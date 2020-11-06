На днях Государственная казначейская служба Украины обнародовала оперативные данные о дефиците госбюджета за прошедшие десять месяцев (январь - октябрь). Данные казначейства говорят о том, что дефицит достиг рекордных за последние годы значений — 111 миллиардов гривен

Для сравнения: за весь прошлый год дефицит составил 81,2 млрд грн, за 2018-й — 59,2 млрд. И это за весь год, а не 10 месяцев.

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Депутат Александр Дубинский считает также одной из причин падения поступлений в бюджет контрабанду и массовые скрутки НДС. «Вряд ли сокращение объема средств в Госказначействе связано с чрезмерно активной тратой средств, наверняка проблема состоит в сокращении налоговых и таможенных поступлений. Причем, не только по объективным экономическим причинам, но еще и из-за увеличения объемов злоупотреблений с НДС и с ввозом товаров на таможенную территорию Украины (контрабандой)», — пишет Дубинский. Также, по словам депутата, премьер-министр Денис Шмыгаль намерен погашать дефицит за счет девальвации.

Заделать брешь в бюджете в Минфине надеются и с помощью новых кредитов. Однако после недавнего демарша Конституционного суда, отменившего некоторые из законов, принятых по требованию МВФ, это будет нелегко. К тому же, как отмечает глава подкомитета парламента по вопросам финансов, депутат Ольга Василевская-Смаглюк, за предыдущие 10 месяцев года почти все поступления от внешних кредиторов ушли на выплату им же по старым долгам.

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Сейчас для выполнения бюджета в текущем году государству необходимо где-то изыскать около 190 миллиардов гривен (с учетом еще последних двух месяцев). Однако фантазии украинских экономистов не идут далее варианта — взять еще у кого-нибудь взаймы. Если же кредиторы денег не дадут, их придется напечатать. «Чтобы выполнить госбюджет в полном объеме, надо нам в оставшиеся два месяца привлечь еще почти 190 млрд грн, что абсолютно нереально, когда МВФ и Всемирный банк денег не дают, когда и внутренний рынок фактически их не имеет, и этот вопрос не решить иначе, как только печатанием Нацбанком новых денег», — считает президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Естественно, увеличение денежной массы вызовет девальвацию гривны, а соответственно и реальных зарплат/пенсий/пособий.

Кроме того, придется бюджет текущего года урезать как раз на фоне второй волны пандемии и закрытия ряда предприятий. Министр финансов Сергей Марченко еще в октябре предсказывал такой сценарий, обещая не трогать лишь расходы на оборону, медицину и образование. Примечательно также, что государство готово пожертвовать многими социальными статьями расходов, но только не националистической пропагандой.

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В проекте бюджета на следующий год, когда его дефицит возрастет, планируется увеличить расходы на культуру на 68,3% в сравнении с текущим годом. Львиная доля этих средств пойдет на националистические проекты, включая производство бездарных патриотических фильмов. «Даже в самые трудные времена государство обязано стимулировать творческих и креативных художников. Иначе, когда преодолеем пандемию, рискуем увидеть вокруг себя выжженное духовное поле. Именно поэтому заложили на финансирование национальной киноиндустрии 671,1 млн грн. Планируем поддержать 191 украинский фильм», — сообщил на днях Роман Ермоличев, заместитель министра финансов страны, где ощущается острая нехватка медиков и больничных коек.

Экономист Тарас Козак полагает, что «кинуть» государству придется подрядчиков масштабных президентских проектов, вроде «Большой стройки», на которую, кстати, уже бросили львиную сумму средств из резервного фонда Covid-19. «Придется проводить секвестр, когда не Минфин определяет сокращение расходов, а Верховная Рада. Это очень непопулярный шаг, потому что много кто ждет эти деньги: вы строили дорогу, а вам говорят: знаешь, денег нет, и все. И Минфин, которому Нацбанк деньги не нарисует, может рассчитаться какими-то бумагами с погашением через 5 лет, другого у него не будет. И наступает период кризиса», — считает Козак.

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Отчасти погашать дефицит будут и за счет роста коммунальных тарифов. В первую очередь на газ, цена которого для потребителей уже выросла на 35% с этого месяца.

В следующем году, по прогнозам экономистов, тенденция роста дефицита не просто сохранится, но и ускорится. В 2021 году дефицит планируется на уровне 300 млрд грн, или 6,5% ВВП. Покрывать дефицит придется теми же способами: просить кредиты, повышать цены на коммуналку, снижать реальные зарплаты с помощью девальвации.