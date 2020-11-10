В США президентские выборы находятся на завершающей стадии подсчета голосов. По предварительным данным, уверенную победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Как смена хозяев Белого дома может отразиться и на развитии ситуации в Белоруссии?

Внешняя политика действующего ныне президента США Дональда Трампа отличается прагматизмом и здоровым изоляционизмом. Любые действия в отношении зарубежных стран он всегда вёл с оглядкой на национальные интересы Вашингтона, которые касались в основном совершенствования внутренней политической и экономической систем.

С этой целью он начал вести политику вывода Америки из ряда невыгодных для неё международных соглашений, например из Парижского соглашения об изменении климата. А всем странам мира пригрозил ввести тарифные санкции, если кто-то откажется торговать со Штатами на американских условиях. Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Это всё свидетельствовало о том, что при Трампе Америка начала отходить от роли вселенского мессии, распространяющего собственные ценности, и главного, как выражался Михаил Задорнов, «разносчика демократии». 45-й американский лидер отказался от строительства глобального мира, в котором государства связаны десятками соглашений и систем. Порой невыгодных Вашингтону, но в которых он был надзирателем и координатором. Один из самых известных проектов Трампа — стена на границе с Мексикой — яркий тому пример.

Не до демократии

Такая внешняя политика отразилась и на отношениях с Белоруссией. Пожалуй, ещё никогда с 1990-х годов Вашингтон не относился к республике в столь нейтрально-позитивном ключе. Трамп никогда не упрекал Минск в нарушении прав человека или принципов демократии — ценностная тема его не интересовала и здесь.

Зато медленными шагами Вашингтон сближался с Минском, апогеем чего стало намерение США повысить уровень дипломатических отношений до возвращения американского посла в республику после долгих 12 лет отсутствия. Минск неожиданно посетил глава Госдепартамента Майк Помпео, предложивший Александру Лукашенко «полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам» на фоне отсутствия соответствующих договорённостей республики с Россией. Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

И даже текущий политический кризис в Белоруссии остался в целом без внимания хозяина Белого дома, за что тот неоднократно получал упрёки от американских демократов, в том числе от Джо Байдена. Европа же в этот момент уже почти признала Светлану Тихановскую новым президентом Белоруссии и молча поглядывала через океан в надежде получить поддержку флагмана Западного мира, но так её и не дождалась.

Прагматичный республиканец не видел смысла во вмешательстве в далёкие от него разборки. Белоруссия ему продолжала быть интересна, скорее, как один из возможных объектов для продвижения американского топливно-энергетического комплекса в Восточную Европу.

Прагматизм отразился и на отношениях Белого дома с белорусской оппозицией — ей здорово сократили финансирование. Так, в 2017 году Трамп предложил полностью прекратить «помощь демократии для Белоруссии» путём сокращения программы USAID (Агентства США по международному развитию). Полностью данное предложение не было удовлетворено, но в 2018 году Штаты всё-таки приняли решение сократить траты на пропаганду в зарубежных странах. Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Ренессанс однополярного мира

Выступления и программа Джо Байдена свидетельствуют о том, что он придерживается во многом противоположных взглядов на внешнюю политику, чем его конкурент-республиканец.

Как и характерно для демократов, этот политик настойчиво демонстрирует нацеленность на повышение роли США в мире как надзирателя за международными отношениями. Он будет продолжать затормозившее строительство глобального однополярного мира. И не столько на основе взаимовыгодных торговых партнёрских отношений, сколько на общих подходах в формировании политических систем во всех странах и их ориентации на США.

Одним из главных упрёков Байдена к Трампу было «укрепление недемократичных режимов в мире при попустительстве Белого дома». Политик привёл в пример Белоруссию, Венгрию и Польшу. Байден считает, что на Белом доме лежит ответственность за всё, что происходит в мире, а главной целью Вашингтона должна стать ценностная миссия по распространению демократических институтов. Джо Байден торопится занять кресло президента США, Дональд Трамп идет в суд © REUTERS, Shannon Stapleton

На практике данное «мессианство» будет заключаться в усилении санкционного давления на неугодные режимы и увеличении финансирования неправительственных организаций, работающих в разных странах.

Резкой критике демократ подверг Трампа и за молчание по поводу событий, происходящих в Белоруссии: «Я продолжаю быть с народом Белоруссии и поддерживаю его демократические устремления, хотя президент Трамп отказывается от его имени».

Этим Байден с ходу обозначил бескомпромиссное отношение к Лукашенко. Поэтому наиболее вероятным первым шагом нового хозяина Белого дома по отношению к Белоруссии может стать отказ от решения вернуть в Минск американского посла и заморозка процесса прагматичной трамповской «оттепели». К тому же решение о возобновлении дипломатических отношений с республикой наверняка станет для Байдена очередным поводом для критики своего предшественника.

Вторым аспектом в новом витке белорусско-американских отношений может стать более согласованная и усиленная санкционная атака на режим Лукашенко объединённым Западом. Ищенко сказал, какую ошибку допустил Лукашенко в отношении России © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Во время правления Трампа интересы Брюсселя и Вашингтона часто расходились, в них появилась нотка напряжения: Трамп сотрудничал с ЕС в прагматичных и выгодных для США целях, в то время как в Европе привыкли видеть в Штатах не просто партнёра, но и «старшего брата». Поэтому европейский истеблишмент ставил в основном на Байдена. И демократ в случае своего прихода к власти наверняка оправдает надежды Берлина, Брюсселя и Парижа, потому что ЕС служит одной из главных опор в конструкции однополярного мира. Запад станет более единогласен и менее противоречив.

Без сомнения, Байден на президентском кресле увеличит «мягкую силу» США в странах мира путём возвращения дотрамповского уровня финансирования прозападных НКО и СМИ. Если и вовсе не сделает его на беспрецедентно высоком уровне. Данная тактика значительно усилит и белорусскую оппозицию, которая и без того сегодня обладает наиболее влиятельными новыми медиа в интернете. Это будет поддерживать уровень её активности и не позволит власти полностью успокоить обстановку, какой она была до избирательной кампании.

Во многом усиление давления на белорусскую власть стало причиной того, что оппозиция открыто «топила» за Байдена на американских выборах, а Светлана Тихановская ещё до официальных итогов уже поздравила его с победой. И, скорее всего, она не поспешила, потому что всё идёт к утверждению Байдена на новой должности.