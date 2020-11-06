На протяжении недели разные политические силы действительно делали заявления относительно того, что в стране осуществляется переворот. Президент и его сторонники обвиняли в узурпации власти Конституционный суд, КС – президента. Особую нервозность атмосфере придавало то, что одновременно шли выборы в США, которые сами по себе проходили нервно

Правда, как это обычно бывает на Украине, стороны всё же больше злоупотребляли грозными заявлениями, чем решительными действиями. Объясняется это просто — силовые структуры (как государственные, так и уличные) оглядываются на позицию внешней инстанции, а она в переворотах не особенно заинтересована.

Эпидемия и карантин

На утро 23 октября в стране заразились коронавирусом 440 188 человек, недельный прирост составил 61 459. На предыдущей неделе прирост составлял 48,3 тыс., на позапрошлой — 43,2 тыс.

Утром 5 ноября зафиксирован новый суточный рекорд заражения — 9,8 тыс. человек.

Количество единовременно болеющих превысило 238 тыс. (на прошлой неделе — 216, на позапрошлой — 164).

Умерли 7924 человек, недельный прирост составил 883 человека, что существенно меньше 1524 на прошлой неделе, но заметно больше предыдущего рекорда смертности — 615 человек три недели назад.

Вылечились 184 782 человека. Недельный прирост составил 29 756, что намного больше рекордного результата позапрошлой недели (17,9 тыс.).

По заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, предел украинской системы здравоохранения составляет 52 тысячи койко-мест, выделенных для лечения больных коронавирусом. Они заполнены далеко не целиком, поскольку большая часть болеет в сравнительно лёгкой форме дома. Надо отметить, что весной под коронавирусный фонд было выделено 67 тыс. койко-мест, но нет возможности обеспечить их медицинским персоналом и кислородным оборудованием.

Между тем, введение всеобщего карантина затягивается, как сообщают источники, из политических соображений. Сейчас новый барьер, после которого будет введён карантин, установлен в 15 тыс. ежедневно заболевших, но оснований полагать, что он действительно будет введён, нет. Изначально, напомним, Зеленский критическим барьером считал 4 тыс.

Конфликт вокруг Конституционного суда

Сам по себе конфликт начался ещё на прошлой неделе, и тогда же были сделаны основные предложения по его разрешению. Точнее по превращению его в полноценный госпереворот — если следовать законопроекту Зеленского.

На неделе президент пытался собрать коалицию в поддержку своего плана ликвидации конституционного судопроизводства (а отмена решения КС постановлением парламента и изменение его состава — это именно государственный переворот), однако Верховная Рада президента не поддержала: из семи фракций и групп парламента на стороне президента против Конституционного суда выступили три. Причём ни «Европейская солидарность», ни «Голос» не готовы поддержать его публично и безоговорочно.

Пять фракций высказались за восстановление электронного декларирования, но только представитель группы «За будущее» указал, что новый формат электронного декларирования должен соответствовать Конституции.

Однозначно на стороне КС оказалась только «Оппозиционная платформа».

Сам КС продолжал сопротивляться, причём сопротивляться активно — судьи угрожали принятием решений по закону о языке и рынку земли. По первому вопросу суд даже собирался, но решения не принял.

Само по себе обращение к этим темам только усугубило ситуацию, поскольку закон о языке — основа существующей «коалиции» Зеленского с националистами и «соросятами», а рынок земли — одно из немногих предвыборных обещаний президента. Так что КС тут выступает в качестве раздражителя, а не примирителя. С другой стороны, он и решения не принимает. По официальной версии, не было кворума, но не исключён и политический фактор — появление отрицательного вердикта по языковому закону немедленно приведёт к созданию антиконституционной коалиции в Раде.

Общая ситуация выглядит так, как будто проводится спецоперация по выдавливанию президента за конституционные рамки. Само по себе решение КС никакой угрозы работе «антикоррупционных» органов не представляло. В Раде сразу же было предложено несколько вариантов решения возникшей проблемы, не нарушая Конституции, но президент этим путём не последовал.

Вполне вероятно, что Зеленского убедили в том, что КС действительно может осуществить государственный переворот, либо что решение КС прикрывает готовящийся майдан. Последнее предположение тем более основательно, что Зеленского неоднократно предупреждали о возможности Майдана, причём именно в период президентских выборов в США.

В этой ситуации Зеленский счёл единственно возможным решением показать, что майдан — это он. Причём прямым текстом заявив, что решение КС является покушением на идеалы майдана (элементарная законность к их числу никак не относится).

Сам по себе этот конфликт особенно Зеленскому не угрожает, поскольку для того, чтобы начать процедуру импичмента, нет ни большинства, ни повода (уж очень «токсично» решение КС). Другое дело, что сам Зеленский уже заявил о возможности разогнать не только КС, но и Раду, а это уже прямая диктатура…

Впрочем, к концу недели сошлись на мягком варианте — внести изменения в законодательство, чтобы увеличить кворум в КС до 12 человек. Учитывая, что в КС всего 15 человек, а четверо не голосовали за решение по антикоррупционному закону, работа суда будет заблокирована. Правда, принципиально проблема не решается — остаётся ждать, пока срок работы оппозиционных судей будет исчерпан. И противники конституционного строя, вроде Виталия Шабунина, очень этим недовольны.

Минский процесс

На прошедшей неделе была предпринята очередная попытка сдвинуть с мёртвой точки мирный процесс.

28 октября ДНР и ЛНР подготовили свой вариант «дорожной карты» по реализации Минских соглашений. Ключевой момент — создание двух территориальных автономий. Причём сделана существенная уступка — особый статус ОРДЛО не постоянный, а временный — до 2050 года. Правда, например, размещение украинских войск на территории автономий возможен только с согласия их представительских органов.

2 ноября Леонид Кравчук опубликовал основные идеи украинской «дорожной карты», которая 5 ноября была передана представителю ОБСЕ в ТКГ. Начинается украинский план с вывода иностранных войск и разоружения ополчения, после чего должна последовать амнистия «преступников», не совершавших преступлений.

Разумеется, украинский вариант противоречит Минским соглашениям и не может рассматриваться, о чём сразу же заявил Дмитрий Песков.

Собственно, никто ничего другого и не ожидал. Киев в общем-то не скрывает, что он тянет переговорный процесс в ожидании победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена, после чего, как ожидается, США окажут на Россию дипломатическое давление, чтобы она согласилась на украинский вариант урегулирования.

Впрочем, даже украинские власти не настолько безумные, так что скорее всего они просто не собираются урегулировать кризис. Зеленский же всегда может объяснить своим избирателям, что война не прекращается из-за упорства России, причём избиратели ему поверят.

Дело Маркива

3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.

Защита сумела убедить суд, что на месте убийства журналиста не было проведено должное следствие (!), а Италия не имеет юридического права судить Украину за военные преступления, потому что рассматриваемое дело не имеет признаков преступления против человечества, и оно не совершено на территории Италии.

Это вызвало бурную радость «патриотической общественности», Маркива поздравил президент, а доставил его на Украину на специально арендованном самолёте лично министр Аваков.

Разумеется, свобода лучше тюрьмы, но Маркиву лучше было бы остаться в Италии. Как отметил телеграм-канал Украина.ру, «если сейчас на радостях Маркив станет Героем Украины, так ничего удивительного. С Надеждой Савченко примерно так было…» При этом телеграм-канал отметил, что Савченко с радаров СМИ пропала. «Кстати, а где она? Что-то давно не слышно».

Решение итальянского суда, принятое по чисто процедурным основаниям, — плохой сигнал для Украины, потому что до последнего времени это было, кажется, единственное решение европейского суда, касающееся преступлений украинских военных на Донбассе.

Кроме того, Зеленский воспользовался этой темой для того, чтобы показать свою близость «идеалам Майдана» и АТО, окончательно скатившись к риторике времён «Петра пятого».

Понятно, что восторга такого рода заявления не вызвали ни у «майдановцев» и АТОшников (они в принципе скептически к нему относятся), ни у его же собственных избирателей.

Комментарий пользователя под ником Яната Попович в «Фейсбуке»:

«Особенно задела фраза его пресс-службы про "своих в беде не бросаем".

Онкобольные, чьи деньги пустили на дороги, матери-одиночки, которым уменьшили помощь, старики, у которых пенсии не покрывают и трети коммунальных, значит ему не свои?

А "убийцы" с иностранным гражданством свои?

С такими своими, Владимир Александрович, чужие не нужны».

Выборы в США

Со стратегической точки зрения для Украины в общем-то не имеет значения, победит Дональд Трамп или Джозеф Байден.

Обе партии занимают по отношению к Украине примерно одинаковую позицию — деятельно поддерживают постмайданную русофобскую власть. Несмотря на все разговоры о «большой сделке», именно Трамп первым предоставил Украине летальное оружие. Естественно, любая из американских партий заинтересована в сохранении системы внешнего контроля над украинской властью.

Проблема касалась будущего конкретных лиц. Весь украинский «соросятник» ориентирован на Демократическую партию США. Такую же позицию занял и президент Зеленский — формально он ни одного кандидата на пост президента не поддерживал (так, правда, и Порошенко действовал), но он фактически заблокировал проведение расследования коррупции Байденов, таким образом, встав на их сторону.

А вот с точки зрения ценностной нынешние выборы в США — плохой пример Украине и всему миру.

Во-первых, выборы выиграны путём столь наглых фальсификаций, что в любой другой стране это было бы основанием для объявления их недемократичными. Но только не в США. Там неизвестные люди, отсутствующие в каких-либо списках, могут голосовать по почте, а с участков можно выгонять наблюдателей. Всё по закону.

Во-вторых, политическая цензура в СМИ и социальных сетях — это нормально. Даже если она напрямую связана с ходом избирательной кампании и оказывает на неё непосредственное влияние. Не будь Трамп президентом, который по должности является фабрикой информационных поводов, у него не было бы ни единого шанса.

Кстати, пресловутые протесты BLM были частью создания антитрамповской медийной картинки — посмотрите, до чего «расист» Трамп страну довёл.

В-третьих, президентом может стать человек, обвиняемый в коррупции, и это никого особенно не интересует. Это, кстати, должно было бы подвести черту под существованием «антикоррупционной вертикали» на Украине, но, конечно, не подведёт её.

В-четвёртых, президентом вполне может стать человек, которого не выбирали. Мы же все понимаем, что Байден не в том физическом и психическом состоянии, чтобы чем-то управлять, а значит, президентом будет Камала Харрис. Правда, в США кандидат в вице-президенты идёт на выборы наравне с кандидатом в президенты, но формально голосовали всё же за Байдена…

В-пятых, президент США, не начавший за время каденции ни одной войны, — плохой президент. Байден наверняка исправит этот недостаток. Остаётся только надеяться, что он не отбомбится по Киеву и не устроит мировую ядерную войну. Не приходя в сознание.