Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, аудиторы обнаружили в Госрезерве многомиллионные махинации, Кабмин представил результаты экономического аудита государства. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год

Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ

Немало изменений расходной части ждет бюджет-2021 при подготовке ко второму чтению — Рада дала Кабмину соответствующие поручения.

Стоит отметить, что, как и в прошлом году, на этапе работы над проектом бюджета депутаты засыпали его правками — всего их было подано порядка 2,5 тысячи.

"Было рассмотрено 2451 поданное предложение, значительная часть которых, к сожалению, не были сбалансированы или были явно нереалистичными. Для того чтобы учесть все предложения, нужно около 1,5 триллиона гривен, то есть фактически — еще один бюджет", — написал на своей странице в Facebook глава профильного парламентского комитета Юрий Аристов.

Но в итоге от депутатских запросов на 1,5 триллиона осталось только порядка 20 млрд грн — именно на такую сумму в общей сложности тянут учтенные поправки. Самая весомая по деньгам — на социально-экономическое развитие регионов — 7,4 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что перераспределение расходов будет прорабатываться при подготовке бюджета ко второму чтению. Как добавил спикер парламента Дмитрий Разумков, от того, насколько Кабмин учтет пожелания депутатов, "зависит судьба законопроекта во втором чтении".

Проект бюджета пока что предусматривает такие макропоказатели: рост ВВП — 4,6%; инфляция — 7,3%; дефицит бюджета — 6%; среднегодовой курс доллара — 29,1 гривны; соотношение государственного долга к ВВП — 64,6%; средняя зарплата — 13,6 тыс. гривен.

В профильном комитете считают эти показатели слишком оптимистичными, поэтому в финальном варианте госбюджета они теоретически могут измениться.

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay

Кабмину поручено отработать вопрос повышения в следующем году социальных стандартов, в первую очередь прожиточного минимума, приблизив его к реальным цифрам (на сегодня это около 5 тысяч гривен — около 13 тысяч рублей). При этом конкретная цифра не называется. Такое же поручение правительству давали и в прошлом году при подготовке бюджета-2020. Причем там фигурировал показатель в 4,5 тысячи гривен, к которому нужно было подтянуть прожиточный минимум. Но на практике так ничего и не было сделано, а в апреле, пересматривая бюджет на волне карантина, этот пункт вообще убрали.

На образование запланировано 174 млрд, из которых на увеличение зарплат учителям — 21,2 млрд. На медицину обещают 156,1 млрд, в них заложено 30%-ное увеличение зарплат медикам. На борьбу с коронавирусом отведут 19,4 млрд из них 2,6 — на вакцинацию. Стоит отметить, что коронавирусного фонда в следующем году не будет, — финансирование заложили сразу в бюджет.

На дороги потратят 147 млрд. На социальную защиту предусмотрели 324 млрд грн. При этом на 561 млн гривен урежут субсидии, хотя газ уже заметно подорожал, а скоро взлетят и другие коммунальные тарифы.

Отдельно стоит отметить финансирование безопасности и обороны. Его увеличат до 6% ВВП (порядка 270 млрд гривен), как указано в недавнем решении СНБО. Кабмину поручено привести проект бюджета в соответствие с этим решением.

Аудит Госрезерва подтвердил хищения запасов и миллионные убытки

Рада приняла госбюджет-2021 в первом чтении © kmu.gov.ua

Аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки, был проведен по инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина.

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации — это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва", — говорится в сообщении.

В частности, по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены следующие факты:

Украина не больная: Зеленский поставил диагноз стране © president.gov.ua

Недостаток зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн гривен.

"Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше цифры", — пояснили в Минэкономики.

В то же время по результатам проверки хранения продуктов питания обнаружили, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, начисляется на сумму более 100 млн грн.

"Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн. Относительно финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва — нарушения на 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров. Сейчас материалы, в которых имеются основания, переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, летом пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей". По крайней мере, именно так пояснил произошедшее советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

Кабмин представил результаты экономического аудита государства

Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ Денис Шмыгаль на презентации результатов аудита.

"Один триллион долларов потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", — сказал премьер.

Самую крупную долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов.

"На Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке", — сказал Шмыгаль.

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"Это означает создание основы для создания высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы", — сказал Шмыгаль.

Согласно результатам аудита, Украина не использовала свой земельный потенциал на 85 млрд долларов.

"29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, а значит, ее ценность была снижена в разы. За это время в государстве исчезло 5 млн га земли, развитие орошения и инвестиций в сельское хозяйство заторможено на десятилетия, а иногда остановлено совсем", — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что за 10 лет средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения за один гектар вырастет практически в 5 раз.

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в 12 млрд долларов, лесных — в 40 млрд долларов, сообщил Шмыгаль.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, 40 млрд долларов за 10 лет", — сказал премьер.

"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть.

Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза и это — тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП", — отметил Шмыгаль.

При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.

Инвестиционный потенциал Украины, по оценке правительства, составляет 63 млрд долларов.

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В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в 5 раз ниже частных переводов наших работников — это абсолютно нелогичная история и мы должны работать с этим и поднимать привлекательность Украины для инвесторов", — сообщил премьер.

Аудит был нужен, чтобы понять, "с чем мы входим в следующее десятилетие" и составить новый экономический план с 30 приоритетными проектами. Этим планом станет Национальная экономическая стратегия до 2030 года. Ее представят в первые месяцы 2021 года, а разрабатывать будут вместе с бизнесом, экспертным сообществом и депутатами.