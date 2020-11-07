В четверг, 5 ноября, суд взял под стражу главу непризнанного Косово Хашима Тачи. Кроме него арестовали и бывших спикеров «парламента» Косово Кадри Весели и Якупа Красничи, а также одного из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджепа Селими. Всех их подозревают в совершении военных преступлений

В четверг, 5 ноября, «президента» непризнанной Республики Косово Хашима Тачи, а также бывших «спикеров» косовского «парламента» Кадри Весели и Якупа Красничи и одного из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджепа Селими взяли под стражу в Гааге. Военные преступления не имеют срока давности: Бывший глава Косово помещен в СИЗО в Гааге, его дом обыскивают © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Накануне Тачи сложил с себя полномочия «президента» и сам отправился в Гаагу. Так же добровольно отправились в Гаагу и другие албанские косовские полевые командиры, некоторые из которых позже стали у руля непризнанного государства.

Процесс над Тачи важен не только для Балкан. Этот процесс — яркий маркер противоречий между США и Европой.

Изуверы

Тачи и остальных задержанных подозревают в причастности к убийствам около сотни человек, похищениям, преследованиям и пыткам людей во время операции НАТО в Косово и после неё.

При этом следствие уверено, что жертвами преступлений были не только сербы и цыгане, но и албанцы, среди которых политические противники группировки «Освободительная армия Косово».

Специальный международный трибунал по Косово был создан в Нидерландах в 2015 году. Поводом для его создания стал опубликованный в 2011 году доклад Совета Европы «Жестокое обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косово». К тому времени то, что творилось в Косово во время «борьбы за независимость», а именно атака НАТО на Югославию, было секретом Полишинеля.

В 2008 году вышла книга бывшего прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карлы Дель Понте «Охота. Я и военные преступники». В ней Дель Понте рассказала о том, как прокуратура получила информацию от миссии ООН в Косово о том, что албанские сепаратисты захватили в регионе около трёх сотен сербов, которых позже перевезли в лагеря, находящиеся в Албании в районе Кукеса и Тропои. Это произошло летом 1999 года вскоре после того, как в Косово ввели войска НАТО, помогавшие «Освободительной армии Косово» в борьбе с законными сербскими властями. Захваченных сербов убили, а их органы продали.

После выхода книги Дель Понте разгорелся международный скандал. 5 мая 2008 года Human Rights Watch сделала заявление, в котором утверждения экс-прокурора были названы «серьёзными и заслуживающими доверия». Украина сделала шаг в сторону признания Косова © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кроме того, в 2008 году был опубликован и отчёт немецкой разведки BND об организованной преступности косовских албанцев. В нём Тачи и другие лидеры ОАК обвинялись в ряде преступлений.

Проблема приобрела известность на уровне массовой культуры. В сентябре 2008 года в мировой кинопрокат вышел франко-американский боевик «Заложница», в котором бывший агент ЦРУ пытается спасти свою дочь, захваченную в Париже албанскими работорговцами. Глава захватчиков — из всё той же печально известной благодаря книге Дель Понте албанской Тропои.

Всё в том же 2008 году Международный трибунал по бывшей Югославии оправдал одного из жесточайших албанских полевых командиров в Косово и «премьер-министра» непризнанной республики Рамуша Харадиная. И хотя через два года апелляционная палата МТБЮ отменила оправдательный приговор, Харадиная и других боевиков ОАК снова оправдали. Спустя 12 лет то, что помогло Харадинаю, может помочь и его верному другу и подельнику Тачи

Неподсудный католик и методы работы со свидетелями

Харадинай — по-своему уникальный случай среди албанских боевиков. В отличие от большинства из них он — католик, хотя в интервью Харадинай и признавался, что это скорее дань традиции: католиками были члены его семьи.

В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил Харадиная в том, что он в 1998 году руководил насильственным выселением сербов и цыган, а также расправами с ними и теми албанцами, которые сотрудничали с законной сербской властью. На следующий день после обвинений — 9 марта 2005 года — Харадинай добровольно сдался международному правосудию, при этом подав в отставку с поста «премьер-министра». Т.е. сделал всё то, что сделает спустя 15 лет и Тачи. Переговоры Сербии и Косово – отличный шаг предвыборной политики Трампа – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А после начали происходить пугающие события. Накануне выступления перед трибуналом свидетеля Куйтима Бериша в Черногории на пустынной дороге сбила машина. Ещё один свидетель — Илир Сельмай — был убит в драке. Он якобы набросился сразу на шестерых человек, у некоторых из которых были ножи. Итог предсказуем. Свидетели Беким Мустафа и Ауни Элезай были расстреляны. Сотрудники косовской полиции Сабахета Тава и Исук Хакляй были убиты, а автомобиль с их телами сожгли. Джейдин Муста, Садрик Муричи и Весел Муричи — специальные свидетели, находящиеся под защитой МТБЮ, — были убиты киллерами. Стреляли и в ещё одного свидетеля — Рамира Муричи. Он остался жив, но вот желание свидетельствовать против Харадиная у него уже не было.

Неудивительно, что спустя месяц после обвинения Харадиная и его подельника — бывшего полевого командира Идриза Балая — оправдали. Другого полевого командира — Лахи Брахимая — признали виновным в жестоком обращении и применении пыток в отношении двух лиц и осудили на шесть лет заключения.

В 2010 году апелляционная палата МТБЮ отменила оправдательный приговор против Харадиная, а год спустя против него, Балая и Брахимая вновь выдвинули обвинения в преступлениях против человечности. Но бывшие боевики снова были оправданы.

Случай с Тачи очень похож на случай с Харадинаем в том числе и из-за проблемы со свидетелями. В понедельник, 7 сентября, боевики «Освободительной армии Косово» получили неожиданный подарок.

«Вокруг Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) разгорается скандал — оттуда случилась утечка досье 4 тысяч свидетелей военных преступлений «Освободительной армии Косово» (ОАК или алб. УЧК) с их именами и заявлениями. Данные досье собирались для следователей Специального суда по преступлениям УЧК, на котором эти свидетели должны были выступить, а в итоге пакет с этими материалами оказался… в офисе организации ветеранов УЧК! Якобы туда их утром в понедельник доставило «неопознанное лицо». Причем в пакете была записка, что в ближайшие дни им пришлют еще 7 тысяч подобных досье. Вчера эти бумаги следователи спецсуда забрали из офиса боевиков», — сообщал Τelegram-канал «Русский балканист» 9 сентября.

О скандале писали и сербские СМИ, в частности, издание «Политика». Президент Сербии использовал переговоры с США по Косово как рычаг ослабления давления ЕС - балканист © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кстати, сами сербы не верят, что Тачи понесёт наказание за содеянное.

«По имевшейся информации, большинство эпизодов обвинения связано с убийствами между албанцами по политическим причинам. Если это останется так, то речь идет всего лишь о наказании США политиков в Косово. Если же в обвинение будут включены многочисленные преступления над сербами, это покажет, что в Гааге пытаются добиться правосудия», — рассказал 5 ноября в комментарии РИА Новости юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич.

По его словам, вряд ли косовские албанцы привыкли к роли жертвы и не будут давать показания друг против друга за преступления против сербов.

«Это нарушило бы их концепцию борьбы ОАК и идеал создания косовского государства. Но в большинстве преступлений над сербами пособниками косовоалбанцев выступала часть НАТО, которая тогда управляла ОАК. Если понесет ответственность кто-то из ОАК, это должно привести и к ответственности представителей руководства НАТО, которые в тот момент были близки боевикам в Косово», — отметил Петрониевич.

Причина, по которой Тачи арестовали в Гааге, может быть связана совсем не с преступлениями против сербов или даже тех албанцев, которые были соперниками для боевиков ОАК в политическом поле.

Обидели США, напугали Европу

Петрониевич уверен: настоящая причина, по которой Тачи и его соратников обвинил трибунал, состоит в том, что они пошли наперекор воле США и нарушили данные в Вашингтоне в сентябре этого года обещания.

«Скорее, речь идет о давлении США на политиков в Косово, которые им непослушны и не поступают согласно их приказам. А их приказы служат прежде всего американским интересам в регионе, а не интересам косовских албанцев или сербов. Косовоалбанские власти подписали соглашение об экономической нормализации отношений в Вашингтоне, которое определяет мораторий на попытки вступления Приштины в международные организации, а Белград обязывает не лоббировать отзывы признания косовской независимости третьими странами. Но косовары уже два-три раза нарушили эту договоренность о моратории, буквально позавчера подали заявку на вступление в Совет Европы», — отметил Петрониевич.

Впрочем, у взятия Тачи под стражу может быть не только эта, но и другая причина, связанная уже с Евросоюзом.

В пятницу, 4 сентября, в Вашингтоне представители Сербии и непризнанной Республики Косово под давлением США подписали документ под названием «Экономическая нормализация». Он обязал Сербию и Косово реализовать крупные инфраструктурные проекты — построить автомагистраль Белград-Приштина, открыть прямое международное сообщение между этими городами, с перспективой продления трассы до побережья Адриатики. Кроме того, Косово должно присоединиться к инициированному в прошлом году Сербией, Албанией и Северной Македонией региональному «мини-Шенгену». Самодуров о «соглашении» Сербии и Косово: Американцам не впервой жертвовать интересами сателлитов © Facebook, Вадим Самодуров

За два месяца до соглашения в Вашингтоне — 3 июля — в Албанию на встречу с премьер-министром страны Эди Рама прибыл его косовский «коллега» Авдулла Хоти. По итогам встречи была проведена пресс-конференция, на которой Рама рассказал о главной теме переговоров. Ею стал предоставление Албанией Косово порта Дуррес для открытия там собственного таможенного пункта, унификации таможенного документооборота и свободного передвижение граждан.

«Сегодня мы говорили о таможенном пункте Косово Дурресе, в принципе все согласовано, но некоторые вопросы реализации ещё не закрыты», — заявил Рама.

Эти слова, должно быть, шокировали европейских полицейских. Косово — признанный центр европейской наркоторговли. Получение им своего порта на Адриатике лишь облегчит сотрудничество косовских кланов с теми же мексиканскими картелями, а также другими латиноамериканскими наркогруппировками.

Соглашение же, которое американцы заставили подписать сербов и косовских албанцев, и вовсе наносит серьёзный удар по европейской безопасности: путь для наркотиков, оружия, человеческих органов и рабов в Европу становится гораздо легче. Фактически благодаря Вашингтону в скором будущем ЕС может захлестнуть вал наркотиков.

При этом Тачи, а также Весели были названы членами Дреницкой группировки, занимавшейся наркоторговлей и торговлей людьми и органами, ещё в докладе члена комиссии по соблюдению прав человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дика Марти в 2010 году. Именно этот доклад и стал основой для другого доклада от 2011 года, после публикации которого и решили создать Специальный международный трибунал по Косово.

Однако одними наркотиками и работорговлей обеспокоенность европейцев не исчерпывается.

Тяжёлое наследие американских демократов

Вечером в понедельник, 2 ноября, Вену сотряс страшный теракт. Террористы устроили стрельбу в центре города, убив четырёх человек. Полицейские ликвидировали одного террориста. Им оказался уроженец Вены, македонский албанец Куйтим Фейзала, который в апреле 2019 года был приговорён к 22 месяцам заключения за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к запрещённой в РФ террористической группировке «Исламское государство». Модель подписанного Сербией и Косово соглашения больше подходит для РФ и Украины – эксперт © REUTERS, Leah Millis/File Photo

В результате оперативно-розыскных действий задержали и других террористов и их сообщников. Среди задержанных оказались косовские албанцы Ариянит Фека и Куйтим Кадриу.

Это не случайно. Косово — вотчина ИГИЛовцев, о чём было известно задолго до терактов в Вене.

«В процентном соотношении среди известных убийц большее количество их только среди иракцев или сирийцев. После развала халифата косовские боевики возвращаются с поля битвы и, несомненно, представляют собой большую угрозу для всех христиан и, безусловно, для мира и стабильности всего региона», — заявил ещё в 2019 году министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью сербскому изданию «Курир».

Таким образом, он признал, что созданное при помощи США квазигосударство стало рассадником террористов в Европе.

Практически одновременно западные СМИ сообщили, что группировки из Косово и Албании считаются самыми этнически монолитными и жестокими среди сражающихся за запрещённое в РФ «Исламское государство». Кстати, о косовских группировках джихадистов ещё в 2015 году писало издание Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США.

Остаётся лишь добавить, что Косово стало рассадником преступности благодаря действиям такого президента США, как Билл Клинтон, члена Демократической партии.

Другой американский демократ — кандидат в президенты США Джо Байден — известен поддержкой идеи независимости Косово. Кроме того, благодаря ему Косово получило 2 млрд на инфраструктурные проекты. Кроме того, с Косово работал и покойный сын политика Бо Байден. Он консультировал Косово по стратегическим вопросам. Теракт в Вене: погибли четыре человека, террористы скрылись © REUTERS, Lisi Niesner

Байден ещё известен и как «лучший друг боснийских мусульман», сыгравший свою роль в атаках НАТО на Югославию.

Сейчас с наследием Байдена и Клинтона вынуждены разбираться европейцы.

Впрочем, подчас европейская политика напоминает поведение человека, который пилит сук, на котором сидит. В июле 2020 года, уже после известий о соглашении по Дурресу, глава Минобороны Сербии раскритиковал Германию за поставки оружия Косово. При этом, по словам Вулина, продажу косоварам оружия и обучение их немецкими специалистами одобрила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как бы то ни было, но результат суда над Тачи критически важен и для самой Европы. Если повторится то, что было с Харадинаем, на европейской безопасности можно будет поставить крест, а США — поздравить с успешной закладкой очередной мины под ЕС.