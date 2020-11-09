Украинская культура могла бы сформировать страну как единое целое. Но нет здесь ни общих для разных регионов книг, ни фильмов и культурных авторитетов, считает известный бывший украинский политолог и политтехнолог, а ныне независимый политический философ Дмитрий Выдрин

Неожиданно пригласили включиться по скайпу в ход дискуссии украинских экспертов на тему причин затянувшегося хаоса в стране, раздрая и внутренних противоречий

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но в остальном не изменились. Состав тот же. Идеи те же. Взаимные оскорбления не реже. Ох и прав был один мой знакомый депутат ВР, который суть страны уместил в название своей книги «Вечно длящееся настоящее». Именно: искажено, исковеркано, оболгано прошлое; вычеркнуто, высмеяно, заглумлено будущее. Всплывают же из глубин сознания только старые максимы, привязанные исключительно к сиюминутному: «живи моментом», «возьми от жизни по максимуму», «всё и сразу»…

Поэтому и дискуссии, на мой взгляд, не получилось. Пытались, перекрикивая друг друга, найти мгновенные и волшебные рецепты сшивки страны, гомогенизации народа, унификации нации, усиления власти. А чудес в таких делах не бывает. Есть трудная работа, длительные процессы, стратегии, опирающиеся на прошлое и уходящие в будущее. А если ни прошлого, ни будущего нет? Тогда никто не вспоминает и наступающий «Международный день письма в будущее». (Совпавший по дате с передачей.) Последний раз вспоминали лет триста назад запорожцы, писавшие «листа до султана»…

Украинская политика давно превратилась в смесь бизнеса и эстрады - Выдрин © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ну, да ладно. Хотя, озвучить свою позицию обязан. Если не услышали, может прочитают?

Итак, пирамида перевернулась. Нас в свое время учили именно пирамидальному устройству социума. В основе — «базис». То есть, экономика, всякие «тяжелые сущности» в виде заводов, фабрик, ферм, дорог, портов и пр. Сверху — «надстройка»: идеология, религия, наука, искусство и прочие феномены культуры. Так вот, как подтаявший айсберг, вся эта громада перевернулась. И теперь именно культура стала «базисом». Пост-индустриальная эпоха называется.

Я в который раз объяснял своим коллегам, что даже разношерстную Европу объединили в свое время не пресловутые приземленные функционеры Союза угля и стали, а маэстро высокого полета. Именно они создали незримую, но прочнейшую культурную ткань, объединившую Европу. Это когда над фильмами Витторио де Сика, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини стали плакать подростки Брюсселя и Палермо. Это когда от битлов зафанатели толпы Ливерпуля и Гамбурга. Это когда шансон Шарля Азнавура стали напевать таксисты Парижа и Вены. Это когда книги писателей «ПЕН-клуба» стали расходиться миллионными тиражами по самым глухим европейским задворкам. Это когда возникли общеевропейские грандиозные научные проекты, типа адронного коллайдера или единого центра атомных исследований. Это… Хотя чего рассусоливать, когда и так все ясно.

Выдрин объяснил, почему Байден уже не сможет сыграть на рояле, как Зеленский © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Под угрозой распада сами Штаты, впавшие в блуд черно-белого зрения. И заменившие прорывные научные школы, великие книги и фильмы громоздкими авиаматками. Нет, из этих «маток» не родится общность судьбы и мечты. Не родится единство. И прошедшие американские выборы — демонстрация этой фригидной бесплодности…

С другой стороны, даже политический распад нашего Союза не смог разорвать прочнейшее «общее культурное пространство». (О чем, кстати, мощно прозвучало на последнем «Валдае».) Поэтому бывшее союзное пространство до сих пор более интегрировано на уровне гражданского общества, чем «единая Европа», а может, даже и современные Штаты.

Поэтому я и попросил украинских коллег назвать хотя бы одну книгу, над которой задумчиво мечтали бы парубки из Львова и Мелитополя. Или хоть один фильм, восхитивший зрителей и Ровно и Харькова. Или общенациональный пантеон духовных героев. Или мощную общенациональную научную школу. Или общий образ победы… Да что там…

Нет в Украине ничего подобного. Практически нет своего кинематографа с великими мастерами. Нет достойной литературы. Правда, есть еще «95-й квартал». Но оказалось, что китч и издевка несут не столько объединяющий, созидающий потенциал, сколько разъединяющий и отупляющий. А ведь уже есть и страшные «уроки французского» и кровавый «кофе по-венски». Они кровью прописывают простую истину: даже художественное глумление — антикультура. А она, как всё «анти», не объединяет, а сталкивает людей.

Бинокль Зеленского. Он не нужен, если весь мир на ладони © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кажется, великого Мартина Хайдеггера спросил журналист о том, почему немцы делают лучшие в мире машины. Тот ответил философски. Мол, немецкие рабочие-автостроители едва ли не последние в мире, которые еще читают умные книги. Ну там, Софокла или Аристотеля. Корреспондент изумился: «А какая связь между Аристотелем и Мерседесом?» Мэтр меланхолично пояснил: «Не знаю, какая между ними связь, но интуитивно чувствую — человек, который не читал Аристотеля, не сделает Мерседес».

Украина сегодня самая нечитающая страна в Европе. Да и что, собственно, читать? Что издавать? Тем более при фактическом запрете на русскоязычную литературу. Что смотреть в кино или театре? Что слушать в концертном зале или научном кружке? Может, поэтому и свои «Запорожцы» почти перестали выпускать. А тут говорят про такую неподъемную миссию, как объединение народа — это даже не «Запоры» клепать.

Кстати, если указанная пирамида социума перевернулась, значит, и легендарный средний класс возникает не из уровня экономического потребления, а из уровня культурного погружения. Неправильно читают «декоммунизаторы» Карла Маркса, когда его базовую идею социальной стабильности сводят к материальному потреблению. Не так его поняли. Классик считал, что будущий средний класс вызреет из культурного освоения всего человеческого наследия. Поэтому именно средний класс — костяк всех социальных общностей. Сегодня же, по мнению социологов, его в украинском социуме уже нет.

Отсюда, наверное, и ужасающий уровень даже их дипломатической культуры. Последний пример — когда выходец из почившего в бозе украинского среднего класса президент Зе вместе с турецким президентом Эрдоганом разыграли в духе пранкеров или рагулей премьера Канады. Получилось смешно. Поржали, наверное, представляя ошарашенную физиономию одураченого телефонного собеседника. А кто потом будет сшивать отношения стран и их будущих лидеров?

Хотя есть примеры и «посмешнее». Вроде украинского дипломата, публично объясняющего поддержку в конфликте Азербайджана тем, что там горючка дешевле. (Эх, не знал бедолага Джамаль Хашогги, что нельзя залупаться со странами, где дешевые нефтепродукты.) Подобные персоны доведут, скорее всего, страну как минимум до досрочных парламентских и президентских выборов. Хотя это уже мало чем поможет…

Президент-очевидность. Прерванная © РИА Новости, Владимир Трефилов

За эти волшебные качества культуру ненавидят всякие там «бармалеи». Самое апробированное оружие для ее убийства — майдан. Точнее, майдан — это перерождение уже убитой культуры в новом облике. Как в фильмах о зомби: сначала человек погибает, а потом «воскрешается», но уже в облике чудовища. Поэтому в постмайданных странах и возникает зомби-культура. Главные ее отличительные свойства — либо чрезмерное глумление, либо надрывное стенание. Кажется, еще Дюма говорил, что чрезмерность — главный враг культуры. Жаль, не читал его крошка Макрон. Хотя читать ему уже поздно. Культура в Европе умерла. На Украине уже переродилась…

Но сейчас не об этом, а о том, что подлинная культура сшивает любую общность — от семьи и нации до союзов стран и народов. Сшивает надёжно, как застежка-молния. А эрзац-культура все превращает в труху. И душу и страну.