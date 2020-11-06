Разгорается скандал вокруг популярной украинской певицы Оли Поляковой, автора хита Russian Style, которая 4 ноября выступила вместе с Филиппом Киркоровым на концерте в Дубае

Российский артист выложил в соцсети совместное видео, на котором отметил: «Какая символическая встреча в Дубае на День народного единства! Воссоединение! Любовь и музыка не имеют границ, национальностей и оков. Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами». Звезды обнимались и говорили много комплиментов друг другу. Их связывают давние приятельские отношения. Сама артистка не оставила своих хейтеров, как она выразилась, без ответа. И целью своего преследования видит совсем не патриотические соображения, а коммерческие. Певица намекнула, что это кому-то определенному из конкурентов нужно, чтобы успешная артистка знала свое место.

«Разводят тут очередной срач»: Оля Полякова ответила на хейт за дружбу с Киркоровым © Оля Полякова/Инстаграм Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада" (предательство. — Ред.), а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу, и с кем хочу и считаю возможным для себя!‼ В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать», — написала Полякова на своей странице в Instagram.

Ее поддержал и Филипп Киркоров в комментариях: «В какое трагикомическое время мы живём… Чем громче лозунги за свободу, тем больше попрекают свободой. Сюда не ходи, тут не говори, работать только тут… Как-то все перевёрнуто?! Уже давно пора выйти из пелены национализма и границ. Уже давно всем пора задуматься, что свобода — это не лозунг! Действительно, правда часто воспринимается болезненно. Но ее нужно знать. Оля, ты права на 100%. Ценю и уважаю тебя!»

Между тем критики Поляковой не только из патриотического лагеря напомнили певице о ее двойных стандартах. Телеведущая Наташа Влащенко прокомментировала скандал с украинской певицей и напомнила ее непримиримую позицию по русскому языку: «Просто пусть здесь полежит. Почему я обратила внимание на это? Да вот почему. 8 месяцев назад:

Это все, что вы должны знать об активистах украинского шоу-бизнеса. Просто кликните фото)) забавные ребята P.S. Почитала комментарии. И даже мне прислали отклик на событие артистки. Я ведь о чем? Все свободные люди и имеют право гастролировать, где хотят, обниматься, с кем хотят. И это я без иронии! Но. Я против двойных стандартов. Вот как-то так».



Оля Полякова прекратила гастрольную деятельность в России в 2014 году. Это решение было для нее тяжелым, как признавалась артистка в интервью телеведущей Алесе Бацман в 2018 году. По ее словам, российская сцена для каждого украинского артиста является мечтой и определенным этапом в карьере. К этому сама Полякова стремилась всю свою жизнь. Кроме того, в Москве живет ее мама.

Фанаты подвергли жесткому хейту Олю Полякову за дружбу с «пророссийским» Киркоровым © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским. «Я знаю Владимира Зеленского как блистательного актера, как хорошего друга, товарища. К сожалению, по ряду причин, в частности, из-за того, что я не могу приехать в Украину, мы не общались давно. Не созванивались. Если до сих пор он не протянул руку, зная о моем самом большом желании приехать на Украину и дать роскошный концерт в любимом зале «Украина», то значит, на это есть причины. И напрашиваться я не буду», — рассказал Киркоров.

Украинские артисты одними из первых стали жертвами информационной войны. Буллинг, срывы концертов, закрытие границ на себе ощутили Марув, Ани Лорак, Лобода, Ваня Дорн, Таисия Повалий и даже София Ротару. Певица Марув, которая пару лет назад победила в отборочном национальном туре на песенный конкурс «Евровидение», из-за российских гастролей была лишена права представлять Украину на конкурсе в Израиле.

Между тем, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями 2020 года троих украинских артистов. Данные опубликованы на сайте ВЦИОМ 30 октября. В топ-10 рейтинга вошли киевлянка Светлана Лобода, уроженки Черновицкой области София Ротару и Ани Лорак.