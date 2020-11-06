Один из факторов, существенно влияющих на уровень социальной напряжённости в Донецкой народной республике, — это ситуация с паспортами ДНР

Основная проблема состоит в том, что на сегодняшний день очереди на подачу документов на паспорт Республики уже длиною в два-три года. Есть такие районы, в которых талон можно получить только на 2023 год, не раньше. Это те районы, для которых характерна высокая плотность населения, например Кировский район города Донецка. Такая сложная ситуация с паспортами ДНР была далеко не всегда.

Баширов сказал, ждать ли массовой миграции из ДНР/ЛНР, когда их жители получат гражданство РФ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Александру Захарченко был выдан первый паспорт Донецкой народной республики. Необходимость внедрения паспортов собственного образца была напрямую связана с отказом Украины выдавать документы жителям Республики. В паспортизации остро нуждались лица, достигшие 16-, 25- и 45-летнего возраста, а также граждане, которые утратили документы в результате боевых действий. Именно эти категории людей обеспечивались документами в первую очередь. Потом уже начали получать паспорта люди, которые в документах как таковых не нуждались, но хотели сменить синий документ с трезубцем на красный донецкий паспорт. Этих вторых в том периоде было не так много, как сегодня, сотрудники миграционных служб Министерства внутренних дел работой завалены не были, работали потихоньку в штатном режиме.

Всё изменилось в одночасье

Красным днём календаря для донбассовцев стало 24 апреля 2019 года. В тот день президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Не ошибусь, если сравню эту новость с новостью о смерти английской королевы. Не секрет, что на случай последней у всех информационных агентств уже лет тридцать как заготовлены слова некролога. Сделано это для того, чтобы не терять ни секунды на написание текста. Как только событие произойдёт, о нём тут же сообщат. Со скоростью света, не иначе. Благую весть о паспортах ждали все дружественные республикам издания, ждали много лет, готовили радостные тексты и надеялись на их скорую публикацию.

Для сотрудников же миграционных служб Министерства внутренних дел ДНР 24 апреля 2019 года стало точкой отсчёта, именно в тот день они поняли, что их жизнь уже никогда не будет прежней, ведь именно с этого момента их работа превратилась в гонку с препятствиями и бесконечную психологическую драму под названием «Чья очередь раньше». Всё дело в том, что без паспорта ДНР нельзя получить паспорт Российской Федерации, поэтому все «необладатели» паспорта Республики в срочном порядке ринулись за документами и образовали очередь на несколько лет вперёд.

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Денисом Пушилиным было решено выдавать паспорта подросткам не с шестнадцати лет, а начиная с четырнадцатилетнего возраста. Моему сыну было как раз пятнадцать лет в тот момент. Мы пошли в миграционную службу и спокойно сдали документы на паспорта. Это было ещё до того, как началась вакханалия с очередью и номерами.

Быстро и дорого

Как только спрос на паспорта донецкого образца стал неприлично высоким и появилось понимание, что миграционные службы не в состоянии развить скорость, необходимую для быстрого удовлетворения спроса, материализовались люди, предлагавшие помочь с паспортом ДНР за определённую мзду. Быстро и дорого. Более того, появились люди, которые готовы были помочь с паспортом людям, не живущим в Республике, уехавшим на Украину, но прописанным на нашей территории. Бывшие соотечественники быстро поняли, что те плюшки, которые даёт украинский паспорт, главная из которых безвиз, с лихвою перекрываются бонусами, получаемыми при вступлении в гражданство Российской Федерации. Безусловно, у граждан России по сравнению с гражданами Украины более высокий уровень социальной защищённости, это видно невооружённым глазом.

«Это слишком громко сказано». Донецкий эксперт о фактической интеграции республик в состав РФ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Но самое страшное — это не потеря денег, хотя и деньги мне жаль, я их честно заработала и несколько месяцев копила, — говорит знакомая, ставшая жертвой мошенника, — а то, что у него остались все наши данные, все справки с работы, фотографии, сведения о браке и разводе. Он просто перестал отвечать на звонки и сообщения. Исчез с деньгами и пакетом документов».

Донецкая Блондинка

По заданию редакции я обратилась за комментарием к депутату НС ДНР Анастасии Селивановой, которая, кажется, знает всё на свете о паспортизации. 12 июня 2020 года, в День России, Анастасия запустила собственный сайт под названием «Паспортная помощь в ДНР». На данном ресурсе всё предельно понятно и просто рассказывается о проблемах, которые могут возникнуть на пути к заветному паспорту. Анастасия подробно описывает способы решения этих проблем.

«Мы с мужем сдали документы на паспорт РФ 12 июня 2019 года. Пройдя весь непростой путь при подготовке документов, мы с мужем решили, что должны помогать жителям ДНР в получении долгожданных паспортов, — поделилась со мною Анастасия, — так у нас появилась группа в Facebook. За год было написано много важных и полезных материалов, которые разлетелись по социальным сетям и бумажным газетам. Мы получили около тысячи благодарностей за помощь и понятные инструкции. Теперь они все есть на нашем сайте».

Вопрос государственной важности

Донбасс: проблемы и перспективы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Во время прямой линии от 22 сентября 2020 года Денис Пушилин сказал следующее: «Вопрос паспортизации стоит в повестке, у меня не прошло ни одного схода граждан, на котором бы этот вопрос не поднимался. Как только появилась возможность получать российские паспорта, мы увидели, что, с одной стороны, каждый день увеличивается количество жителей, которые обладают паспортами РФ, а с другой — увеличивается количество желающих. К сожалению, сейчас очередь в некоторых городах и районах растянулась до 2023 года. Конечно, эту ситуацию нужно менять. Причины понятны, есть определённый ажиотаж. Скоро мы пересечём отметку в 200 тысяч российских паспортов, выданных жителям ДНР, но при этом мы сталкиваемся с рядом простых проблем, которые затягивают движение очереди. Это непроверенный пакет документов, с которым граждане идут в миграционную службу. Мы подсчитали: проверка пакета документов занимает около сорока минут. Сотрудник миграционной службы проверяет документы, находит недочёты: то ли нехватку документов, то ли неправильное заполнение, естественно, сотрудник отправляет человека, но при этом он потратил сорок минут своего рабочего времени. Не принял документы, не выдал паспорт, по сути, провёл только консультацию. Конечно же, это неэффективно! Мы провели сейчас определённые обучающие мероприятия с кадровыми службами министерств и ведомств, мы подключили местные администрации и сотрудников моих приёмных по городам. Теперь граждане могут получить консультацию, проверить правильность пакета документов. По сути, теперь граждане (добросовестные граждане) будут приходить в миграционную службу с проверенным пакетом документов. Это сэкономит время».

С 21 сентября 2020 года активисты общественного движения «Донецкая Республика» приступили к оказанию консультативной помощи гражданам в подготовке документов для получения паспорта ДНР во исполнение поручения Главы ДНР, Председателя ОД «ДР» Дениса Пушилина.

Также Глава отметил, что в ближайшее время планируется сокращение ряда проверочных мероприятий и увеличение количества сотрудников миграционной службы. «Мы от этого никуда не уйдём, даже с учётом сложностей подбора кадров, — сказал Денис Пушилин, — это ведь доступ к личным данным, это требует определённых проверок. Это вопрос государственной безопасности!»

«Я полностью согласна с Денисом Владимировичем, нужно набирать новых людей, но это действительно не так просто сделать, — говорит Анастасия, — это же не просто найти людей, нужно этих людей обучить, проверить. Люди эти будут иметь доступ к персональной информации, все браки и разводы и так далее, нельзя просто сказать, что мы сейчас наймём людей и всё ускорится. Нужно подождать, пока эти люди вникнут в работу. Не нужно ждать, что ситуация изменится по мановению волшебной палочки, нужно время. Что касается того, что люди приходят с неподготовленным пакетом документов, то это действительно огромная проблема. И так жаль всегда! Они ведь очередь свою теряют. Теряют очередь, которую год ждали. Берут новый талон и ждут, ждут… Приходят, например, без справки, и просят: «А можно, я донесу?» Конечно, человеку отказывают, доносить нельзя, когда специалист открывает личное дело человека, он должен все документы предоставить. Вы только представьте себе: а если каждый будет доносить?!»

О хорошем

Я попросила Анастасию рассказать о том хорошем, что произошло за последнее время в Республике в сфере паспортизации. «Хорошего много, например, появился отдельный день для тех людей, которым нужно срочно поменять паспорт, для тех, у кого паспорт был утерян или испорчен. Или люди достигли 25 или 45 лет, но при этом являются обладателями украинского паспорта, ведь сейчас люди выехать не могут, границы-то закрыты».

Также появился отдельный день (четверг) для четырнадцатилетних детей, для беременных женщин, для мам, у которых дети до трёх лет, чтобы они могли получать пособие. «Это важные нововведения, — считает Анастасия, — день для самых нуждающихся и незащищённых категорий, разве можно заставлять будущую маму стоять в общей очереди? Нет, конечно!» Активизировалась программа взаимодействия миграционной службы с предприятиями и организациями Республики. Сотрудники через отделы кадров подают документы на паспорт по специальным спискам; как выяснилось, это очень действенный метод.

Ходаковский: За ближайшие 25 лет Донбасс станет российским © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Облегчением для жителей ДНР стала отмена пошлины при получении паспорта Российской Федерации. Три с половиной тысячи рублей — для многих это была неподъёмная сумма. И всё же основным препятствием на пути к паспорту РФ остаётся очередь за паспортом ДНР. На 3 ноября 2020 года оформлено 584 739 паспортов Донецкой народной республики. Только в рамках электронной очереди более 200 тысяч людей заявили о своём желании получить паспорт гражданина Республики. Полицейские планируют выдать к концу текущего года более 300 тысяч паспортов, что является половиной от всех выданных с 2016 года. 300 тысяч паспортов только за этот год. Если такие темпы будут сохраняться, то уже к 2027 году все жители Республики будут с паспортами. Долго ли это, коротко ли это? Сами понимаете, только сказка быстро сказывается, а дело… Дело надо делать. В рамках человеческой жизни семь лет — это, конечно, долго, но в рамках государства не такая уж пугающая цифра.

И под занавес приведу вам, дорогие читатели, слова одного моего знакомого, который очень хочет себе паспорт побыстрей, прямо жизни ему нет без паспорта. «Мне, с одной стороны, спешить некуда, могу и подождать, а с другой стороны, не отпускает чувство, что история с паспортами РФ может закончиться так же неожиданно, как и началась. Мне просто банально страшно. Мало ли что произойти может, мир-то совсем нестабильным стал. То война, то чума. Уже бы признали нас и дело с концом! Нельзя нас вот так оставлять между».