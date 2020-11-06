Соединённые Штаты по-прежнему живут в условиях неопределённости: кандидаты в президенты перехватывают лидерство в ключевых штатах, сохраняя равные шансы на победу

Агентство Associated Press и любимый телеканал хозяина Белого дома Fox News сообщают, что бывший вице-президент Джо Байден набрал 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах, но телеканал CNN, который традиционно симпатизирует демократам, и некоторые другие СМИ отдают ему только 253, потому что в отличие от своих коллег не спешат добавлять голоса 11 выборщиков от Аризоны, расценивая результат голосования в штате неоднозначным.

Действующий глава государства Дональд Трамп пока заручился поддержкой 214 выборщиков.

Политические догонялки Трампа и Байдена

За несколько часов разрыв между кандидатами сократился в колеблющихся штатах, где ещё продолжается подведение результатов.

В Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, после обработки 95% бюллетеней преимущество Трампа выглядит уже не столь уверенным — он набирает 49,5%, а Байден — 49,2%. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Официальные лица, наблюдающие за подсчётом голосов в Пенсильвании и других ключевых штатах, составляют часть коррупционной машины демократов. Я ходил там в школу, и я знаю много об этом», — заявил президент во время выступления в Белом доме.

В Джорджии 5 ноября у президента было примерно на 5000 голосов больше, чем у соперника, но постепенно этот показатель уменьшился до 1775, и по итогам обработки 99% бюллетеней Трамп имеет 49,4%, а Байден — 49,36%. Победитель получит 16 голосов выборщиков.

А в Аризоне преимущество теряет Байден — после обработки 90% бюллетеней он набирает 50,1%, Трамп — 48,5%. Здесь решается судьба голосов 11 выборщиков. Госсекретарь штата Кэти Хоббс сообщила, что большая ясность об исходе голосования появится к вечеру 6 ноября. По мнению некоторых экспертов, местные избиратели поддерживают бывшего вице-президента, потому что он дружил с сенатором от Аризоны Джоном Маккейном, умершим в 2018 году, хотя он был республиканцем.

Не выборы, а сплошное судебное разбирательство

Предвыборный штаб Трампа намерен через суды оспаривать результаты голосования во всех штатах, где по ходу обработки бюллетеней лидерство перехватил Байден, уже поданы иски с требованием пересчитать голоса в Висконсине, приостановить подсчёт в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане, а также не исключили, что обратятся в суд Аризоны.

Накануне бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, который входит в предвыборный штаб республиканцев, объявил о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчётом голосов, поскольку, по имеющейся у них информации, проголосовали десятки тысяч человек, которые там больше не проживают.

Более того, команда президента направила письмо министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором говорится, что уже выявили 3062 человека, которые, судя по всему, ненадлежащим образом отправили избирательные бюллетени по почте. В Неваде кандидаты идут вплотную, но, как сообщил телеканал CNN, по итогам обработки 87% бюллетеней Байден увеличил отрыв до 1%: 49,5% против 48,5%. В этом штате, который даёт 6 голосов выборщиков, на последних 3 выборах побеждали демократы (в 2016 году бывший госсекретарь Хиллари Клинтон набрала 47,9% голосов, а Дональд Трамп — 45,5%).

Как сообщило агентство Reuters, суд в Мичигане отклонил иск штаба Трампа о приостановке подсчёта голосов в штате, письменное постановление ожидается 6 ноября. Выборы президента США в суде: Трамп надеется на женщину-мечту © REUTERS, Jonathan Ernst

В Пенсильвании представители предвыборного штаба Трампа просят суд допустить их к участию в рассмотрении дела по иску республиканцев, оспаривающих решение Верховного суда штата, которое позволило подсчитывать бюллетени до 3 дней после выборов, даже если дата на почтовом штемпеле неразборчивая. Однако генеральный прокурор Пенсильвании, демократ Джош Шапиро заявил Верховному суду, что категорически против этого.

Кроме того, республиканцы подали иск в федеральный суд штата о недопуске своих наблюдателей к подсчёту голосов в городе Филадельфия.

В Джорджии штаб президента и отделение Республиканской партии подали иск после того, как один из наблюдателей в административном центре Чатема — городе Саванна — обратил внимание, что бюллетени для заочного голосования, которые не были должным образом обработаны, вероятно, смешались со стопкой уже внесённых в базу данных бюллетеней. Однако суд не нашёл никаких нарушений в действиях избирательной комиссии и отклонил иск.

Байден хоть и находится в более выигрышном положении, чем Трамп, но ухо держит востро. Демократы направили группу адвокатов для защиты интересов своего кандидата во все штаты, где республиканцы инициировали судебные разбирательства. В Неваду, Висконсин, Пенсильванию и Мичиган поехали бывший министр юстиции США Эрик Холдер, бывший юрисконсульт предыдущей администрации Белого дома Боб Бауэр, бывший советник президента Барака Обамы Дональд Верилли-младший, профессор права при Университете штата Северная Каролина, выпускница Йельского университета Дана Римус.

Как сообщает телеканал Fox News, Байден не беспокоится по поводу исков Трампа, потому что подобный сценарий был ожидаем, а группу опытных юристов сформировали ещё в сентябре.

Профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Дэвид Люблин считает, что иски предвыборного штаба Трампа вряд ли повлияют на исход выборов, потому что преимущество Байдена по всей стране составляет несколько миллионов голосов, а чтобы суды могли начать разбирательства и стали бы играть заметную роль, разрыв между кандидатами должен быть намного меньше.

1001 махинация

Электоральная карта США стала менять красный цвет (цвет Республиканской партии) на синий (цвет Демократической партии), когда начался подсчёт бюллетеней, присланных по почте, а такой способ голосования предпочитают сторонники демократов.

Если электорат республиканцев отличается высокой мобилизованностью, они добросовестно выполняют свой гражданский долг, приходя на избирательные участки, то для демократов из раза в раз главной стратегической проблемой становится необходимость убедить своих избирателей принять участие в выборах. Мощными мобилизаторами в этом плане, по словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, выступали президенты США Билл Клинтон и Барак Обама.

В этот раз предыдущий глава государства даже лично обзванивал американцев по телефону и просил проголосовать за своего бывшего напарника.

На нынешних выборах, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, зафиксирована самая высокая за 120, а кто-то говорит и о 150, лет явка избирателей, только в досрочном голосовании приняли участие больше 100 млн человек. Одной из причин стало как никогда массовое голосование по почте. Трамп, понимая, что этим способом воспользуются в основном демократы, всячески пытался ограничить его, в частности, запретить принимать бюллетени, присланные после 3 ноября, но отправленные раньше этой даты. И как выяснилось, возмущался президент не зря. Погребинский описал, что станет с Америкой, если к власти придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как сообщила Почтовая служба США, она не смогла доставить на избирательные участки вовремя более 150 тысяч бюллетеней, из которых, по информации газеты The Washington Post, свыше 12 тысяч приходятся на 5 колеблющихся штатов, где результаты ещё не подведены. Их судьба зависит от законодательства конкретного штата: если в одних их учтут, то в других признают недействительными. Но это ещё не самое страшное по сравнению с тем, что один из сотрудников почтового отделения в Мичигане на условиях анонимности рассказал американским СМИ.

«Нам приказали утром забирать все бюллетени в почтовых ящиках и складывать их отдельно, чтобы в конце дня они смогли проштамповать их вручную предыдущей датой. Для понимания, сегодня уже 4 ноября. Это подозрительно, мне это не нравится. Все кричат о коррупции», — заявил он.

Кроме того, сторонники Трампа внимательно изучили сайт избиркома Мичигана и обнаружили немало «мёртвых душ» в списке проголосовавших за Байдена. Например, написано, что бюллетень получил, заполнил и отправил мужчина 1902 года рождения, а при проверке другого сайта подтвердилось, что его уже давно нет в живых, — он умер 1 июня 1984-го. Кроме того, Байдена на выборах поддержал ещё более старый американец — 120-летний, — если верить информации избиркома.

В Висконсине, где накануне штаб Трампа потребовал пересчитать голоса, зафиксированы расхождения между количеством зарегистрированных избирателей и количеством проголосовавших. Республиканцы подозревали, что обработка бюллетеней была специально приостановлена, чтобы вбросить бюллетени за Байдена.

Представитель избирательной комиссии штата так прокомментировал несоответствие цифр: «Обычно в день выборов к нам обращаются от 100 тысяч человек и больше для регистрации избирателем. Это сверх данных, которые имелись прежде. Возможно, какой-нибудь клерк использовал устаревшие сведения о числе зарегистрированных, действительные в октябре». Байден рассказал, чем займется сразу после победы на выборах © REUTERS, Kevin Lamarque

На нынешних выборах ставки настолько высоки, что значение имеет любая мелочь. Беспокойство жителей округа Марикопа — самого населённого в штате Аризона — вызвал тот факт, что на избирательных участках им выдали не ручки, а маркеры, но ими заполнять бюллетени нельзя. Люди обратились в генеральную прокуратуру штата, опасаясь, что бланки признают недействительными и не примут. Ведомство запросило разъяснения. Позже генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович успокоил избирателей, что это не считается нарушением, и их голоса обязательно учтут. К слову, в этом округе поддерживают Трампа.

«Я с лёгкостью выигрываю президентские выборы Соединённых Штатов, если учитывать легально поданные голоса. Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в период почтового голосования, должны считаться незаконными голосами. Это следует решать Верховному суду США!» — написал Трамп в Twitter.

В своей победе уверен каждый из кандидатов, но телеканал СNN предупреждает, что шанс набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков для победы на выборах президента США имеет и Джо Байден, и Дональд Трамп. Так что развязка этой увлекательной истории ещё впереди, ведь по законодательству некоторых штатов, если разрыв между результатами не превышает 0,5%, будет произведён пересчёт голосов.