Центральная избирательная комиссия Украины, скажем прямо, не торопится с объявлением результатов местных выборов. С другой стороны, они невероятно бездарно организованы. По состоянию на 11 ноября опубликованы данные по 16 из 22 облсоветов. Потому мы вынуждены анализировать результаты выборов не по стране в целом, а по отдельным регионам

Разумеется, мы будем в первую очередь обращать внимание на те области, которые значимы по каким-то причинам для страны в целом и по которым есть полные данные. При этом ЦИК обрабатывает результаты по минимуму, просто публикуя протоколы окружных комиссий (не будем говорить об их соответствии результатам голосования).

Первая в нашем списке — Винницкая область. Во-первых, она вообще первая — по алфавиту. Во-вторых, Винницкая область — электоральная родина двух достаточно известных украинских политиков: пятого президента Петра Порошенко и экс-премьера Владимира Гройсмана. Гройсман уже довольно давно дистанцировался от Порошенко, потому их политические проекты скорее конкурирующие.

Активность избирателей Виннитчины оказалась довольно высокой — 42,5%, в то время как в среднем по Украине она составила 36,9%.

В выборах Винницкого облсовета участвовали списки десяти партий. Пятипроцентный барьер преодолели шесть из них. Их результаты такие:

— «Украинская стратегия Гройсмана» получила 44,5% и провела в облсовет 40 депутатов.

При этом на парламентских выборах 2019 года партия заняла второе место, получив 15,4% голосов. В абсолютных цифрах поддержка партии выросла более чем вдвое. У нас, правда, есть основание подозревать, что это не только результат перетока голосов от, например, «Слуги народа», но и художественного рисования маслом по протоколам. Различий по округам в поддержке партии практически нет, в то время как логично было бы ожидать, что наибольшим будет результат в областном центре, где «украинского стратега» Гройсмана помнят как мэра.

— «Европейская солидарность» — 12% и 11 депутатов.

В прошлом году результат партии составил 8,3%. Эти данные соответствуют замеченной социологами тенденции к росту рейтинга ЕС, но в абсолютных цифрах число сторонников экс-президента практически не изменилось.

— «Батькивщина» — 11% и 11 депутатов.

В процентах партия повторила прошлогодний результат, но в абсолютных цифрах потеряла пятую часть сторонников…

— «Слуга народа» — 7,6% и 8 депутатов.

Понятно, что по сравнению с прошлым годом партия пережила катастрофу — у неё осталось всего 15% прошлогоднего электората (тогда результат партии составил почти 38%). Тем не менее, для нового политического проекта результат вовсе не плох.

— «Оппозиционная платформа — 6,8% и 7 депутатов.

В прошлом году партия получила 5,4%. Абсолютное число избирателей партии несколько снизилось.

— «За будущее» — 6,6% и 7 мест.

Тут есть некоторая загадка — партия эта опирается в основном на депутатов-мажоритарщиков, а из депутатов Винницкой области в группу входит только один Пётр Юрчишин. Логично предположить, что результат партии должен быть не очень хорошим, но нет — она попала в облсовет.

Сравнивать её результат не с чем — в 2019 году «майбах» (точнее — её предшественник «Украина будущего») не участвовала.

Кроме того:

— 4% получила Радикальная партия Олега Ляшко (в прошлом году — 6,1%);

— 3,4% — «Сила и честь» (5,1%);

— 2% — «Партия винничан» (её создатели — политтехнолог Николай Филонов и музыкант Виктор Бронюк);

— 1,6% — «Наш край».

Как бы то ни было, но в области внушительное большинство смог получить региональный проект, а второе место заняла связанная с регионом общенациональная партия. Однако она получила результат почти в четыре раза меньший. Забавно, но на родине Гройсман легко «сделал» своего политического отца Порошенко, причём произошло это уже второй раз.

В то же время за пределы родного региона проект Гройсмана толком выйти не смог (хотя замах изначально был на общенациональную политическую силу). Собственно, феномен местных партий, которые не могут стать общенациональными, подталкивает региональные элиты к большей децентрализации и даже, страшно сказать, к федерализации.

Ещё один интересный момент связан с особенностями работы новой избирательной системы, главным отличием которой были открытые списки, — люди могли не только выбрать партию, но и отдельных её представителей (набравший наибольшее количество голосов кандидат получает большие шансы стать депутатом).

Не вдаваясь в подробности, возьмём округ №1 и список партии «Украинская стратегия Гройсмана». За него проголосовали, если верить протоколу, 22 726 человек. При этом проголосовали за список, но не выбрали ни единого кандидата из него 5128 человек (22,6%). Получившего наилучший результат хирурга областной больницы Илью Гуменчука поддержали 6037 избирателей (26,6%), причём в списке он шёл вторым.

Для сравнения посмотрим ситуацию со «Слугой народа» в этом же округе. Всего партию поддержали 3654 избирателя, не проголосовали ни за единого её представителя — 830 (22,7%). Наилучший результат получил №3 в списке — начальник санатория МВД Александр Мудрый, которого поддержали 779 избирателей (21,3%).

Предварительный вывод состоит в том, что новая избирательная система сработала — граждане интересовались не только самими партиями, но и активно голосовали за отдельных кандидатов. Возможно, конечно, дело в «эффекте новизны», поскольку на родине этой системы, в Эстонии, она практически не работает. Тем не менее, первые результаты её применения дают основание для сдержанного оптимизма.