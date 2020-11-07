Свободная экономическая зона, которую глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал «на Западе Украины», скорее всего, будет создана на Закарпатье. Но вряд ли это решит проблему давления чиновников на бизнес

В четверг, 5 ноября, в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале 1+1 руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание свободной экономической зоны (СЭЗ) планируется не только в Донбассе, но и на Западе Украины. По словам Ермака, проект такой зоны находится на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов. Он отметил, что эти две экономические возможности «должны сработать на объединение страны».

Напомню, что в ходе избирательной кампании кандидат в мэры Черновцов от президентской партии «Слуга народа» (СН) Виталий Другановский предложил создать СЭЗ в Черновицкой области. «Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19, и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии», — заявил он 15 октября во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Западная Украина с 24 по 28 августа: Черновцы бунтуют, Ивано-Франковск внесли в «красную» зону, а губернатор Тернопольщины болеет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако Другановскому не удалось даже выйти во второй тур выборов городского головы столицы Буковины, поэтому создание СЭЗ в этом регионе пока маловероятно. А вот у другого областного центра Западной Украины, Ужгорода, шансов в этом отношении куда больше. Во-первых, кандидат от СН в мэры столицы Закарпатья Виктор Щадей вышел во второй тур выборов, где сразится с нынешним градоначальником Богданом Андреевым. Во-вторых, партия «Слуга народа» на выборах Ужгородского городского совета заняла второе место, получив лишь на один мандат меньше, чем «Батькивщина», поддерживающая Андреева. Даже в случае поражения Щадея СН может попытаться создать своё большинство в горсовете.

Кстати, именно как агитацию за «президентского» кандидата на пост мэра Ужгорода восприняли в городе заявление руководителя Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилла Хомякова о возможном месте для нового аэропорта в Закарпатской области. В пятницу, 6 ноября, он заявил, что для этого подходят город Мукачево и посёлок Среднее, находящийся между Мукачево и Ужгородом. «Выбрали Среднее и Мукачево — места, где размещение полосы будет возможным без тех ограничений по длине и возможности взлета/посадки, какие имеются в настоящее время в Ужгороде», — сказал чиновник. То есть намёк ужгородцам более чем прозрачный: выберете 22 ноября Щадея — получите аэропорт рядом с областным центром, не выберете — будете летать из Мукачево (элиты которого ещё и постоянно соперничают с «ужгородскими» за власть на Закарпатье).

Созданию свободной экономической зоны именно на Закарпатье способствуют и ещё несколько факторов. Главный — в этом регионе СЭЗ уже действовала в 2001-2004 годах. Благодаря механизму стимулирования привлечения инвестиций реализовывались проекты совместно с ведущими международными корпорациями, в частности IKEA, Phillips, TDK, JVC на базе предприятий Закарпатской области: «Мукачевский завод «Точприбор», «Береговский радиозавод» и других. Среди вновь созданных предприятий следует отметить «Хенкель — Ужгород» (торговая марка «Henkel») и «Гроклин — Карпаты» («Groclin»). В 2016 году депутаты Закарпатского областного совета обратились к киевским властям с предложением восстановить специальную экономическую зону «Закарпатье» для создания благоприятного инвестиционного климата, но ответа не получили. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

Закарпатская область также имеет уникальное географическое положение: она граничит с четырьмя странами ЕС (Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией), а административные границы с Ивано-Франковской и Львовской областями проходят по горам — то есть контролировать товарооборот куда легче, чем в других частях Западной Украины. Кроме того, распространение режима СЭЗ на те районы Закарпатья, где проживают венгры, даст возможность улучшить отношения между Киевом и Будапештом.

Кстати, 6 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с венгерским коллегой «перевернуть страницу» и возобновить диалог — после обвинений во вмешательстве Венгрии в выборы на Закарпатье и запрета на въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам. «Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами», — рассказал Кулеба на своей Facebook-странице после телефонного разговора с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Однако политические моменты могут и помешать созданию СЭЗ на Закарпатье. Во-первых, многие могут вспомнить о том, что 1 декабря 1991-го, одновременно со Всеукраинским референдумом о независимости, в Закарпатской области состоялся свой, региональный. Вопрос на нём звучал так: «Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус самоуправляемой территории как субъекта в составе независимой Украины, и не входило ни в какие другие административно-территориальные образования?» Явка на областном референдуме составила 82,7%, а 78,6% избирателей ответили утвердительно. Конфликтовавший с Украиной глава МИД Венгрии Сийярто заразился коронавирусом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Во-вторых, профессиональные украинские патриоты уже завели старую песню о том, что на теме свободной экономической зоны на Закарпатье играют «деструктивные силы». Об этом, к примеру, заявил 6 ноября в эфире «5 канала» председатель Закарпатской ячейки «Комитета избирателей Украины» Дмитрий Тужанский. Он подтвердил, что именно Закарпатье станет тем регионом, где пилотно планируется запуск проекта СЭЗ вместе с Донбассом, но отметил, что в ситуации со свободной экономической зоной на Закарпатье необходимо быть «очень осторожными». «Сепаратизм сюда приносят внешние силы. Их нельзя недооценивать, но их не стоит преувеличивать. То есть это внешние силы, преимущественно россияне и российские спецслужбы», — заявил Тужанский. Традиционно, никаких подтверждений своим словам он не привёл. На Закарпатье побили рекорд по самому большому трезубцу из дерева © скриншот видео Телекомпанія М-студіо

Даже в отсутствие западных инвестиций жители Закарпатья проявляют недюжинную бизнес-смекалку. Так, в опубликованный 4 ноября в журнале Forbes Ukraine рейтинг молодых предпринимателей «Forbes 30 under 30» попал 20-летний собственник компании RE-leaf PAPER, закарпатец Валентин Фречка. Он известен изобретением способа производства бумаги из переработанных опавших листьев. В конце октября 2020 года Житомирский картонный комбинат выпустил первую промышленную партию бумаги из опавших листьев по технологии компании RE-leaf PAPER. Бумагу планируют использовать для производства пакетов для продуктов.

Однако это изобретение едва ли улучшит ситуацию с массовой вырубкой лесов Закарпатья. В понедельник, 2 ноября недавно назначенный начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Закарпатской области Виктор Яковец был задержан сотрудниками полиции и Государственного бюро расследований за попытку провернуть схему по незаконной продаже леса. Причём задержан он был в Черновицкой области, где до конца сентября 2020 года возглавлял лесное хозяйство Хотинского района.

А 4 ноября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией Закарпатской области задержали заместителя председателя Закарпатского облсовета Петра Грицика и одного из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые наладили схему вымогания взяток с подрядчиков президентского проекта «Большое строительство» за непрепятствование их деятельности. Обоих задержали в Ужгороде после передачи более полумиллиона гривен взятки за «гарантии» не создавать искусственные препятствия при проведении строительных работ. Вряд ли подобный «бизнес» высокопоставленных чиновников исчезнет в случае создания на Закарпатье свободной экономической зоны. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

В соседнем Прикарпатье губернатор лишился должности не по криминальным причинам, а в связи с низким результатом президентской партии на недавних местных выборах. 4 ноября увольнение главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Федорива было согласовано Кабмином, а на следующий день его уволил президент — «согласно поданному им заявлению», как сказано в указе. Местные комментаторы выдвинули несколько версий о том, кто может занять пост губернатора. Многие считают, что место Виталия Федорива достанется заместителю главы Ивано-Франковской ОГА Василию Ивасику, занимавшему пятое место в списке «Слуги народа» на выборах областного совета. Также ходят слухи, что новым главой ОГА может стать руководитель управления Миграционной службы в этой области Сергей Сайив (третий номер в списке СН на выборах Ивано-Франковского облсовета).

Интрига сохраняется и в отношении кандидатуры нового председателя Ивано-Франковского областного совета. Главными претендентами на этот пост называют нынешнего председателя Александра Сыча («Свобода»), Василия Гладия («Батькивщина») и одного из лидеров партии «За будущее», директора «Буковеля» Александра Шевченко, кандидатуру которого лоббирует Игорь Палица. При этом выдвиженец Палицы, как и в предыдущем созыве, возглавит Волынский областной совет (в нём «За будущее» будет иметь более трети депутатов). На выборах мэра Луцка, второй тур которых состоится 22 ноября, самые высокие шансы на победу имеет также кандидат от партии «За будущее» — советник и.о. мэра города Игорь Полищук. А в последние дни появилась информация, что вышедший во второй тур выборов мэра Ровно (также пройдёт 22 ноября) кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк также является человеком Игоря Палицы.

Одной из самых ожесточённых является борьба за пост мэра Львова, которая идёт между «двумя С»: действующим градоначальником Андреем Садовым и его бывшим заместителем, а позже губернатором Львовской области во времена Петра Порошенко — Олегом Синюткой. Садовый в первом туре получил 40,09% голосов, а Синютка — 31,1%. Вот уже вторую неделю политики заочно дискутируют о том, каким должен быть формат дебатов между ними. Сначала они вызывали друг друга на площадку так и не построенного во Львове мусороперерабатывающего завода (который обещали горожанам оба), потом всё же стали обсуждать студию одного из местных телеканалов. Синютка предложил «Первый западный» — но Садовый обвинил его журналистов в ангажированности, за что позже пришлось публично извиняться. В свою очередь, Садовый пригласил Синютку в студию де-факто государственного «UA: Львів» — но кандидат от «Европейской солидарности» заявил, что это противоречит законодательству. Местные аналитики оценивают вероятность проведения дебатов до 22 ноября, когда состоится второй тур выборов мэра Львова, как весьма низкую. Выборы ни при чем. Мэр Львова Садовый назвал свою единственную цель © Facebook/Андрій Садовий

При этом полиция расследует возможную фальсификацию избирательной документации на местных выборах во Львове. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования на допрос вызвали председателя и членов Львовской городской территориальной избирательной комиссии. «Меня вызывают в Галицкий райотдел на 9 ноября. В каком деле — не могу сказать. В повестке указан лишь номер производства», — сообщил 5 ноября председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий. По его словам, следователи требуют от городской ТИК копии всех документов от начала избирательного процесса, в том числе протоколы с результатами выборов во Львове. По слухам, дело открыто в связи с тем, что партия «Слуга народа» не преодолела избирательный барьер на выборах во Львовский городской совет.

А вот в Черновцах результаты выборов городского совета и мэра до сих пор формально не известны. Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение провести пересчёт голосов на 21 избирательном участке, но пока процесс завершён только по 11 из них. Формальных фальсификаций не выявлено, однако на двух больших участках недействительными признаны более 90% бюллетеней, поскольку на них не было печатей избиркомов или они были проставлены неправильно. При этом, согласно Избирательному кодексу Украины, 6 ноября является последним днём, когда могут быть объявлены результаты местных выборов. В этой ситуации несколько партий, в том числе «Свобода» и «За будущее», требуют пересчёта голосов на всех участках, и если они не сойдутся со сданными в городскую комиссию протоколами — проведения новых выборов.

При этом в Черновцах нарастает скандал, связанный с заявлениями бывшего депутата Черновицкого областного совета от партии «Европейская солидарность» (ЕС), врача-инфекциониста Ольги Кобевко. 5 ноября она сообщила в Facebook, что пациентам с коронавирусом в областной больнице не хватает кислорода, и их родственники вынуждены покупать баллоны с кислородом за свои деньги и приносить их в больницу. На следующий день заместитель главы Черновицкой ОГА Наталия Гусак обратилась с заявлением в полицию, поскольку кислородный баллон неизвестного происхождения может привести к взрыву и людским жертвам — как это было в городской больнице Луганска в 2010 году. Кобевко вызвали на допрос, та заявила о политических преследованиях, что сразу же ретранслировала фракция ЕС в Верховной Раде. Примечательно, что упомянутый врачом баллон действительно был, но ныне из палаты и с территории больницы исчез.

Как и ранее, большинство областных центров Западной Украины находятся в «красной» карантинной зоне — это Ивано-Франковск, Ровно, Ужгород, Хмельницкий и Черновцы, значительная часть райцентров региона тоже «красные». Это вызывает регулярные протесты предпринимателей, бизнес которых подвергается ограничению или вынужден закрываться. Так, 4 ноября собственники и работники ресторанов и магазинов Ужгорода вышли на массовый пикет под здание Закарпатской ОГА. Через два дня мэр города Богдан Андреев сообщил, что Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБ и ЧС) согласилась с его предложениями, и разрешила в Ужгороде работу заведений общественного питания и торговлю товарами непродовольственной группы.

А предприниматели города Ковель два дня, начиная с 4 ноября, перекрывали трассу Киев-Варшава с требованием разрешить им работать в условиях «красной» зоны (при этом маршрутный транспорт и «скорую помощь» пропускали). С протестующими встретился первый вице-губернатор Волыни Сергей Мовенко, который пообещал добиться соответствующего решения Киева. 6 ноября Госкомиссия по ТБ и ЧС разрешила работу большинства заведений в Ковеле, и протестующие перестали препятствовать движению транспорта.