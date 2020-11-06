Пока президент Владимир Зеленский отказался от протаскивания через Верховную Раду своего законопроекта, направленного на ликвидацию конституционного судопроизводства на Украине. Однако сам факт недовольства президента текущим составом парламента никуда не делся. Фракция вообще и председатель ВР в частности его сильно разочаровали

Действительно, в момент политического кризиса, когда президента подводят под «антикоррупционный майдан» и санкции со стороны ЕС и США, Верховная Рада, в которой большинство составляет президентская фракция «Слуга народа», не стала предпринимать экстраординарных мер в поддержку президента. То, что предлагаемые президентом меры сами по себе направлены на усугубление ситуации и подведение главы государства под цугундер, значения не имеет — умные нам не надобны, нам надобные верные…

В этих условиях вновь актуализировались слухи о переформатировании Рады и проведении досрочных выборов весной.

Новое большинство

Раньше говорилось о возможности выхода из «Слуги народа» группы людей Игоря Коломойского, которые якобы уже стоят в очереди на вступление в успешно сыгравшую на прошедших местных выборах партию «За будущее».

Сейчас говорят уже о выделении сторонников Зеленского в форме фракции «Слуга народа-2» или «Зе-Слуга народа», причём произойти это может до Нового года. Скорее всего, в новой пропрезидентской фракции уже не будет раздражающих персон вроде Бужанского и Дубинского, да и спикера Разумкова, который ведёт себя уж слишком независимо.

Правда, совершенно непонятно, как будет строиться большинство. С высокой степенью вероятности у обновлённой фракции СН большинства не будет — в поддержку президентских инициатив по поводу Конституционного суда в конечном итоге удалось собрать чуть более 200 подписей (на самом деле даже меньше).

Конструировать новое большинство с участием других фракций довольно сложно, прежде всего потому, что для Зеленского непривычно с кем-либо договариваться и идти на уступки после года почти полной власти.

Тем более что и подходящих партнёров в Раде нет:

— «Оппозиционная платформа» для Зеленского неприемлема;

— «Европейская солидарность» сама не захочет — рассчитывает на падение Зеленского и возвращение Порошенко;

— дружить с группой «За будущее» не велит «вашингтонский обком»;

— «Доверие» представляет собой ситуативное объединение различных олигархических клиентел, с которыми в принципе трудно о чём-либо договориться.

Остаётся «Голос», но он тоже не очень хорошо относится с Зеленскому.

В общем, при желании партнёров найти можно, конечно… Но проще пойти на перевыборы. Правда, непонятно — лучше ли?

Досрочные перевыборы

После раскола фракции СН провести ещё одни досрочные выборы Рады не так уж сложно — достаточно два месяца ничего не делать в плане создания новой коалиции, и конституционные основания для роспуска Рады появятся сами собой. Вероятность формирования нового большинства без участия пропрезидентской фракции исчезающе мала — разве что действительно начнётся какой-то майдан, который в принципе изменит ситуацию в стране.

Как мы уже писали, выход на досрочные выборы позволит Зеленскому «отстроиться» от парламента вообще и «Слуг народа» в частности, чем несколько поднять свой рейтинг и создать условия для относительного успеха новых «слуг народа» (или как они там будут называться).

По сведениям близких к Офису президента телеграм-каналов и из наших источников, аналитики ОП моделируют ситуацию в новой Раде примерно так:

— «Слуга народа» с результатом в 20-23%;

— проект спикера Разумкова (в качестве партнёра не рассматривается);

— «Европейская солидарность»;

— «Оппозиционная платформа»;

— «Батькивщина»;

— «За будущее»;

— Партия Шария.

Новый парламент будет разнообразнее, но даже с точки зрения аналитиков ОП, варианты для формирования нового большинства президента вряд ли будут устраивать.

Мы, в свою очередь, отметим несколько моментов.

Во-первых, политический проект Разумкова «не взлетит». Не потому, что Разумков плох — он, как раз наоборот, хорош. Просто умиротворяющая позиция плохо играет на выборах. Там нужен конфликт, а Разумков конфликты убирает. Разумкову нужна какая-то вторая составляющая имиджа (которая была у Александра Мороза, например), но выработать её до внеочередных выборов он не успеет.

Во-вторых, СН не наберёт 20-23%. До местных выборов и скандала вокруг КС набрала бы, а сейчас — нет. Отстройка Зеленского со старого «слуги» тоже в пользу партии не сработает.

Более того, если Зеленский сделает ставку на «соросят» (а он создал условия, в которых ему, кажется, больше опереться и не на кого), то СН, скорее всего, и 5% не получит. Просто потому, что «соросята» для публично-политической жизни ну вот никак не предназначены.

В-третьих, Партия Шария, на которую в ОП, похоже, рассчитывают, остаётся одной из перспективных политических сил, но Анатолий Шарий как политик величина непостоянная — и в плане готовности участвовать в выборах, и в плане занимаемой политической позиции. Потому ПШ может в Раду не пройти и даже не пойти, а пройдя оказаться в «глухой» оппозиции к президенту (в электоральном плане ПШ — конкурент СН).

Резюме

Провоцирование углубления президентом политического кризиса и проведения перевыборов создаёт новые возможности. Но:

— не удастся «обнулить» политическую ситуацию в стране, вернув её к лету 2019 года;

— созданные возможности окажутся более перспективными для других (новых в основном) политических игроков, но не для сил, одержавших убедительную победу в 2019-м.