих.

Сразу три антирекорда установлены в Греции: по числу новых заражений, по количеству умерших за сутки и по тому, скольким пациентам нужна искусственная вентиляция легких. Впервые с мая в стране здесь закрывают все бары, рестораны, кафе, кинотеатры, музеи. На всей территории действует комендантский час с полуночи до 5 утра, маски на улице обязательны. Во второй по величине город после Афин — Салоники — перестали летать самолеты, внутренние и международные рейсы отменили.

Как сказал Джорджио Гоги, мэр города Бергамо, ставшего в Италии эпицентром вспышки коронавируса в марте, у людей накопились усталость и недоверие ко всему, что происходит, в гораздо большей степени, чем во время первого локдауна. В Бергамо и других регионах страны уже прошли демонстрации итальянцев, не желающих соглашаться с новыми мерами борьбы с коронавирусом. Минздрав предложил ввести на Украине карантин выходного дня — названы особенности © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Протесты уставших от коронавируса и карантина жителей Старого континента продолжаются в нескольких европейских странах, в частности, в Британии. В ряде регионов Чехии произошли стычки демонстрантов с полицией. В субботу в Лейпциге тысячи протестующих вышли на улицы против мер борьбы с коронавирусом, в частности, против ношения масок в общественных местах. Противники ограничительных мер призывают отменить введенный в ФРГ неделю назад «облегченный локдаун» и угрожают сместить правительство, если потребуется.

Ранее мэрия Лейпцига попыталась запретить проведение подобной демонстрации и через суд потребовала перенести ее в другое место, где легче было бы соблюсти меры социального дистанцирования, однако суд отверг это ходатайство.

Правительство Дании приняло решение об умерщвлении всех норок в стране из-за возможного распространения ими мутировавшего коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, что вызвало возмущение в парламенте. Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха, который идет на экспорт главным образом в Китай и Гонконг.

Все 17 млн норок, содержащихся на зверофермах в Дании, могут быть забиты досрочно в качестве меры предосторожности. Заводчики животных также были возмущены решением правительства, поскольку это довольно развитая отрасль. Последствием умерщвления норок станет разорение многих хозяйств. «В воздухе пахнет войной»: писатель-фантаст заявил, что пандемия - проверка перед чем-то более страшным © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что может фундаментально изменить ситуацию с пандемией, заявил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

«К марту, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19. — Ред.), но также вакцины», — сказал Эйлвард в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.