Утром 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели Ил-76 с российскими миротворцами. О размещении миротворцев в регионе договорили президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сам договор появился после того, как Азербайджан сбил над Арменией российский военный вертолёт

Утром 10 ноября с аэродрома Ульяновск-Восточный в зону конфликта в Нагорном Карабахе отправились российские самолёты Ил-76. Они доставят в Закавказье российских миротворцев, авто- и бронетехнику, а также необходимые материальные средства.

Направление российских миротворцев в Нагорный Карабах стало результатом договорённостей достигнутых между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В Армении этот договор вызвал бурю протестов.

Договор и его предпосылки

Решение о вводе миротворцев было принято после того, как Азербайджан сбил над территорией Армении российский военный вертолёт. Россияне совершали полёт вне зоны боевых действий — около населённого пункта Ерасх. Вертолёт сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалёку от границы с Азербайджаном. После подбития он рухнул в горной части Армении.

В результате погибло два члена экипажа, ещё один получил тяжёлые ранения. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, выразил соболезнования и готовность выплатить компенсации.

Армения со своей стороны выразила соболезнования и передала слова поддержки родным и близким пилотов.

«Российские пилоты трагически погибли при выполнении союзнических обязательств обеспечения безопасности Республики Армения. С согласия министерства обороны России они посмертно будут представлены к государственным наградам Армении», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Через несколько часов после трагедии стало известно о договорённостях между Россией, Азербайджаном и Арменией. Полный текст соглашения опубликовало издание Spuntik Армения. Согласно ему с 00.00 10 ноября должны быть прекращены любые военные действия в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых ими позициях. Парламент Армении попытался созвать заседание для импичмента Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — указано в третьем пункте соглашения.

Миротворцы вводятся сроком на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения пятилетнего срока не заявит о желании прекратить договор.

Кроме того, Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район.

При этом за собой Армения оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Этот коридор не будет затрагивать город Шушу.

В свою очередь Азербайджан должен получить транспортное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой»

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России», — указано в соглашении. В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за потерь в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Что касается беженцев, они возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

После того, как стало известно о содержании договора, в столице Еревана Армении вспыхнули массовые беспорядки.

Хуже предателя

Ещё два года тому назад, когда 8 мая 2018 года Пашинян стал премьер-министром Армении, большая часть страны ликовала. Армяне думали, что получили во главе государства некоррумпированного энергичного политика, который выведет их страну из бедности.

Спустя два с лишним года не было в Армении более ненавистного армянина, чем Пашинян. После того, как армяне узнали содержание договора, подписанного Пашиняном, Алиевым и Путиным, (об этом сообщил Пашинян в первые часы 10 ноября) столицу страны Ереван охватили протесты. Около 2.30 по местному времени группа протестующих ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний. Из кабинета Пашиняна вынесли госсимволы.

Премьер-министра внутри не было. Иначе бы ему не поздоровилось, чему свидетельство судьба спикера парламента Арарата Мирзояна, которого протестующие вытащили из машины и избили.

Протестующие требовали отставки Пашиняна за, по их мнению, сдачу Нагорного Карабаха и предательство интересов Армении.

«Пусть они аннулируют соглашение и дадут нам командующего, мы все как один отправимся на фронт. Мы защищали родину и были в окопах, но нас вернули назад, провели пересменку, чтобы сдать наши земли. Этого не может быть», — цитировало издание Sputnik Армения одного из митингующих.

Объясниться премьер-министра утром 10 ноября попросил и духовный лидер армян — католикос Гарегин Второй. Он заявил, что принятое Пашиняном решение всколыхнуло души армян. Всем досталась тяжёлая доля, но ответственность велика и необходимо действовать трезво, мудро и дальновидно. Гарегин Второй призвал армян к объединению и воздержанию от насилия и беспорядков.

«Этот кризис должен быть преодолен совместными усилиями внешнеполитического руководства Армении и Арцаха», — подчеркнул католикос.

Кроме того, он заявил, что тыл должен быть крепок как никогда, а поведение общества не должно ставить под угрозу жизни солдат на фронте. Гарегин Второй отметил, что верит в мудрость армянского народа.

Бойцы в Нагорном Карабахе призвали протестующих мужчин не устраивать беспорядки, а присоединиться к ним в деле защиты армянских земель.

«Прекратите это все. Нам нужны все собравшиеся в парламенте, на Площади Республики и улицах города. Вас хватит, чтобы защитить нашу родину. Прекратите беспорядки», — заявил один из бойцов, которые записали видео с обращением к протестующим

Другой доброволец рассказал, что отправился на передовую вместе с братом. Он пристыдил тех мужчин, кто к ним не присоединился. По его словам, в городах полно женщин, которые могут устроить протетсты, а мужчины нужны в Нагорном Карабахе.

«А мужчины должны быть тут, чтобы мы стали одним целым. Здесь очень сложно. А там нет взрывающихся снарядов и беспилотников. Тут взрослые мужчины и совсем молодые, которые оставили все, защищают вас не для того, чтобы вы громили наш город», — заявил боец.

Сам же Пашинян утром 10 ноября заявил о пропаже вещей из личного кабинета и пристыдил протестующих, подчеркнув, что сам он остаётся в Армении.

«Конечно, я в Армении и полностью продолжаю выполнять свою работу на посту премьера», — написал он в Facebook.

Однако счёт идет даже не на дни, а на часы. Ключевым остается вопрос города Шуши: армяне утверждают, что он — под их контролем, азербайджанцы — что под их. Судя по договору Шуша — важнейший для армянской культуры и истории город — оказывается вне Лачинского коридора и охраны российских миротворцев, что может быть воспринято многими как сдача города. В таких условиях на политическом будущем Пашиняна можно смело ставить крест. Однако будущее премьера волнует армян гораздо меньше, чем судьба Нагорного Карабаха.