Достигнутое 10 ноября соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией об урегулировании в Нагорном Карабахе взбудоражило Украину. Там начали все громче раздаваться голоса о необходимости силового решения конфликта в Донбассе

Во вторник, 10 ноября, стало известно о подписании соглашения об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе между Россией, Азербайджаном и Арменией. В последней это вызвало массовые акции протеста и требования отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян опроверг прекращение войны в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но пока в Армении бушует правительственный кризис, на северо-западе от неё пристально присматриваются к тому, что происходит в Нагорном Карабахе. На Украине соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, а также обстоятельства его подписания побудили некоторых требовать от украинского руководства силового решения проблемы с Донбассом.

Собраться с силами и вдарить

Ещё до известий о соглашении по Нагорному Карабаху, после сообщений о том, что азербайджанцы сбили в Армении российский вертолёт, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил: «Украина должна сделать вывод из произошедшего».

«Мощный сигнал подан Москве — у азербайджанцев при турецкой поддержке рука не дрогнет нанести удар и по российским войскам. Азербайджан совершил нападение на участника Организации договора коллективной безопасности на территории страны — другого участника, с которым фактически идет война. <…> Россия получает урок — это больше не региональная сверхдержава, которая может творить что угодно в постсоветских странах. Если Украина решит готовить операцию по освобождению Донбасса, она точно так же не посмеет вступить в открытую войну с Украиной, которая должна заручиться поддержкой стран НАТО», — написал Бутусов в Facebook.

Последующие извинения Азербайджана и подписание договора если и охладили пыл журналиста, но ненамного. Он призвал руководство Украины внимательно присмотреться к протестам в Ереване, вспыхнувшим после известий о подписании Пашиняном договора по Нагорному Карабаху.

«То, что сейчас происходит в Армении и Азербайджане, надо смотреть руководству Украины, Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку, Кравчуку, Демченко и всем другим нашим политикам, которые толкают Украину к миру с Россией на её условиях — если вы на такое пойдёте, последствия будут более жёсткими, так что смотрите Ереван, учитесь», — заявил Бутусов.

Другой украинский журналист — Богдан Буткевич — воспринял договор по Нагорному Карабаху тоже как указание Украине готовиться к войне в Донбассе.

«Впервые за 100 лет турки возвращаются в Закавказье. Создан прецедент успешной войны с членом ОДКБ, после которого Россия по сути ничем не ответила. Поэтому Россия не проиграла полностью, но и близко не выиграла», — отметил он. Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Буткевич расценил договор между Россией, Азербайджаном и Арменией и то, что изначально РФ не вмешивалась в конфликт, как свидетельство российской слабости.

«Украина должна готовиться к освобождению своих территорий. Развитием армии, поиском тех, кто согласен вписаться за нас так, как это сделала Турция в Карабахе. Исключительно из своих интересов. <…> И постоянным напоминанием себе: Россия — враг, чей… режим… всегда сдаёт всех… <…> Это звонок для Зеленского», — подчеркнул Буткевич.

Он призвал готовиться к силовому решению конфликта в Донбассе.

«Россия понимает только силу. Именно её нам и нужно готовить, чтобы в нужный момент — такой, который всё-таки нашёл Азербайджан — ударить со всех стволов», — резюмировал журналист.

И заявления этих и многих других «сетевых ястребов» на Украине можно было бы игнорировать, если бы не одно «но»: они выражают волю радикально настроенной части украинского общество. А Бутусов к тому же является главным «сливщиком» скандалов, которые используют, чтобы расшатать власть президента Украины Владимира Зеленского.

Новый скандал для Зеленского и Ермака

Бутусов, который ранее прославился как один из первых, рассказавших о деталях по выманиванию «вагнеровцев» на Украину, стал автором и свежего скандала, который больно бьёт по Зеленскому и его окружению.

В понедельник 9 ноября он опубликовал интервью с полковником ВСУ Михаилом Николовым, известным также под позывным Лермонтов. Николов утверждал: руководство Украины причастно к срыву ещё одной тайной операции — штурма тюрем в Донецке, который должны были осуществить спецназовцы Главного управления разведки.

«В декабре 2018-го года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время — президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп», — рассказывал Николов.

Однако затем что-то пошло не так. И летом командира группы, известного под позывным Швед, задержали сотрудники СБУ. Кроме того, украинские силовики штурмовали секретный лагерь по подготовке операции.

«Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года. Вынужден назвать вещи своими именами — операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того — нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины.

Уголовные дела возбуждены против всей группы — и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы», — заявил Николов. Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания

По его словам, в руководство Украины пробрались враги.

«Смотрите на общие черты — как в нашем случае, так и в случае с «вагнеровцами» операции провалены в результате «слива» и захвата якобы преступников. Якобы никто не виноват. <…> И есть все основания подозревать, что эти провалы были организованы кем-то, кто получил доступ к информации. Операция по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины», — отметил спецназовец.

Таким образом, позабытому было делу «вагнеровцев», которых задержали в Белоруссии, на Украине решили придать второе дыхание, дополнив срывом якобы готовившейся операции по штурму тюрем в ДНР.

И хотя сама такая операция выглядит абсурдно, украинские национал-патриоты наверняка поверят в то, что Зеленский и его окружение виновны в сдаче национальных интересов.

Так, шеф-редактор финансируемого из госбюджета общественного украинского телевидения Юрий Макаров распространил интервью с Николовым у себя на странице в Facebook.

«Друзья, какие есть ещё источники/обновления/обстоятельства? Даже если речь идёт о том, что банкисты (Офис президента. — Ред.) не хотят дразнить зверя (т.е. о принципиальной основательной безъяйцевости, а не о предательстве — я склоняюсь к такой версии), действия СБУ выглядят топорно, неадекватно, тупо… Никак не привыкну», — написал он.

В общем, Зеленского вовсю подталкивают к силовым действиям, по сути — к войне в Донбассе. Однако даже самые яростные сторонники силового варианта признают: для этого Украине нужно заручиться внешней поддержкой.

С учётом того что сейчас в украинских блогах часты славословия в адрес Турции, не исключено, что помощников в войне в Донбассе украинские политики будут искать не только в Вашингтоне, но и в Анкаре.