Пока бывший вице-президент Джо Байден радуется своей победе на президентских выборах, официально ещё не подтверждённой, появилась информация, кто в его правительстве займётся делами международными

В воскресенье, 8 ноября, представитель избирательного штаба демократов Кейт Бедингфилд в эфире телеканала NBC сообщила, что их кандидат, который по предварительным подсчётам побеждает на президентских выборах, намерен незамедлительно приступить к формированию своей администрации и планированию её работы. Не называя никаких имён, это она отметила, что в новое правительство войдут люди, которые будут служить стране наилучшим образом. Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Но от американских СМИ ничего не скрыть, их источники уже назвали вероятных кандидатов на ключевые государственные посты в случае прихода к власти бывшего вице-президента Джо Байдена.

Внешнеполитический курс США самих американцев не особо волнует, а вот для других стран представляет большой интерес. И здесь встаёт вопрос, кто же возглавит Государственный департамент. Газета Politico и журнал Foreign Policy называют 5 претендентов.

Самые высокие шансы занять этот пост у Сюзан Райс, которая в первый президентский срок Барака Обамы была постоянным представителем США при ООН, а во второй — стала его помощником по национальной безопасности. К слову, её кандидатуру Байден рассматривал в числе кандидаток в вице-президенты, но в итоге отдал предпочтение сенатору от Калифорнии Камале Харрис.

Во внешней политике Райс придерживается радикальных взглядов. Так, она активно продвигала в ООН идею о бомбардировке Ливии силами международной коалиции в 2011 году и была наряду с возглавлявшей тогда Госдепартамент Хиллари Клинтон в числе людей, убедивших Обаму в необходимости ударов.

Она критиковала нынешнего президента США Дональда Трампа за якобы слишком мягкое отношение к России и требовала его привлечь Москву к ответственности за то, что, как писала газета New York Times написала со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке, военная разведка РФ якобы платила боевикам движения «Талибан» (запрещённого в РФ) за убийство американских военных в Афганистане. Однако достоверность этой информации опровергали и командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи, и американское Агентство национальной безопасности, и официальный представитель «Талибан» Сухейль Шахин. Кроме того, пресловутую «руку Кремля» Райс увидела в беспорядках, охвативших Америку после непреднамеренного убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все боремся и с которыми необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Основываясь на своём опыте, а я ни сегодня, ни вообще сейчас не читаю данные разведки, но основываясь на своём опыте, могу сказать, что это также прямо из российской методички. Их (русских — ред.) цель — не просто опозорить Соединённые Штаты. Их цель — разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом», — сказала она 31 мая в эфире телеканала CNN.

Такой тон неудивителен, ведь главным противником США Райс называет Россию. Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если госсекретарь будет делать такие заявления, опираясь лишь на свои предположения, даже не ознакамливаясь с данными разведки (хотя и её многие выводы последних лет вызывают недоумение), то зайти можно очень далеко, вплоть до новых войн с той или иной страной, тем более, что американцы не утруждают себя поиском доказательств, а принимают информацию анонимных источников как истину в последней инстанции.

Второй претендент на должность госсекретаря США — Энтони Блинкен, который в 2009-2013 годах был советником вице-президента Джо Байдена по национальной безопасности, а в ходе нынешней избирательной кампании отвечал в его штабе за внешнеполитическое направление. Госдепартамент знаком ему хорошо — сначала занимался в ведомстве вопросами отношений США со странами Европы, а в декабре 2014 года стал первым заместителем госсекретаря. Кроме того, Блинкен работал заместителем помощника президента Обамы по национальной безопасности, а при Билле Клинтоне — в аппарате Совета национальной безопасности Белого дома. Уйдя с государственной службы после прихода к власти Трампа, он неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций под разными предлогами — за вмешательство в американские выборы, которое никто так и не доказал, за политику РФ в отношении Сирии и Украины, за якобы имевшее место быть отравление оппозиционера Алексея Навального.

Во время избирательной кампании Блинкен так описывал внешнеполитический курс кандидата от демократов, если он станет президентом США: «Байден будет заставлять Путина нести ответственность за его агрессию, а не потакать ему. Он не будет втаптывать в грязь НАТО, а будет укреплять потенциал альянса, инвестировать в новые возможности, чтобы мы могли проводить эффективную политику сдерживания и справляться с новыми вызовами в киберпространстве, космосе, в сфере искусственного интеллекта и других областях, оказывали существенную помощь таким странам, как Украина и Грузия, Западным Балканам. Он будет заставлять (Россию- ред.) платить цену, там, где нужно, вводить совместно с союзниками санкции, разоблачать коррупцию».

Если Блинкена не утвердят в качестве госсекретаря, у него есть шанс побороться за другой пост — советника президента США по национальной безопасности.

Третий претендент — сенатор от штата Коннектикут Крис Мёрфи. В прошлом году его уличили во лжи в адрес России. В августе 2019-го политик сообщил, что собирался поехать в Россию в составе делегации Конгресса на переговоры с официальными лицами, но ему отказали в визе.

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы»,- заявил тогда Мёрфи.

Ситуацию разъяснил МИД РФ: сенатор включён в «стоп-лист» и прекрасно об этом знает, более того, ни за какой визой он не обращался.

Места в чёрном списке Мёрфи удостоился за то, что был соавтором резолюции Сената, осуждающую «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе, и законопроекта о выделении Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов, чтобы «противостоять влиянию России». Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с Украиной и Донбассом, если к власти в США придет Байден © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Возглавить Госдепартамент также может сенатор от штата Делавэр, входящий в комитет по международным делам (прямо как в своё время Джо Байден) Крис Кунс, который тоже отличается большой нелюбовью к России. Когда Трамп победил на президентских выборах в 2016 году, но ещё не вступил в должность, сенатор предупреждал, что ему придётся столкнуться с жёсткой оппозицией обеих партий в Конгрессе, если новая администрация попытается договориться с Россией за счёт Украины.

В мае 2017-го в интервью CNN на вопрос, наблюдал ли он какие-либо действия президента Трампа после вступления в должность, которые оказались более пророссийскими, чем ему хотелось бы, Кунс ответил, что «ничто не было столь поразительным, как его недавняя встреча в Овальном кабинете с министром иностранных дел России, во время которой, возможно, произошла неприемлемая передача сверхсекретных данных».

В Москве заявления подобного рода восприняли с юмором. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи по этому поводу сказал: «Мы время видим, что в Соединённых штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Придётся объявить ему (Лаврову — ред.) замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны».

«Меня радует, что не произошло того всеобщего, открытого принятия с распростёртыми объятиями Владимира Путина и путинской России, чего я опасался, или полного отказа от НАТО. Но Россия ещё не понесла наказание за своё серьёзное вмешательство в наши выборы 2016 года, и тот факт, что это ещё не произошло, продолжает ставить под угрозу будущее нашей демократии, подвергает риску наших союзников в Западной Европе. Администрация Трампа должна принять более жёсткие меры в отношении России», — продолжил Кунс.

Наконец, заключительный претендент — Уильям Бёрнс, который знаком с Россией лучше всех из этой «великолепной пятёрки». Российским направлением начал заниматься в конце 1980-х, а при предыдущем президенте-республиканце Джордже Буше-младшем работал послом США в РФ (в 2005-2008 годах), свободно говорит по-русски. В интервью «Российской газете» перед отъездом из Москвы для работы на посту заместителем госсекретаря по политическим вопросам он подчёркивал важную роль сотрудничества России и Соединённых Штатов, в частности для предотвращения угрозы распространения оружия массового поражения (что на сегодняшний день крайне важно с учётом туманного будущего договора СНВ-3, единственного инструмента сдерживания гонки вооружения), а ещё он очень тепло отзывался о самой России.

«Наверное, стороннему лицу невозможно понять до конца Россию. Но я покидаю вашу страну с искренним восхищением, уважением как к россиянам, так и к России. Ваша страна является совершенно потрясающей, удивительно интересной страной. И я с удовольствием предвкушаю возможности новых поездок по России в будущем», — сказал дипломат.

Некоторым россиянам Бёрнс знаком по книге «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия», которая в 2020 году вышла в свет на русском языке. В своих мемуарах дипломат, который работал при 5 президентах и 10 госсекретарях, специалист не только по России, но и по Ближнему Востоку, рассказывает, как администрация Джорджа Буша-старшего выстраивала отношения с получившими независимость бывшим республикам СССР, о своих личных впечатлениях от России начала 1990-х, о разногласиях Путина с США, о «перезагрузке» двусторонних отношений при президенте Дмитрии Медведеве. Вот что стоит подчеркнуть, как любой американский чиновник, Бёрнс ругает Россию, это неудивительно, но при этом он критикует и некоторые решения властей США, в том числе планы интеграции Украины и Грузии в НАТО. Эксперт из США рассказал, какой будет политика Байдена по «Северному потоку-2» © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Источники издания «Коммерсантъ» в российских госструктурах сказали, что никаких особых надежд с приходом к власти Джо Байдена не связывают, а из предложенных кандидатов на должность госсекретаря США наиболее выигрышным стало бы назначение Уильяма Бёрнса.

В контексте внешней политики также важно, кто возглавит Пентагон, ведь все помнят, как администрация Обамы, к политике которого хочет вернуться Байден, с лёгкостью инициировала военные операции за рубежом. Трамп за это яростно критиковал своего предшественника, как и пообещал во время избирательной кампании 2016 года, не втянул страну ни в один новый конфликт.

Фаворитом в борьбе за пост министра обороны США называют самую высокопоставленную женщину ведомства за всю его историю — Мишель Флурной, в первый президентский срок Обамы работала помощником министра по политическим вопросам, а ранее работала в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Она могла возглавить Пентагон ещё в 2014 году, но попросила Обаму снять свою кандидатуру по семейным обстоятельствам. Флурной — специалист по оружию массового поражения.

В качестве её возможных конкурентов рассматривают сенатора от штата Иллинойс тайского происхождения Тэмми Дакуорт, полковника армии в отставке, которая во время боевого вылета в ходе войны в Ираке потеряла обе ноги, а также сенатора от штата Род-Айленд Джека Рида, служившего в 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Летом политолог Джеймс Карден, который при предыдущей администрации занимался в Госдепартаменте российским направлением, заявил, что Байден пытается перещеголять Трампа ястребиным подходом к внешней политике и окружает себя людьми из демократического истеблишмента, а не прогрессивными сторонниками сдержанного курса.

«Никакой «доктрины Байдена» не существует. Внешняя политика Байдена — это пустой экран, на который советники из традиционного истеблишмента в сфере нацбезопасности со своими зачастую противоречивыми взглядами будут проецировать реальное политическое содержание», — написало тогда издание American Prospect. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Если у республиканцев внутрипартийных праймериз не было, поскольку других кандидатур, кроме Дональда Трампа не рассматривалось, то Байдену пришлось серьёзно побороться за право участия в президентских выборах. И теперь в случае прихода к власти, по имеющейся информации, он готов устроить в свою администрацию и остальных своих бывших конкурентов по внутрипартийной гонке, а не только Камалу Харрис. Сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, который пользуется популярностью среди молодёжи, несмотря на свой солидный возраст, прочат должность министра труда США, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен может возглавить Министерство финансов, а ставший настоящим открытием праймериз демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж, который был спарринг-партнёром Джо Байдена при подготовке к теледебатам с Трампом, либо займёт должность министра по делам ветеранов, либо будет представлять США в ООН.

Однако не факт, что правительство в конечном итоге будет выглядеть так, как распланирует Байден. Президент-демократ предполагает, а республиканский Сенат располагает. Окончательные результаты выборов в верхнюю палату Конгресса ещё не объявлены, но судя по всему, однопартийцы Трампа сохранять большинство, и тогда они смогут заблокировать предложенные Байденом кандидатуры. Об этом не понаслышке знает Сьюзан Райс. Обама видел её госсекретарём после ухода Хиллари Клинтон, но конгрессмены-республиканцы заблокировали назначение. Им не понравилось, что Райс сначала говорила, что посол США в Ливии Кристофер Стивенс погиб 11 сентября 2012 года в Бенгази в результате стихийных демонстраций по поводу фильма «Невинность мусульман» о пророке Мухаммеде, однако позже выяснилось, что атака на здание американской дипмиссии была планирована исламскими экстремистами, и Вашингтон об этом информировали по нескольким каналам.

В отличие от Трампа, который пришёл к власти, не имея никакого политического опыта, и формировал свою администрацию методом проб и ошибок, у Байдена политического опыта с лихвой, к тому же в Сенате он возглавлял комитет по международным делам, так что замену не прошедшим кандидатурам найдёт достаточно быстро.