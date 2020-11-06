Результаты выборов в США наверняка встревожат Зеленского и обрадуют Порошенко, работа Конституционного суда на Украине по факту заблокирована, а в вопросе Донбасса не будет компромисса, пока у Киева нет на это политической воли

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Выборы в США: опасность для Зеленского

Выборы президента США, состоявшиеся 3 ноября, стали главным политическим событием недели. Хотя подсчет голосов в ряде штатов продолжается, и говорить об окончательных итогах еще рано, оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили себя победителями.

Впрочем, шансы Байдена стать президентом выглядят всё же предпочтительнее. Догонялки Трампа и Байдена, разборки в судах: что творится в США после выборов © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

На Украине условное «прозападное лобби» и «соросята», наверняка, будут в восторге от победы Байдена, считает замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. Также, добавляет он, Пётр Порошенко будет в восторге от победы Байдена, поскольку считает, что тот поможет ему укрепиться в украинской политике.

«Для Зеленского эта ситуация наиболее опасна, потому что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить.

В целом же, я не думаю, что эти выборы как-то принципиально повлияют на межгосударственные отношения», — отметил эксперт.

«Мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации»

Если говорить о выборах в США без привязки к Украине, очевидной стала девальвация понятия избирательное право и то, что «американские выборы перестали быть эталоном честных выборов, как их ранее представляли». Такое мнение у директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко.

Он отметил, что мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации в ходе этих выборов.

«Эпоха постправды (обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения — Ред.) занимает все большее место в нашей жизни. И сегодня постправда стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах», — заявил политолог. Кость Бондаренко: После американских выборов Украина окажется в незавидной ситуации © РИА Новости, Нина Зотина

Украина же, избрав для себя роль подчиненного субъекта или, скорее даже, объекта в отношениях с Соединенными Штатами в любом случае окажется в незавидной ситуации, прогнозирует Бондаренко.

«В случае победы Трампа Украина станет разменной картой в больших геополитических играх. В случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов. Поэтому не особенно приходится надеяться на то, что победа Трампа или Байдене принесет счастье Украине», — сообщил эксперт.

Шанс для Порошенко стать «любимой женой» Байдена

Говоря о выборах в США, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков вспомнил заветы Ленина.

«Как Ленин учил почту брать чтобы делать революцию, так сейчас демократы взяли почту для того, чтобы сфальсифицировать выборы. Думаю, что и со стороны республиканцев там тоже не все чисто», — сказал политолог.

В целом американцы показали, что демократия — это только вывеска для таких дурачков, как мы, подчеркнул Рудяков, а на самом деле там все решается по-другому.

Что касается Украины, внешняя политика Соединенных Штатов не определяется личностью президента — она стабильна и инерционна, пояснил политолог, и вытекает из концепции борьбы США с Россией. Павел Рудяков: Порошенко даст о себе знать, как только победит Байден © РИА Новости, Нина Зотина

При этом если победит Байден, этим наверняка попробует воспользоваться Пётр Порошенко, отмечает Рудяков: Порошенко попытается стать «любимой женой» Байдена в Украине.

«Для Зеленского это может быть не безопасно, потому что он и так не очень контролирует власть», — сообщил эксперт.

Зеленский против Конституционного суда: блицкриг провалился

Тем временем на Украине продолжается конфликт Зеленского с Конституционным судом. Сейчас работа КСУ фактически парализована.

На неделе президент пытался собрать коалицию в поддержку своего плана ликвидации конституционного судопроизводства (а отмена решения КС постановлением парламента и изменение его состава — это именно государственный переворот), однако Верховная Рада президента не поддержала: из семи фракций и групп парламента на стороне президента против Конституционного суда выступили три.

Решение вопроса с Конституционным судом скорее всего будет в ближайшие несколько недель, говорит Кирилл Молчанов. По его мнению, Зеленский все равно будет пытаться максимально взять КС под свой контроль. Кирилл Молчанов: Ошибочно полагать, что Байден наведет на Украине новый порядок © Facebook, Денис Жарких

«Да, блицкриг провалился, никакого увольнения [судей] не будет. Возможно, он будет оказывать точечное давление на судей, применять сам закон о Конституционном суде, чтобы кворум увеличить. Он попытается немного уменьшить амбиции КС, но полного захвата власти уже не получится», — спрогнозировал политолог.

«Получили, что хотели: работа суда заблокирована»

Вся эта история, которую называют активно «конституционным кризисом», не является таковым — нет разночтений по Конституции, есть разночтения по действиям Конституционного суда. Об этом говорит Павел Рудяков.

«Насколько я понимаю ситуацию, это решение суда было использовано как повод для того, чтобы заблокировать его работу. Работа заблокирована, а Зеленского использовали как чертика из табакерки — он выскочил, наговорил, покукарекал, выставил себя клоуном полным перед всеми, в том числе перед международными наблюдателями и политиками.

Но свою работу он выполнил — работа суда заблокирована. КСУ должен был рассматривать конституционный закон о земле — теперь это невозможно. Думаю, это был главный мотив для того, чтобы всю эту бучу поднять», — рассказал эксперт.

Чем дальше, тем хуже. Украина катится от конституционного кризиса к парламентскому © пресс-служба президента Украины

«Думаю, что острая стадия миновала, потому что инициаторы и вдохновители гвалта получили то, что хотели — заблокировали работу суда», — заявил Рудяков.

Три варианта будущего

Кость Бондаренко обрисовал три возможных варианта развития ситуации с Конституционным судом.

Первый: Верховная Рада примет во внимание решение Конституционного суда и исправит те ошибки, которые были допущен при принятии конституционного законодательства.

Второй: может быть инициирован общенациональный круглый стол, в ходе которого будут выработаны новые правила игры.

Третий: Зеленский может инициировать принятие новой Конституции, где будет прописана абсолютно новая система власти на Украине.

«План Кравчука» по Донбассу: компромисса нет…

На неделе переговорщик от Украины в Минске, первый президент страны Леонид Кравчук предоставил альтернативный план Киева по Донбассу — свой вариант дорожной карты урегулирования конфликта.

Документ во многом противоречит позиции представителей народных республик. Кравчук объяснил, зачем Украине новый план по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Кравчук заявил, что если Россия «признается в том, что хочет войны», Украина будет искать альтернативу Минским соглашениям.

Изначально предполагалось, что этот план будет касаться реализации Минских соглашений, но по факту оказалось, что это принципиально новый план, отметил Кирилл Молчанов.

По его словам, там достаточно обтекаемо прописаны многие пункты, которые прямо представлены в Минских соглашениях. Там нет ничего про особый статус, про амнистию и так далее.

«Это просто продолжение имитации бурной деятельности Кравчука, но это не приведет Украину к миру, а Зеленского — к саммиту в Нормандском формате. Там и дальше будут судорожные конвульсии на переговорах, но перспектива практической реализации не прослеживается», — убежден политолог.

…и не будет?

Кость Бондаренко также считает, что сейчас идет имитация активной деятельности.

«ДНР и ЛНР предложили свою дорожную карту, которая неприемлема для Украины. Украина в свою очередь предложила свою дорожную карту, которая неприемлема ДНР и ЛНР.

Такой себе разговор глухого со слепым, имитация мирного процесса, обмен пустыми документами, которые в себе ничего не несут. Это путь к замораживанию конфликта, а не к решению», — заявил эксперт.

В вопросе мира в Донбассе нельзя достичь компромисса, пока нет политической воли с украинской стороны, уверен Павел Рудяков. А политическая воля, добавил политолог, отсутствует по целому ряду причин.