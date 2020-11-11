В начале ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил результаты экономического аудита государства — на слайд-шоу «с картинками». По данным подсчета украинского Кабмина, нереализованный потенциал Украины за последние 10 лет составляет ни много ни мало, а целый триллион долларов

Иными словами, украинцы могли бы получить с 2010 по 2020 г. этот триллион, но не получили.

«Один триллион долларов потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления», — заявил премьер-министр.

Госбюджет-2021, страна потеряла триллион долларов. Главное в экономике Украины 30 октября – 6 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Шмыгаль делает акцент на добычу марганцевых, железных и титаново-циркониевых руд. И, как бы страхуясь от возможных претензий патриотов, Шмыгаль тут же подчеркнул, что добыча этих ископаемых не обязательно означает их экспорт, а использоваться они должны на Украине «для создания высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью».

Неиспользованный потенциал сельскохозяйственных земель, по подсчетам Кабмина, составляет 85 миллиардов долларов, а недополучены они украинцами якобы из-за того, что ограничено свободное распоряжение землей, то есть продажа, в том числе и иностранцам.

Водные ресурсы страны «недодали» украинцам $12 миллиардов, а леса — 40 млрд за эти 10 лет.

«Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства», — говорит премьер.

У экономиста Алексея Куща такая оценка вызывает лишь улыбку.

«Из того, что «улыбнуло» больше всего, — это обещание премьера заработать на украинских лесах и мебели примерно 40 млрд долларов. Да-да! Именно 40 млрд долларов, то есть один государственный годовой бюджет, или 30% нашего нынешнего ВВП», — пишет Кущ, напоминая также, что в европейских странах леса стараются не вырубать, предпочитая перерабатывать украинский лес-кругляк, который поставляется в ЕС контрабандой под видом дров.

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Потенциал этот оказался неиспользованным из-за постоянной смены векторов развития, коррупции, неэффективного управления и незавершенных реформ. Если победить всех этих «драконов», то через 10 лет премьер-министр обещает украинцам среднюю зарплату в размере $890, а базовую пенсию — $288 (сейчас — 96). Рассказывал об этом тот же премьер-министр, который буквально месяц назад говорил, что через 15 лет Украина вообще не сможет платить пенсии из-за демографической ситуации.

Иными словами, из аудита государства следует, что украинцы жили бы намного лучше, если бы в стране было высокоразвитое современное производство, газа и нефти добывалось бы как в России; если бы Украина была бы центром мировых инвестиций, а компании вроде Tesla ломились бы в Винницу, чтобы организовать там свое производство; если бы богатые иностранные туристы, забыв о Сейшелах и Багамах, дрались за путевки на базы отдыха Бердянска…

Однако разработчики аудита государства на этом не останавливаются и считают, что уже к 2050 году Украина сама сможет стать страной-кредитором и международным инвестором, а также начнет привлекать умы и таланты со всего мира. Проще говоря, перед украинцами рисуют перспективу, в которой они через 30 лет еще подумают, стоит ли выдавать Великобритании кредит, требовать ли за это приватизации порта Ливерпуля и в каких общежитиях можно будет разместить ринувшихся из Кремниевой долины американских программистов.

Из «Нафтогаза» увели 75 миллиардов, газ рекордно подорожал. Главное в экономике Украины 2-9 октября © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По словам Шмыгаля, аудит нужен был, чтобы понять, «с чем мы входим в следующее десятилетие», и составить план Национальной экономической стратегии до 2030 года. Она нужна, как заявил на презентации аудита президент Зеленский, «чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи, не догонять, а быть на несколько шагов впереди».

Провести аудит государства вместе с переписью населения в команде президента Зеленского обещали еще в мае прошлого года, сразу же после выборов. Аудит и перепись обещали провести за первые 100 дней президентства. С переписью пока не сложилось, но результаты аудита Кабмин представил через полтора года. Над аудитом работали ведущие украинские институты, были задействованы десятки ведомств и статистических служб, выдав в итоге результат — триллион долларов неиспользованного потенциала.

Практически каждый украинский Кабмин представляет свой план развития или экономическую стратегию, рассчитанную на 10, 20 или 30 лет. Практически каждая такая стратегия рассказывает о том, как через 20 или 30 лет украинские космические корабли будут чуть ли бороздить просторы галактики, добывая гелий на Марсе, чтобы продать его обнищавшим к тому времени Европе и России. Практически каждый украинский Кабмин, сочинивший такую стратегию, уходит в отставку через год или полтора. Однако такие басни имеют свою цель — они на какое-то время отвлекают от оценки состояния дорог и теплосетей в данный конкретный момент.

Экономист Александр Гончаров достаточно скептически отзывается об этом аудите: «Слушал и рыдал… Вот, что делать, уже и не знаю: то ли от страха трястись, то ли от смеха».

Он также напомнил, что предыдущий премьер-министр, Алексей Гончарук, обещал 40%-ный рост ВВП Украины за пять лет.

«Если Гончарук — это фантазер, то Шмыгаль — круче Копперфильда», — пишет экономист, напоминая, что ВВП Украины к концу этого года, по оценкам аналитиков МВФ, обрушится на 7,2%.

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Наиболее интересной является заключительная часть этого доклада с картинками, касающаяся повышения качества жизни рядовых украинцев. Возможно, кое-кто считает, что улучшение качества жизни — это о материальной стороне жизни и благосостоянии.

В украинском Кабмине качество жизни, похоже, интерпретируют по-другому. Качество жизни собираются повышать с помощью развития сфер образования и культуры. В разделе, посвященном стратегии развития культуры до 2030 года, говорится о противодействии «манипулированию историей государством-агрессором», «попыткам использования символики коммунистического режима для дестабилизации ситуации в стране», об увековечивании памяти «Небесной сотни» и «героев Майдана».

Особое внимание уделяется необходимости продвижения украинского языка во всех сферах. В этом же разделе говорится о необходимости принятия «Закона о медиа», который раскритиковали в журналистском сообществе Украины и в ОБСЕ как ограничивающий свободу слова.

Таким образом, в целом этот «сказочный» аудит государства представляет собой не просто набор пустых фраз и нереалистичных мечтаний — за ними кроется продолжение экономического курса, культурной и языковой политики Петра Порошенко до 2030 года и далее. И даже если нынешний Кабмин уйдет в отставку в этом году, следующий, лишь поменяв местами абзацы, представит этот же долгосрочный план развития, лишь вставив между приватизацией и украинизацией перспективы колонизации Юпитера.