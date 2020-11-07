Октябрь 2020 года. Франция. Отрезанная голова учителя в предместье Парижа, которого убил чеченский иммигрант. 60-летняя женщина, которая молилась в храме в Ницце и которую обезглавил беженец из Туниса

Ноябрь 2020 года. Вена. Террористические нападения, совершенные приверженцами «Исламского государства» (запрещено в России. — Прим. ред.), четверо погибших прохожих и еще 17 раненых.

Эти жуткие сцены повторяются в Европе уже много лет, поскольку здесь исламисты ведут священную войну — джихад. К сожалению, этому способствовала сама Европа с ее нерешенной проблемой миграции, бессмысленным мультикультурализмом и нежеланием взглянуть правде в глаза.

ЕС должен совсем по-другому относиться к миграции из мусульманского мира. Нужно ее свести к минимуму и очень избирательно проверять и пускать беженцев, пишет по этому поводу чешский журнал Reflex. Иначе Европа встанет на дорогу в ад.

Феномен связи миграции, постепенной радикализации мусульман, проживающих в Европе, и терроризма зародился еще в 70-е годы прошлого века. В последнее время его подпитывали новые миграционные волны, войны и конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане, а также финансы богатых арабских государств. При этом для распространения зла используются бесконечные возможности современных технологий.

Европа и Запад виноваты в этой в проблеме по большей части сами. Давно буксующая миграционная политика, ересь политической корректности и фальшивая политика мультикультурализма способствовали формированию исламистских монстров, таких как беженец из Туниса. Он жил в Германии, имея несколько поддельных документов. В декабре 2016 года на угнанном грузовике он убил на рождественском базаре в Берлине 12 человек и еще 56 ранил. Теракт в Вене: погибли четыре человека, террористы скрылись © REUTERS, Lisi Niesner

Если тщательно проанализировать данные и цифры за последние 50 лет, то становится ясно, что проблема связи части мусульманских мигрантов с терроризмом в Европе уже превратилась в институциональную, и ее не искоренить. Однако с ней можно бороться.

Тем не менее некоторые европейские политики, некоммерческие организации и мультикультуралисты продолжают повторять, что мусульманские террористы — это одиночки, и их нападения не имеют никакого отношения к исламу.

Многие исламские экстремисты совершают теракты в одиночку или малыми группами, но это отнюдь не означает, что за ними не стоит тотальная религиозная идеология. Их мнимая оторванность — хорошо продуманная тактика, которая дает шанс совершать теракты. При этом подавляющее большинство из них превозносят Аллаха и радикальный ислам.

Они нацелены на разжигание внутренних политических споров и рост социальной напряженности в европейских странах.

Теракты должны мотивировать молодых людей примкнуть к общемировому джихаду. Они призваны демонстрировать несостоятельность европейской демократической альтернативы и подчеркивать мощь исламского халифата. Сребреница: сербы плохие, мусульмане хорошие, Америка на коне © REUTERS, Dado Ruvic

Террористы умело пользуются слабостью миграционных законов Европейского Союза и проницаемостью границ. Идеологию и миграцию не остановить, отправляя на улицы после каждого теракта больше полицейских и солдат с автоматами. Политики лишь создают видимость бурной деятельности, потому что на самом деле не в состоянии что-то предпринять.

По заказу парижского института Монтеня было проведено исследование «Французский ислам возможен», в котором очень подробно и тщательно изучено мнение французских мусульман. Авторы публикации пришли к выводу, что в стране существует три группы людей, проповедующих ислам. Около 46 процентов ведут светский образ жизни, и поэтому для Запада они приемлемы. Так называемые «средне ориентированные» составляют 26 процентов, и в основном они не представляют опасности. Иными словами, они не готовы совершать теракты. Но 28 процентов — сторонники сепарации и изоляции, то есть треть всех мусульман Франции не принимают западный образ жизни. Поскольку там проживают около восьми миллионов мусульман, получается, что радикальных среди них сотни тысяч. И это только в одной единственной стране ЕС. Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

Быстрой радикализации молодых мусульман в Западной Европе способствовали несколько факторов.

1. Абсолютное неприятие западных обычаев и традиций, насаждаемое с помощью исламских законов шариата, которые совершенно несовместимы с порядками в европейской цивилизации.

2. Во время миграции последних лет в Европу прибывает много радикальных исламистов и террористов, которые, однако, притворяются беженцами.

3. Богатые арабские страны Персидского залива тратят миллиарды долларов на мечети, исламские общины, фонды, школы и детские сады в Европе, а страны ЕС смотрят на это молча.

4. Осужденные молодые преступники-мусульмане радикализируются в тюрьмах, где для этого создана специальная продуманная система. Прежде всего это касается Франции и Бельгии.

5. Войны в Африке и Азии создали благоприятную почву для деятельности европейских джихадистов.

6. В Европе возникли сотни изолированных мусульманских гетто, так называемых «ноу-гоу зон», где царят радикалы и где законы не действуют. Такие зоны есть во Франции, Швеции, Бельгии и других странах.

7. Интернет и социальные сети позволили быстро распространять как экстремистские идеи, так и инструкции для изготовления взрывчатки и незаконной покупки оружия.

8. Социальное положение иммигрантов и их потомков зачастую нестабильно, и они малообразованны. Теракт в Ницце: Неизвестный с ножом ворвался в церковь Нотр-Дам, один человек обезглавлен © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Это война. И в этой борьбе Европе не поможет рекордное производство автомобилей и запрет на курение в ресторанах. Враг полон решимости и жесток, а пока европейцы играют в социальных сетях, они убивают на улицах. Поэтому христианское «Аллилуйя» на Старом континенте сменяет мусульманское «Аллаху акбар»!

Теракт в Вене проливает свет как минимум на три проблемы, помимо угрозы исламистского экстремизма, отмечает болгарское издание «Дума». Ликвидированный террорист — албанец из Северной Македонии, но с австрийским гражданством. Это первый случай, когда уроженец Балкан совершает террористический акт в Европе. Отныне регион будет восприниматься как угроза. Однако в отличие от Северной Африки и Ближнего Востока балканские страны — потенциальные члены ЕС. Поэтому неудивительно, если Брюссель охладеет к идее евроинтеграции региона.

Вторая проблема — это политика открытых дверей и свободного передвижения людей, в том числе беженцев. Несмотря на гуманизм этих ценностей, разве уже не ясно, что через них просачивается терроризм, что ни в чем не повинные европейцы умирают из-за плохо понятой человечности и недальновидной политики или брешей в «заборах» законов. Террор в последние годы был делом рук мигрантов, и принявшая их страна оставалась чужой или враждебной по отношению к ним.

Третья проблема — необъяснимая поверхностность правосудия в ЕС. Венский террорист отбывал тюремный срок за попытку создать террористическую ячейку, но был досрочно освобожден, пробыв в тюрьме всего 8 месяцев вместо 22. Цена этой «гуманности» — невинные жертвы. «Попадут в рай». Эксперт объяснил, почему исламисты не боятся вируса и как они с ним борются © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Недавний опрос Французского института общественного мнения (IFOP) показал, что ислам и исламизм являются одними из самых острых вопросов настоящего времени, пишет французский еженедельник Marianne.

Французы мусульманского вероисповедания благосклоннее относятся к заметности религии в общественном пространстве: 75% одобряют ношение религиозной символики (против 26% среди всех французов), 69% сотрудниками частного сектора (против 78% среди мусульман моложе 25 лет и 24% среди всех французов) и 63% госслужащими (против 21% среди всех французов)

Еще одним признаком избирательного подхода мусульман к светскому государству стало то, что 81% из них выступают за введение женских дней в муниципальных бассейнах и разрешение на ношение там буркини (купальный костюм для мусульманок, состоит из двух частей, имеет плотно сидящий на голове капюшон и отвечает всем требованиям шариата к одежде женщин. — Прим. редакции). Оба этих предложения были отвергнуты более 75% французов.

Эта панорама завершается пугающими цифрами в ответе на заданный верующим вопрос: считают ли они «нормы и правила» своей религии более важными, чем республиканские? У мусульман взгляды разделились примерно поровну: 37% «совершенно не согласны» с этим, но 38% поддерживают такую точку зрения. Этот показатель достигает 57% в группе от 18 до 24 лет, что означает 10%-ный прирост по сравнению с 2016 годом. Таким образом, большинство молодых мусульман открыто ставят шариат выше французских законов.

При подготовке материала использованы переводу сайта inosmi.ru