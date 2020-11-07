Главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд прогнозирует, что новый вид коронавируса продолжит распространяться волнами до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация, а пока нужно найти новую норму жизни

Эпидемия коронавируса вновь изменила привычный уклад жизни миллионов людей — количество выявленных за сутки новых случаев заболевания устанавливает всё новые рекорды, больницы заполнены. В октябре по сравнению с сентябрём число заболевших выросло на 11,7 млн, излечились на 2 млн меньше человек, но при этом снизился уровень летальности. Нарышкин рассказал о возможном происхождении коронавируса © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Особенно сложная ситуация в европейских странах, во многих из них количество заразившихся за месяц увеличилось на 200%. Например, в Словакии пациентов с диагнозом COVID-19 стало в 5 раз больше (власти запустили массовое добровольное тестирование населения), в Чехии — в 4,4 раза (там ввели строгий карантин: закрыты школы, рестораны, спортивные и культурные учреждения, большинство магазинов, за нарушение масочного режима предусмотрен штраф 10 000 крон, или около €380), в Польше — в 4 раза, в Бельгии — в 3,5 раза. Не такими быстрыми темпами, но всё же продолжает распространяться инфекция во Франции (+140%), Италии (+122%) и Великобритании (+112%).

3 ноября Всемирная организация здравоохранения выпустила заявление, в котором говорится: «За последнюю неделю поступили сообщения более чем о 3,3 млн новых случаев. Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех случаев заболевания в мире (более 1,7 млн), что представляет собой 22%-ный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46%-ный рост по сравнению с предыдущей неделей)». «Хуже катастрофы». Ищенко об истинной ситуации с коронавирусом на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С чем связан такой резкий всплеск эпидемии, объяснила главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд в интервью изданию Le Parisien. Летом эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, что позволило ослабить ограничительные меры — открылись предприятия, кино, рестораны, европейцам разрешили путешествовать, — и молодёжь начала распространять вирус, вкупе с возвращением холодов, когда население стало всё больше времени проводить в закрытых помещениях, это привело к росту заболевших после начала учебного года. По словам представителя организации, сложность в Западной Европе создаёт и тот факт, что концентрация населения там выше, оно чаще пересекает границы, а демографическое старение ставит больше жителей под угрозу.

Национальным властям не оставалось ничего, кроме как вернуться к карантину, из-за чего в некоторых странах начались акции протестов, порой даже с применением насилия. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что многие правительства находятся в очень сложной ситуации: они должны взять под контроль вирус, но при этом сильно ограничены в мерах для предотвращения распространения коронавируса.

В Германии «облегчённый локдаун» будет действовать как минимум до начала декабря: школы, детские сады и непродовольственные магазины продолжают работать, но кафе, рестораны, театры и музеи, косметические салоны, бассейны и фитнес-центры закрыты. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала приложить максимум усилий, чтобы отменить ограничения как можно скорее, но призвала каждого жителя страны соблюдать сознательность — продолжать носить маску и соблюдать дистанцию.

«Свет в конце тоннеля пока ещё довольно далеко», — заявила она.

Аналогичные меры с 30 октября до 1 декабря введены во Франции. Только в Париже, как сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, новый случай заражения коронавирусом фиксируется каждые 30 секунд, в связи с этим власти столицы намерены ввести комендантский час в дополнение к уже действующему по всей стране режиму самоизоляции. Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

Территорию Италии поделили на 3 зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки:

красная — риски заражения самые высокие, жители могут выходить из дома, только чтобы добраться до работы, посетить врача или в случае чрезвычайных обстоятельств, с 22 до 5 часов действует комендантский час, в это время запрещено выходить на улицы;

оранжевая — риски средние, перемещение по городу свободное, но выезжать за его пределы нельзя, магазины продолжают работать;

зелёная — ситуация стабильная, действуют только ограничения общегосударственного масштаба.

Правительство Дании пошло на беспрецедентную меру — принято решение уничтожить всех норок в стране из-за риска, что они могут быть распространителями мутировавшего вируса, а это поставит под угрозу эффективность прививки от COVID-19 в будущем.

«Риск состоит в том, что грядущая вакцина не будет работать как надо. Её эффект может быть слабее или, в худшем случае, вообще отсутствовать. В подобном виде он может распространиться и повлечь за собой серьёзные последствия по всему миру», — объяснила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Эта мера нанесёт огромный удар по национальной экономике, потому что Дания — крупнейший мировой производитель норки. Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

«Одно можно сказать с уверенностью: вирус с нами навсегда», — заявила Катрин Смолвуд.

Главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предупредила, что населению планеты придётся жить с COVID-19 не неделю или месяц, а скорее годы, инфекция продолжит распространяться волнами до тех пор, пока не появится вакцина. По её словам, сейчас есть более 150 вакцин-кандидатов, из которых 20 находятся на последнем этапе, а вероятность их успеха 10%, однако, даже если они появятся, потребуется время, чтобы они стали доступными для населения и особенно уязвимых категорий, в этот период, который может затянуться, вирус продолжит циркулировать. А пока, как сказала Смолвуд, необходимо научиться выходить на плато, чтобы держать ситуацию под контролем и не переживать пики и провалы, как происходит сейчас, а достичь этого можно единственным способом — выявлять все случаи заболевания коронавирусом.