Иными словами, украинцы могли бы получить с 2010 по 2020 г. этот триллион, но не получили.
«Один триллион долларов потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления», — заявил премьер-министр.
Почти половину этой баснословной суммы составляют разведанные, но не добытые полезные ископаемые ($409 млрд). В основном Шмыгаль делает акцент на добычу марганцевых, железных и титаново-циркониевых руд. И, как бы страхуясь от возможных претензий патриотов, Шмыгаль тут же подчеркнул, что добыча этих ископаемых не обязательно означает их экспорт, а использоваться они должны на Украине «для создания высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью».
Неиспользованный потенциал сельскохозяйственных земель, по подсчетам Кабмина, составляет 85 миллиардов долларов, а недополучены они украинцами якобы из-за того, что ограничено свободное распоряжение землей, то есть продажа, в том числе и иностранцам.
Водные ресурсы страны «недодали» украинцам $12 миллиардов, а леса — 40 млрд за эти 10 лет.
«Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства», — говорит премьер.
У экономиста Алексея Куща такая оценка вызывает лишь улыбку.
«Из того, что «улыбнуло» больше всего, — это обещание премьера заработать на украинских лесах и мебели примерно 40 млрд долларов. Да-да! Именно 40 млрд долларов, то есть один государственный годовой бюджет, или 30% нашего нынешнего ВВП», — пишет Кущ, напоминая также, что в европейских странах леса стараются не вырубать, предпочитая перерабатывать украинский лес-кругляк, который поставляется в ЕС контрабандой под видом дров.
Водные ресурсы, по словам премьера, можно было бы эффективно использовать для орошения южных регионов, в 2,5 раза увеличив урожай, что даст стране дополнительный доход. Еще 63 миллиарда долларов Украина теряет, не используя свой инвестиционный потенциал. По словам Шмыгаля, Украина могла бы привлечь иностранных инвестиций больше, чем Польша, но эти средства проходят мимо. Еще больше (около $407 миллиардов) Украина теряет от недоиспользования своего торгового потенциала, так как могла бы стать центром мировой торговли благодаря своему географическому положению.
Потенциал этот оказался неиспользованным из-за постоянной смены векторов развития, коррупции, неэффективного управления и незавершенных реформ. Если победить всех этих «драконов», то через 10 лет премьер-министр обещает украинцам среднюю зарплату в размере $890, а базовую пенсию — $288 (сейчас — 96). Рассказывал об этом тот же премьер-министр, который буквально месяц назад говорил, что через 15 лет Украина вообще не сможет платить пенсии из-за демографической ситуации.
Иными словами, из аудита государства следует, что украинцы жили бы намного лучше, если бы в стране было высокоразвитое современное производство, газа и нефти добывалось бы как в России; если бы Украина была бы центром мировых инвестиций, а компании вроде Tesla ломились бы в Винницу, чтобы организовать там свое производство; если бы богатые иностранные туристы, забыв о Сейшелах и Багамах, дрались за путевки на базы отдыха Бердянска…
Однако разработчики аудита государства на этом не останавливаются и считают, что уже к 2050 году Украина сама сможет стать страной-кредитором и международным инвестором, а также начнет привлекать умы и таланты со всего мира. Проще говоря, перед украинцами рисуют перспективу, в которой они через 30 лет еще подумают, стоит ли выдавать Великобритании кредит, требовать ли за это приватизации порта Ливерпуля и в каких общежитиях можно будет разместить ринувшихся из Кремниевой долины американских программистов.
Суть такого аудита можно было резюмировать поговоркой «если бы да кабы, во рту выросли грибы». Однако Кабмин провел все эти расчеты не только, чтобы сограждане кусали себе локти и сожалели об упущенных возможностях.
По словам Шмыгаля, аудит нужен был, чтобы понять, «с чем мы входим в следующее десятилетие», и составить план Национальной экономической стратегии до 2030 года. Она нужна, как заявил на презентации аудита президент Зеленский, «чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи, не догонять, а быть на несколько шагов впереди».
Провести аудит государства вместе с переписью населения в команде президента Зеленского обещали еще в мае прошлого года, сразу же после выборов. Аудит и перепись обещали провести за первые 100 дней президентства. С переписью пока не сложилось, но результаты аудита Кабмин представил через полтора года. Над аудитом работали ведущие украинские институты, были задействованы десятки ведомств и статистических служб, выдав в итоге результат — триллион долларов неиспользованного потенциала.
Практически каждый украинский Кабмин представляет свой план развития или экономическую стратегию, рассчитанную на 10, 20 или 30 лет. Практически каждая такая стратегия рассказывает о том, как через 20 или 30 лет украинские космические корабли будут чуть ли бороздить просторы галактики, добывая гелий на Марсе, чтобы продать его обнищавшим к тому времени Европе и России. Практически каждый украинский Кабмин, сочинивший такую стратегию, уходит в отставку через год или полтора. Однако такие басни имеют свою цель — они на какое-то время отвлекают от оценки состояния дорог и теплосетей в данный конкретный момент.
Экономист Александр Гончаров достаточно скептически отзывается об этом аудите: «Слушал и рыдал… Вот, что делать, уже и не знаю: то ли от страха трястись, то ли от смеха».
Он также напомнил, что предыдущий премьер-министр, Алексей Гончарук, обещал 40%-ный рост ВВП Украины за пять лет.
«Если Гончарук — это фантазер, то Шмыгаль — круче Копперфильда», — пишет экономист, напоминая, что ВВП Украины к концу этого года, по оценкам аналитиков МВФ, обрушится на 7,2%.
Тем не менее, в этой «маниловщине» четко прослеживаются определенные посылы, говорящие о реальных планах развития государства. Красной нитью в них проходит тема приватизации, в особенности сельскохозяйственных земель. Продавать намерены и месторождения полезных ископаемых, недоиспользование которых якобы и привело к потере почти половины из того триллиона долларов за 10 лет. В документе также особо отмечается курс на интеграцию в евроатлантические структуры, предполагающую продажу богатств страны кому угодно, кроме России.
Наиболее интересной является заключительная часть этого доклада с картинками, касающаяся повышения качества жизни рядовых украинцев. Возможно, кое-кто считает, что улучшение качества жизни — это о материальной стороне жизни и благосостоянии.
В украинском Кабмине качество жизни, похоже, интерпретируют по-другому. Качество жизни собираются повышать с помощью развития сфер образования и культуры. В разделе, посвященном стратегии развития культуры до 2030 года, говорится о противодействии «манипулированию историей государством-агрессором», «попыткам использования символики коммунистического режима для дестабилизации ситуации в стране», об увековечивании памяти «Небесной сотни» и «героев Майдана».
Особое внимание уделяется необходимости продвижения украинского языка во всех сферах. В этом же разделе говорится о необходимости принятия «Закона о медиа», который раскритиковали в журналистском сообществе Украины и в ОБСЕ как ограничивающий свободу слова.
Таким образом, в целом этот «сказочный» аудит государства представляет собой не просто набор пустых фраз и нереалистичных мечтаний — за ними кроется продолжение экономического курса, культурной и языковой политики Петра Порошенко до 2030 года и далее. И даже если нынешний Кабмин уйдет в отставку в этом году, следующий, лишь поменяв местами абзацы, представит этот же долгосрочный план развития, лишь вставив между приватизацией и украинизацией перспективы колонизации Юпитера.