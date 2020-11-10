Ереван согласился на передачу Баку нескольких районов, а также части территории непризнанной республики. В армянской столице начались протесты и беспорядки

Причиной гневных протестов стало решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать новое мирное соглашение, согласованное при посредничестве России, в котором Армения идет Азербайджану на уступки, которых тот добивался несколько десятилетий.

Сотни людей вышли на улицы Еревана после того, как утром во вторник Пашинян объявил о подписании «болезненного» мирного соглашения с Азербайджаном. Протестующие выбили окна, и весь вестибюль официальной резиденции премьера был усыпан битым стеклом. Они оторвали табличку с его именем с двери его кабинета, крича при этом, что «Никол нас предал».

Полицейские со стороны наблюдали за тем, как митингующие, среди которых были ветераны в военной форме, врывались в изысканно украшенные, обитые деревом кабинеты, выкрикивая ругательства и выступая с резкими заявлениями.

Протестующие ворвались в здание армянского парламента, где они устраивали шумные ссоры на трибунах и бросали различные вещи. Разъяренная толпа избила спикера парламента Арарата Мирзояна, который попался ей на пути.

Министерство обороны и Генштаб Армении распространили совместное обращение в связи с протестами после заявления о прекращении войны в Карабахе. Они призвали избегать действий, которые «могут расшатать основы государственности».

Кроме того, военные предложили извлечь уроки из всех возможных ошибок и создать «несравнимо более сильную и боеспособную армию». Минобороны России сообщило об отправке миротворцев в Карабах © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Армянская оппозиция собралась отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху, в связи с чем намерена собрать внеочередное заседание парламента.

Митингующие выдвинули ультиматум депутатам блока премьер-министра Пашиняна «Мой шаг» и потребовали «цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху».

В соответствии с подписанным мирным соглашением армянские войска должны передать контроль над некоторыми районами за пределами Нагорного Карабаха, включая Агдамский район. Этот район имеет большое символическое значение для Азербайджана, потому что его главный город Агдам в свое время был полностью разграблен, и единственное здание, оставшееся нетронутым, — это мечеть.

Армянская сторона должна также передать контроль над Лачинским районом, где находится главная дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению. В соглашении говорится, что этот так называемый Лачинский коридор должен оставаться свободным и что безопасность там будут обеспечивать 1 960 российских миротворцев.

В соглашении также говорится, что Армения должна обеспечить транспортные связи межу Азербайджаном и его западным анклавом — Нахичеванской автономией, которую окружают территории Армении, Ирана и Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позже подтвердил эти сообщения в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Подписанное трехстороннее заявление стало точкой в урегулировании этого конфликта», — заявил Алиев. Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша (арм. Шуши) в Нагорном Карабахе в воскресенье. В понедельник агентство Azertag распространило видеокадры занятого азербайджанской армией города. Армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики частично потеряла контроль над городом Шуша еще 5 ноября. Полностью контроль над городом был утрачен 7 ноября, подтвердил президент НКР Араик Арутюнян.

Шуша находится на возвышении, с которого открывается вид на Степанакерт — столицу Нагорного Карабаха. Тот факт, что город расположен всего в 10 километрах от Степанакерта, дает огромное преимущество тому, кто контролирует Шушу.

Кроме того, через этот город также проходит трасса, связывающая Степанакерт с Арменией. В воскресенье, 8 ноября, эту дорогу заполнило огромное количество автомобилей, поскольку жители Нагорного Карабаха пытались бежать от боев в Армению.

Де-юре Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана, и даже власти Армении официально не признали НКР.

Согласно соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе российская сторона направит в регион около 2 тыс. миротворцев. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут развернуты подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа со стрелковым оружием, а также 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Армения обвинила Азербайджан в передаче террористам контроля над частью фронта © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Миротворцы из России пробудут в Карабахе ближайшие пять лет. Этот срок автоматически продлится еще на пять лет, если ни одна из сторон конфликта не будет против.

Армения должна разблокировать транспортную связь Азербайджана с Нахичеванской республикой. Этот регион входит в состав Азербайджана, но отделен от него территорией Армении. Транспортную связь будет контролировать пограничная служба ФСБ России.

Стороны должны будут обменяться военнопленными и телами погибших. Беженцы смогут вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые контролирует Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее Министерство обороны Азербайджана признало, что 9 ноября на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации. Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Официальный Баку выразил искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан заявил о готовности к выплате соответствующей компенсации.