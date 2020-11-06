С 29 октября Белоруссия закрыла свои границы для ряда государств. В четверг 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем тут дело

В четверг 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил причину закрытия страны с 29 октября.

«Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — заявил Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. «Это не политика»: Лукашенко объяснил, для чего закрыл границы Белоруссии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Так белорусский президент пояснил то, что с 29 октября Минск ограничил въезд в страну через наземные пункты пропуска. Это коснулось «отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины».

В то же время есть признаки того, что белорусские власти всерьёз опасаются действий оппозиции.

Важный день

В четверг 5 ноября стало также известно, что cоздателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков в Белоруссии.

«По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь С. Путило и Р. Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов», — говорилось в сообщении Следственного комитета РБ.

Тем временем сам канал Nexta_live напомнил о важности даты 5 ноября для белорусов. По сообщению канала, в этот день истёк срок президентских полномочий Лукашенко, которые он получил в результате предыдущих — от 2015 года — выборов.

«Сегодня официально закончился срок легитимного правления Лукашенко. С 5 ноября 2020 года все приказы и постановления узурпатора являются незаконными. А международные договоры, которые он подпишет, не имеют никакой юридической силы», — указывалось в публикации канала.

При этом в той же публикации отмечалось, что останавливаться протестующие не намерены.

«Самое важное — это не останавливаться на полпути, как бы ни было тяжело. Сегодня мы соберёмся на ночь Гая Фокса. А уже в это воскресенье в 12:00 белорусы пройдут масштабным Маршем Народовластия по центру своих городов», — отмечалось в публикации. «Показать кукиш власти». Нарочницкая о том, сколько белорусов поддерживают Тихановскую © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Под ночью Гая Фокса понимается карнавал, который намечен на сегодняшний вечер.

«С 20:00 до 22:00 музыка, танцы и революционные речи! Сжигать чучела Лукашенко, Кочановой, Карпенкова, Караева и всех тех, кто считает, что белорусы не достойны свободы. С 22:00 до 22:30 выходить из наших дворов и коллективно гулять по району. Знакомиться с другими колоннами. Объединяться районами. В 23:00 организованно запускаем фейерверки. Да, мы знаем, что всё ещё действует запрет, но кто сказал, что будет просто?» — указывался план «праздника» в другом сообщении канала.

Совпадение по дате с английским праздником в честь краха Порохового заговора в 1605 году сыграло на руку белорусской оппозиции. Между тем Гай Фокс, в честь которого и назван праздник, не был безобидной личностью. Тогда — 415 лет тому назад — именно он должен был зажечь фитиль, ведущий к наполненному порохом помещению под палатой лордов в Лондоне, где должен был выступать король Яков Ι. Если бы заговорщикам удался их план, погиб бы не только король, но и члены парламента.

Вообще, оппозиция не оставляет попыток устроить акции протеста, в том числе и те, которые могут привести к столкновению с органами правопорядка.

Устроить ад Лукашенко

В пятницу 6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается открывать новые станции метро в Минске. Этого ждут не только те минчане, в чьи районы протянется удобный вид транспорта, но и противники властей.

«Завтра 6 ноября фальшивка-перезидент Лукашенко планирует открывать новые станции метро. Помимо своих лучших друзей Балабы, Карпенкова, сестер Груздевых, диктатор планирует пригласить и рабочих, которые это самое метро строили. Мы призываем этих самых рабочих при виде Лукашенко устроить ему теплый прием из «Уходи». Ничего сложного, одно слово, которое будем эхом разноситься по подземным туннелям! До скорых встреч!» — сообщил Τelegram-канал анархистской группы «Прамень». Эксперт предположил, что будет с Калининградом, если в Белоруссии начнется хаос © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Примечательно, что тот же Nexta_live усилил посыл анархистов, призвав «пожелать деду поездки в ад».

«Экстремистская редакция Нехта не может не поддержать этот план! От себя хотим добавить, что открытие третьей линии метро начнётся ориентировочно в 12:00. Планируется, что Лукашенко спустится под землю на станции метро «Ковальская Слобода» (вход со стороны улицы Жуковского). Если поездка пройдёт для него благоприятно, то выйдет на «Юбилейной площади». Все желающие поделиться с дедом своим праздничным настроением и пожелать ему приятной поездки в ад — you're welcome!» — указывалось в сообщении канала, ведущегося из Польши.

Между тем правоохранительные органы всё так же предупреждают белорусов о нежелательности участия в акциях протеста.

«Cледственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка. Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан», — указывалось в сообщении Следственного комитета РБ, посвящённом Протасевичу и Путило.

Но протесты продолжаются. А активность ведущихся из Польши Τelegram-каналов не снижается, хотя в самой Польше тем временем назрел серьёзный внутриполитический кризис и, казалось бы, польским властям стоит обратить внимание на ситуацию у себя в стране, а не у соседа.

В то же время не стоит списывать со счетов и значительный рост количества заболевших COVID-19, что уже вынудило правительства ряда стран Европы пойти на серьёзные ограничения свободы перемещений собственных граждан.

Все эти факторы вместе и могли послужить причиной закрытия белорусских границ.