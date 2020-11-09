Неопределенность с исходом выборов продлится до 14 декабря, их результат может расколоть страну

Для победы кандидату необходим минимум в 270 голосов выборщиков. Согласно подсчетам большинства американских СМИ, на выборах-2020 победил кандидат от Демократической партии Джо Байден, который набирает от 273 до 290 голосов. Республиканец Дональд Трамп свое поражение не признал, отметив, что выборы «далеки от завершения». Действующий президент подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В микроблоге Трамп написал, что наблюдателей республиканцев не пускали на участки, где считали бюллетени. Он считает, что набрал 71 миллион голосов, — столько не получал ни один действующий президент за всю историю страны.

Однако по данным массмедиа, по общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, лидирует Байден. Он заручился поддержкой 73,7 млн избирателей (50,5%), Трамп — 69,6 млн (47,7%).

Через несколько минут после того, как ведущие телеканалы США объявили о победе Байдена, избирательный штаб действующего президента США выпустил специальное заявление: «Простой факт заключается в том, что эти выборы еще далеки от завершения. Джо Байден не был официально признан победителем ни в одном из штатов». Мелания Трамп отреагировала на итоги выборов в США © РИА Новости, Кевин Даунс | Перейти в фотобанк

До этого республиканец неоднократно обещал обратиться в суд, чтобы голоса пересчитали. По некоторым данным, среди голосующих по почте были «мертвые души». Десятки исков уже поданы в суды Невады, Пенсильвании, Мичигана и Джорджии. Без судебного боя Трамп сдавать Белый дом не намерен.

Жалобы на нарушения процедуры, требования пересчета голосов и отмены результатов по отдельным округам и штатам, а также апелляции к судебным властям со стороны проигравших на американских выборах звучали всегда. Но, пожалуй, никогда они не были столь многочисленными и обоснованными. Наблюдатели считают, что распалившие сами себя «крестовым походом» против Трампа демократы переусердствовали в почтовых и прочих манипуляциях, а также подтасовках при подсчете результатов выборов.

Команда Трампа намерена предоставить в Верховный суд США все материалы для признания недействительными части бюллетеней, которые были отправлены по почте с опозданием и переломили ситуацию не в его пользу.

Прецеденты вмешательства этого судебного органа в гонку за Белый дом уже были. В 2000 году, например, приостановив процедуру пересчета голосов во Флориде, Верховный суд фактически сделал президентом США Джорджа Буша-младшего в его противостоянии с Альбертом Гором.

Судья Федерального окружного суда в округе Колумбия уже распорядился проверить 12 почтовых округов, чтобы найти неучтенные бюллетени. До этого в почтовой службе заявили, что около 300 тысяч бюллетеней, которые рассылались для голосования, так и не были отсканированы в ходе подсчета. Байден уверен, что получит 300 голосов выборщиков © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Однако всё это не мешает сторонникам Байдена уже праздновать победу. В минувшее воскресенье Национальную аллею в центре Вашингтона, идущую от Капитолия до мемориала Линкольна, заполнила ликующая толпа. Каждый второй автомобиль в потоке громко сигналил, отмечая победу кандидата от демократов.

Пассажиры машин, высовываясь из окон и люков на крыше, размахивали американскими флагами, поднимали самодельные плакаты «Прощай, Дон» и официальные синие знамена избирательной кампании демократов с надписью «Байден-Харрис».

По итогам прошедших выборов Вашингтон стал единственным городом в США, безусловно поддержавшим Джо Байдена — за кандидата от Демпартии в столице проголосовали 93,3% избирателей. Трампу досталось лишь 5,2% голосов. Поэтому размах стихийного праздника здесь никого не удивил.

В своей первой речи, произнесенной после нескольких дней подсчета голосов, Байден пообещал стать президентом для всех американцев в эпоху поляризации.

«Я буду президентом, который будет не разделять, а объединять. Я не собираюсь делить штаты на демократические и республиканские — есть только Соединенные Штаты. Я пришел на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, вернуть хребет нашей нации, среднему классу и снова сделать Америку уважаемой во всем мире», — заявил он. Байден озвучил свой первый шаг после победы на президентских выборах США - СМИ © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Тем не менее, победа бывшего вице-президента оказалась не такой триумфальной, как обещали предвыборные опросы: основные кандидаты до самого финала шли буквально нос к носу. Теперь перед Байденом встает непростая задача — объединить опасно поляризованное и даже расколотое американское общество. И теперь уже не Трампу, а ему придется нести ответственность за борьбу с пандемией коронавируса, которая не уйдет вместе с администрацией республиканцев.

Как свидетельствуют данные опроса Edison Research, американцы при выборе президента прежде всего учитывали факторы COVID-19 и экономическую ситуацию. По их подсчетам, двое из десяти делали свой выбор, учитывая последствия пандемии, а трое из десяти при голосовании думали об экономических проблемах в стране.

Это также подтверждает телекомпания CNN: главными темами, которые волнуют американцев, являются экономика, расовое неравенство и коронавирус. По меньшей мере 237 000 человек умерли от COVID-19 в США. Сообщается как минимум о 9 965 000 случаев инфицирования.

По словам Байдена, первым делом он намерен взять под контроль ситуацию с коронавирусом. Как выяснилось, уже готов план Байдена-Харрис по противодействию пандемии. В понедельник он намерен представить группу ведущих ученых и экспертов, которые с 20 января 2021 года будут реализовывать этот план, основанный на фундаментальной науке.

Формально президент будет избран 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, сформированной по итогам всенародного голосования. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года. Если Джо Байден будет избран, то он станет самым пожилым президентом в истории США: на момент вступления в должность президента ему будет 78 лет. «Учитель и ученик»: Рар объяснил, почему при Байдене отношения США с РФ ухудшатся © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Оценивая ход избирательной кампании, наблюдатели отмечают, что из сотни крупнейших американских новостных изданий Байдену явно симпатизировали 47, а его противника поддержали только 7.

Они также указывают, что демократ пользовался расположением у ведущих IT-гигантов. В этом году Facebook и Twitter объявили, что будут бороться с нечестной политической рекламой. Однако нетрудно заметить, что их усилия в основном сконцентрировались на подавлении Дональда Трампа.

Огромное число сообщений и рекламных акций 45-го президента оказались отмечены как непроверенная или недостоверная информация. Отдельным скандалом стал факт запрета пользователям Twitter размещать на платформе ссылки на материалы о сливе личных фотографий Хантера Байдена.

Победа Байдена-старшего пришлась на необычайно трудные для США времена как во внутренней политике, так и во внешней. Мир за последние четыре года привык к давлению и угрозам от Трампа, и в планах 46-го президента — более мягкие действия и «работа над ошибками» предшественника.

Дональд Трамп с самого начала своего президентства не пользовался на Старом континенте популярностью: он регулярно критиковал Евросоюз и наносил болезненные удары по важным для Брюсселя проектам. В частности, США вышли из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки по Ирану. Он также обострял отношения с отдельными странами ЕС, поэтому большинство европейских политиков рады его поражению.

Эксперты в области международной политики отмечают, что теперь внимание Вашингтона сосредоточено на Китае и шире — Азии, Тихоокеанском регионе. Далее идет ЕС с его главными игроками, такими как Франция, Германия и Италия. Трамп заявил о нарушениях при подсчете голосов в ряде штатов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Демократ, вероятно, уделит большое внимание восстановлению традиционных союзов Америки в области торговли и безопасности, вновь усилит связи с другими странами Запада и не будет отказываться от участия в ВОЗ и НАТО. В то же время общий вектор международной политики вряд ли поменяется: Байден, как и Трамп, поддерживает примирение Израиля с арабскими странами, вывод войск из Афганистана и борьбу с Китаем.