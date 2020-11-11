Лукашенко все больше времени уделяет экономике. Это не странно: страна три месяца находится в перманентном политическом кризисе, в ходе которого враги законной власти пытаются бить по ее основе

Две попытки спровоцировать госпредприятия на забастовки провалились. Это было предсказуемо, но призывы к саботажу не прекращаются. Мобилизованы аналитики, пытающиеся доказать, что экономический фундамент «диктаторского режима» вот-вот развалится.

Тем не менее ничего подобного не случилось. Но это ни в коем случае не гарантия незыблемости экономической модели — нет. Страна имеет множество системных проблем, о которых много писали до наступления Беломайдана. Тем не менее караван идет. Именно сейчас, в эти дни президент Лукашенко по праву объявил Белоруссию ядерной державой — запущена БелАЭС. Но нигде, кроме Москвы и Минска, этому не рады.

Хорошие новости

Главная та, которая лежит в сфере российско-белорусских отношений. Они накануне выборов зашли в глухой тупик, поговаривали о распаде Союзного государства.

Не было счастья, да несчастье помогло. Звонок Лукашенко Путину 15 августа можно назвать историческим. Все разделилось на «до» и «после» того разговора. Наступило потепление. Причем парадокс: помогали враги. Прибалтика, сыграв роль марионетки коллективного Запада, сама не желая того, подтолкнула президента Белоруссии опять-таки к историческому решению развернуть транспортные потоки через Россию. Это было главное достижение осени.

Затем, в связи с непрекращающимися протестами, хороших новостей стало несколько меньше.

И вот долгожданный пуск Белорусской АЭС в Островце. Дело делалось не быстро, целых девять лет, старт все откладывали, и бог его знает, чем бы все кончилось, если бы не… политический кризис. Лукашенко держится с ледяным достоинством и медальным профилем, показывая, что ничего страшного не происходит, а если что-то не так, то скоро пройдет.

Но все понимают, что он-то волнуется больше всех, так как играет ва-банк. И, разумеется, шоу с пуском Белорусской АЭС 7 ноября было отыграно по полной программе. Лукашенко не просто запустил станцию, но еще и насыпал пачку соли на раны «уважаемых прибалтийских партнеров», которые делали все, чтобы этой церемонии не было. Последнее «прости» от них было написано писателями Светланы Тихановской, которые ведут ее телеграм-канал. Читать то, что пишут этой несчастной женщине, жутковато. От ощущения дремучести авторов накатывает депрессия.

Ну а Александр Григорьевич был игрив и шалил. Зная настроения ближайших соседей, он, сияя, объявил Белоруссию ядерной державой, но не остановился на этом, а продолжил троллинг, пообещав построить вторую АЭС в Белоруссии.

Спич Лукашенко в Островце 7 ноября был встречен либеральными, проевропейскими ЛОМами (лидерами общественного мнения. — Ред.) ядом и шпильками. Особо старался публицист Александр Невзоров, придумавший много едких шуток на тему «двухъядерной Белоруссии».

Но тут наступило нечто, отчего злопыхателям стало не до смеха. «Росатом» официально заявил, что готов принять участие в проекте строительства второй атомной станции в РБ. Официально — не то слово. Сообщение сделал глава этой госкорпорации Алексей Лихачев. И не просто сообщение — обращение к своим подчиненным.

А чтобы никто не сомневался в серьезности намерений, оно было опубликовано на сайте «Росатома». Запущенный Лукашенко энергоблок стал первым агрегатом поколения «три плюс», построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации.

«Контрольным в голову» стала информация, что, кроме второй АЭС, обсуждается строительство исследовательского реактора с соответствующим НИИ. «Двухъядерные» шутки тут же закончились.

Веселые трансформаторы

По оценке Минэнерго РБ, запуск в эксплуатацию первой БелАЭС в Островце позволит отказаться от покупки 4,5 млрд кубометров природного газа. Последние несколько лет Минск ежегодно закупал 20 млрд кубометров, что сопровождалось сезонными «обострениями» при подсчете — кто кому должен. Сегодня вспоминать то время не хочется. Если Союзное государство возьмется за проект второй атомной станции всерьез, это позволить еще больше сократить зависимость от углеводородов.

А уважаемые прибалтийские партнеры теперь уж точно лопнут от зависти. Это чувство они и правда испытывают. Все, что не могут сказать официальные лица и их пресс-секретари, выражают телеграм-каналы змагаров. Во вторник они по-детски хлопали в ладоши по поводу остановки БелАЭС. Тропическими молниями сверкали инсайды о том, что, «проработав два дня, станция сломалась — взорвались трансформаторы».

Эти трансформаторы настолько поразили воображение читателей оппозиционных каналов, что никто даже не попытался проверить, что же там на самом деле случилось. И пошла гулять перепечатываемая слово в слово друг у друга информационными площадками сенсация о «взорвавшихся трансформаторах напряжения».

Однако источники нашего издания настойчиво советовали ни в коем случае не писать всерьез про сдетонировавшие трансформаторы, но дождаться официальной информации Минэнерго РБ. А даже и без инсайдов было видно, что никаких признаков паники и ЧП не было. Сенсациям официальные лица Белоруссии всякий раз противопоставляют строгий, деловой стиль и рабочий режим.

Не говоря о том, что трансформатор каждый учившийся в школе индивид изучал, а изучив, знает, что данные устройства не начиняются взрывчатыми веществами.

Трансформатор может максимум перегореть. Впрочем, никаких взрывающихся трансформаторов и не было. Минэнерго сообщило, что на станции стадия «Энергетический пуск», который предусматривает наблюдение за работой всех блоков, механизмов и узлов.

«На данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для доводки и наладки оборудования», — сообщили в Белэнерго. Остановки предусмотрены протоколом, они будут и в дальнейшем. На проектную мощность первый энергоблок выйдет в 2021 году.

Ядерный психоз

Тем не менее эта история получила свое вполне серьезное продолжение. В Вильнюсе, как и было обещано, готовятся к взрыву веселых «трансформаторов напряжения» на БелАЭС. Местным жителям бесплатно раздают таблетки йода в профилактических целях, для защиты щитовидной железы от вредного воздействия радиации.

Таблетки будут раздавать до 17 ноября. С этой целью Минздрав Литвы закупил аж четыре миллиона пилюль. Этим числом можно накормить всех жителей несчастной постсоветской республики, ЕС и еще останется.

Усугубляя пещерность ситуации, Вильнюс официально инструктирует население: применять нужно только в случае ядерной аварии на БелАЭС, но строго после рекомендаций госорганов.

Намекают ли власти Литвы на то, что в школах этой страны больше не преподается курс физики, неведомо. Как говорил классик, «но это были еще цветочки». Ягодки вот: президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.

«Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на Островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва», — заявил глава государства. Чем добавил к «веселым трансформаторам» еще и «опасную электроэнергию». По мнению президента Литвы, Евросоюзу необходимо «обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с целью защиты граждан ЕС от возможной ядерной угрозы» — конец цитаты.

Злоключения шведского эколога

Порой не знаешь, смеяться или плакать от того, что вытворяют бывшие советские республики, которых по политическим причинам, но совершенно необоснованно пустили в элитный клуб, чтобы доказать господам начальникам свою нужность и полезность.

В данном случае автор решил перестать ерничать и высмеивать, а отослать здравомыслящего читателя к реальной истории.

Вот она. В этом году, с 24 по 27 февраля, в шведском городе Мальмё состоялась рабочая встреча в рамках реализуемого на территории Белоруссии трехстороннего проекта «Независимая оценка нулевого радиационного уровня вокруг строящейся БелАЭС». Само название уже интересно и многое объясняет. В абсолютно деловом совещании принимали участие не авторы телеграм-каналов, но ученые Института радиобиологии НАН Беларуси (Гомель, РБ), Лундского университета (Лунд, Швеция) и НИИ радиационной гигиены имени П. В. Рамзаева (Санкт-Петербург, РФ).

Участники проекта по результатам проведенных исследований и отбора проб пришли к выводу, что белорусской стороной все нормы безопасности соблюдены, никаких превышений радиоактивного фона не отмечено. Руководитель проекта Кристиан Бернхардссон рассказал, что в середине 2019-го на одной из конференций по атомной энергетике им лично была достигнута договоренность с компетентными лицами Литвы о заборе таких же образцов на территории регионов этой страны, прилегающих к району строительства БелАЭС, в том числе в направлении Игналинской АЭС.

С учетом нагнетаемого сегодня властями Литвы психоза можно подумать, что представителю Швеции дали зеленый свет. Нет! Литва на официальный запрос ответила письменно. Господину Бернхардссону написали о нецелесообразности его визита в частности, а также проводимого им исследования вообще.

Зато предлагали померить радиацию и забрать пробы в районе города Майшягала (25 км от Вильнюса), где находится одноименное радиационное хранилище, законсервированное около 30 лет назад.

Несколько ошарашенный таким ответом швед подумал, что это какое-то недоразумение. Он еще раз официально обратился к литовской стороне. На этот раз его ответом вообще не удостоили. И это конец истории незадачливого шведского ученого Кристиана Бернхардссона.

Постскриптум: стоит напомнить, что Литва закрыла свою Игналинскую АЭС, ее сотрудников выкинула на улицу, на объекте снимаются провокационные, лживые фильмы про Чернобыль, а оборудование распродается на металлолом, причем помимо процедуры дезактивации…