В пятницу, 6 ноября, около киргизского Белого дома снесли окружавший его забор. Так новые власти демонстрируют открытость для общества. Одновременно с этим руководство страны готовится к выборам и занимается проблемами экономики. А проблемы действительно серьёзные

6 ноября около киргизского Белого дома снесли окружавший его забор.

Как заявил и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, теперь горожане смогут свободно попасть на территорию около резиденции президента Киргизии. Осталась лишь одна часть забора — та, на которой висят таблички с именами людей, погибших во время штурма резиденции в 2010 году.

Таким образом, киргизский Белый дом, в котором «квартируют» парламент — Жогорку Кенеш — и аппарат президента, вернулся к своему состоянию времён СССР и первых годов киргизской независимости.

Забор вокруг здания установили по воле первого президента независимой Киргизии Аскара Акаева. Ограждение пережило три революции — «тюльпановую», 2010 и 2020 годов.

Со снятым забором власти Киргизии решили поступить рачительно: его установят вокруг заброшенной гостиницы «Иссык-Куль». Киргизия поблагодарила РФ за урегулирование кризиса © Anson Mackay / flickr.com

Тем временем и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров дорабатывает последние дни в качестве главы Киргизии. И тому есть веская причина.

Собираясь с силами

За два дня до демонтажа забора около Белого дома — 4 ноября — и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров объявил о том, что сложит свои президентские полномочия в десятидневный срок.

«Согласно Конституции, и.о. президента не может принимать участие в выборах. Но я сложу свои полномочия и пойду на выборы. Это сделаю до 14 ноября», — заявил Жапаров.

Примечательно, что из-за случившихся в начале октября в Киргизии событий возникла правовая коллизия. Если бы Жапаров был президентом, а не и.о., его полномочия бы передали спикеру Жогорку Кенеша, а в случае отказа последнего — премьер-министру.

Но Жапаров — сам премьер-министр.

«Одни юристы говорят, что полномочия получит новый спикер и сторонник Жапарова — Талант Мамытов. Но некоторые считают, что обязанности перейдут первому вице-премьеру Артёму Новикову. Впрочем, последний сказал, что не хочет быть и.о. президента», — передавало издание Sputnik Кыргызстан.

Примечательно, что Мамытов стал спикером в тот же день, когда Жапаров объявил о скором сложении президентских полномочий — 4 ноября, когда в отставку подал Канатбек Исаев. За нового главу парламента проголосовали 100 депутатов. Глава Киргизии платит за лоббирование его интересов в США — СМИ © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Мамытов, как утверждает издание Sputnik Кыргызстан, участвовал в переговорах об отставке предыдущего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, его вместе с Жапаровым и его ближайшим соратником Камчыбеком Ташиевым осудили за попытку захвата власти в 2012 году.

Первым же шагом нового спикера и стало решение о демонтаже забора вокруг Белого дома. Правда, сослался Мамытов на волю Жапарова.

«Вчера сидели с Садыром Нургожоевичем, он сказал, что забор надо убрать. Я поддерживаю эту идею. Никаких препятствий с народом не должно быть. Если работать с людьми открыто и быть ближе к ним, то разногласий не будет», — пояснил Мамытов 4 ноября.

Тем временем сам Жапаров в преддверии выборов занялся укреплением собственных позиций.

В субботу 7 ноября Жапаров вместе с экс-президентами Сооронбаем Жээнбековым и Розой Отунбаевой посетили памятник «Ата-Бейит» («Могила отцов». — Ред.), что в 30 км от киргизской столицы, и возложили цветы, а также помолились. Этот памятник поставлен в селе имени Суйменкула Чокморова на месте захоронений жертв сталинских репрессий. При этом в Киргизии отмечают годовщину Октябрьской революции.

Правда, три года тому назад этот праздник переименовали в День истории. Автором нововведения был занимавший пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев. Незадолго до истечения президентских полномочий Атамбаев предложил переименовать День Октябрьской революции в День истории, а следующий день — 8 ноября — сделать Днём памяти предков.

Самого Атамбаева 7 ноября вместе с Жапаровым, Жээнбековым и Отунбаевой около «Ата-Бейит» не было. Он находится в исправительной колонии № 47, куда его перевели 28 октября. А 5 ноября его соседом по колонии стал глава киргизского преступного мира Камчыбек Кольбаев. Его, как и Атамбаева, перевели в колонию № 47 по состоянию здоровья.

Но за день до того, как Жапаров продемонстрировал поддержку со стороны экс-президентов, его поддержал лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов. Выборы в Киргизии перенесли: назван крайний срок © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны. Я однозначно увидел понимание о том, что свобода и демократия являются ключевой ценностью нашей страны. И увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам», — заявил Бабанов 6 ноября.

Примечательно, что Бабанов был конкурентом Жапарова во время октябрьских событий в Киргизии. Именно его поддержал ряд оппозиционных политсил. Более того, сам Бабанов принимал участие в митинге, который возглавил освобождённый из заключения Атамбаев. Позже Атамбаева снова арестовали, а затем отправили в тюрьму. А Бабанов теперь поддерживает Жапарова.

Но заручиться поддержкой Жапаров пытается не только в Киргизии, но и за её пределами. Однако причиной этого является не только политика.

В поисках поддержки

В четверг 5 ноября СМИ сообщили о том, что от имени Жапарова был заключён контракт о продвижении интересов Киргизии в США, Израиле, ОЭА и Саудовской Аравии. Соответствующий документ был опубликован на сайте Минюста США.

«Согласно условию сделки, компания Dickens & Madson Canada (находится в Монреале) должна организовать встречу Жапарова с премьером Израиля, а также главами Саудовской Аравии и ОАЭ. Цель встречи — получить инвестиции в дорожную инфраструктуру Кыргызстана, разработку месторождений и сельское хозяйство. Также компания должна будет посодействовать в получении международной помощи в связи с экономическим кризисом.

За услуги кыргызстанская фирма должна будет заплатить $1 млн. Заказчиком выступает некий Карчыгаев Абдыманап Жолдошевич, который якобы действует от имени Садыра Жапарова. Рядом с подписью стоит печать аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс» — по данным Минюста КР, учредителями значатся Алтынбек Карчыгаев, Кайратбек Карчыгаев и Кумушай Абдыманап кызы. Исполнитель неизвестен. Но сайт Foreign Lobby Report утверждает, что иностранная компания принадлежит бывшему офицеру израильской военной разведки Ари Бен-Менаше», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Аппарат президента Киргизии не прокомментировал ситуацию. «Нам надо готовиться к войне». Китайский эксперт об итоге выборов в США для его страны и РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако ранее сам Жапаров заявлял, что для того, чтобы решить долговые проблемы Киргизии, придётся использовать её природные ресурсы.

«Я ещё неделю назад поручил найти пути выплаты внешнего долга. Варианты есть. Можно справиться с помощью своих же ресурсов. Надо решать путём переговоров. Например, в случае с Китаем. Можно использовать природные ресурсы», — заявил Жапаров 5 ноября.

Более того, по его словам, киргизские мигранты и бизнесмены выразили желание помочь Родине и попросили открыть специальный счёт. Минфин Киргизии, по словам Жапарова, это уже сделал.

В тот же день стало известно о том, что Китай озвучит требование к Киргизии для того, чтобы увеличить объём грузоперевозок. Пекин потребовал у Бишкека обеспечить безопасность китайских компаний в Киргизии, соблюдать санитарно-техническое состояние автомобилей и прицепов, учитывать параметры автомобилей при перецепке грузов.

«Выслушав информацию, участники внешнеэкономической деятельности согласились строго соблюдать требования китайской стороны», — сообщила таможенная служба Киргизии.

Тем временем не дремлют и США. Всё в тот же четверг 5 ноября издание Russia Today сообщило, что Госдеп США ищет специалиста — старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство США в Киргизии.

В обязанности кандидата войдут «консультирование правительства Киргизии по вопросам разработки, реализации и продвижения системных, организационных, правовых и регуляторных реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия» и содействие Киргизии в борьбе с коррупцией.

Кандидат должен быть гражданином США, иметь высшее образование в области юриспруденции и необходимый опыт работы, в том числе и в странах бывшего СССР. При этом он должен будет взаимодействовать с сотрудниками киргизских госорганов: Генеральной прокуратуры, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Министерства юстиции. Подготовка к перевороту и друзья США. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Спустя два дня — 7 ноября — RT сообщило о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) начало сбор информации по Киргизии «от местных партнёров» для того, чтобы запустить программу «укрепления местного самоуправления» в Киргизии. Программа будет рассчитана на пять лет.

С учётом того как США влияли на киргизскую политику и работали с местными оппозиционерами, можно предположить, что американцы не намерены стоять в стороне от киргизских выборов и попытаются сделать всё, чтобы руководство Киргизии было максимально лояльным США.

В общем, ближайшие месяцы в Киргизии будут крайне напряжёнными. И причиной этого будет в том числе и активность внешних игроков.