Действительно, в момент политического кризиса, когда президента подводят под «антикоррупционный майдан» и санкции со стороны ЕС и США, Верховная Рада, в которой большинство составляет президентская фракция «Слуга народа», не стала предпринимать экстраординарных мер в поддержку президента. То, что предлагаемые президентом меры сами по себе направлены на усугубление ситуации и подведение главы государства под цугундер, значения не имеет — умные нам не надобны, нам надобные верные…
В этих условиях вновь актуализировались слухи о переформатировании Рады и проведении досрочных выборов весной.
Новое большинство
Раньше говорилось о возможности выхода из «Слуги народа» группы людей Игоря Коломойского, которые якобы уже стоят в очереди на вступление в успешно сыгравшую на прошедших местных выборах партию «За будущее».
Сейчас говорят уже о выделении сторонников Зеленского в форме фракции «Слуга народа-2» или «Зе-Слуга народа», причём произойти это может до Нового года. Скорее всего, в новой пропрезидентской фракции уже не будет раздражающих персон вроде Бужанского и Дубинского, да и спикера Разумкова, который ведёт себя уж слишком независимо.
Правда, совершенно непонятно, как будет строиться большинство. С высокой степенью вероятности у обновлённой фракции СН большинства не будет — в поддержку президентских инициатив по поводу Конституционного суда в конечном итоге удалось собрать чуть более 200 подписей (на самом деле даже меньше).
Конструировать новое большинство с участием других фракций довольно сложно, прежде всего потому, что для Зеленского непривычно с кем-либо договариваться и идти на уступки после года почти полной власти.
Тем более что и подходящих партнёров в Раде нет:
— «Оппозиционная платформа» для Зеленского неприемлема;
— «Европейская солидарность» сама не захочет — рассчитывает на падение Зеленского и возвращение Порошенко;
— дружить с группой «За будущее» не велит «вашингтонский обком»;
— «Доверие» представляет собой ситуативное объединение различных олигархических клиентел, с которыми в принципе трудно о чём-либо договориться.
Остаётся «Голос», но он тоже не очень хорошо относится с Зеленскому.
В общем, при желании партнёров найти можно, конечно… Но проще пойти на перевыборы. Правда, непонятно — лучше ли?
Досрочные перевыборы
После раскола фракции СН провести ещё одни досрочные выборы Рады не так уж сложно — достаточно два месяца ничего не делать в плане создания новой коалиции, и конституционные основания для роспуска Рады появятся сами собой. Вероятность формирования нового большинства без участия пропрезидентской фракции исчезающе мала — разве что действительно начнётся какой-то майдан, который в принципе изменит ситуацию в стране.
Как мы уже писали, выход на досрочные выборы позволит Зеленскому «отстроиться» от парламента вообще и «Слуг народа» в частности, чем несколько поднять свой рейтинг и создать условия для относительного успеха новых «слуг народа» (или как они там будут называться).
По сведениям близких к Офису президента телеграм-каналов и из наших источников, аналитики ОП моделируют ситуацию в новой Раде примерно так:
— «Слуга народа» с результатом в 20-23%;
— проект спикера Разумкова (в качестве партнёра не рассматривается);
— «Европейская солидарность»;
— «Оппозиционная платформа»;
— «Батькивщина»;
— «За будущее»;
— Партия Шария.
Новый парламент будет разнообразнее, но даже с точки зрения аналитиков ОП, варианты для формирования нового большинства президента вряд ли будут устраивать.
Мы, в свою очередь, отметим несколько моментов.
Во-первых, политический проект Разумкова «не взлетит». Не потому, что Разумков плох — он, как раз наоборот, хорош. Просто умиротворяющая позиция плохо играет на выборах. Там нужен конфликт, а Разумков конфликты убирает. Разумкову нужна какая-то вторая составляющая имиджа (которая была у Александра Мороза, например), но выработать её до внеочередных выборов он не успеет.
Во-вторых, СН не наберёт 20-23%. До местных выборов и скандала вокруг КС набрала бы, а сейчас — нет. Отстройка Зеленского со старого «слуги» тоже в пользу партии не сработает.
Более того, если Зеленский сделает ставку на «соросят» (а он создал условия, в которых ему, кажется, больше опереться и не на кого), то СН, скорее всего, и 5% не получит. Просто потому, что «соросята» для публично-политической жизни ну вот никак не предназначены.
В-третьих, Партия Шария, на которую в ОП, похоже, рассчитывают, остаётся одной из перспективных политических сил, но Анатолий Шарий как политик величина непостоянная — и в плане готовности участвовать в выборах, и в плане занимаемой политической позиции. Потому ПШ может в Раду не пройти и даже не пойти, а пройдя оказаться в «глухой» оппозиции к президенту (в электоральном плане ПШ — конкурент СН).
Резюме
Провоцирование углубления президентом политического кризиса и проведения перевыборов создаёт новые возможности. Но:
— не удастся «обнулить» политическую ситуацию в стране, вернув её к лету 2019 года;
— созданные возможности окажутся более перспективными для других (новых в основном) политических игроков, но не для сил, одержавших убедительную победу в 2019-м.