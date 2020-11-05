Президентские выборы в США вскрыли давние систематические проблемы страны, которые в своё время не смог пережить Советский Союз. Причём эта ситуация опасна не только для Америки, но и для всего мирового сообщества

Подведение итогов президентских выборов в США продолжается, и назвать имя победителя пока нельзя, хотя ближе к победе находится бывший вице-президент демократ Джо Байден. Ему необходимо набрать всего 6 голосов выборщиков (сейчас в его активе уже 264 голоса), действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу не хватает 56 голосов. В Белый дом — через суд. Почему президента США определят в суде, а не на выборах © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

Предвыборный штаб республиканцев подал иски в суды нескольких штатов с требованием приостановить подведение итогов или пересчитать голоса. Законодательство некоторых штатов предусматривает пересчёт, если разрыв между кандидатами составляет меньше 0,5%, а такую картину зафиксировали некоторые местные избирательные комиссии.

Главный итог выборов

Что можно сказать точно уже сейчас, ещё до официального объявления имени президента, — раскол в американском обществе достиг такого уровня, что сплотить страну и стать президентом всех американцев не способен ни Трамп, ни Байден. Как сказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, этот раскол начался не сейчас и закончится не сейчас, мы только в середине пути.

Отвечая на вопрос, сможет ли нынешний или новый президент преодолеть раскол в обществе, директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал в интервью изданию Украина.ру, что Трамп только усугубляет ситуацию, а Байден не способен даже вспомнить имя своего оппонента.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, примерно 1/3 населения США придерживается взглядов, которые поддерживают республиканцы, ещё 1/3 — демократы, а последняя 1/3 не любит ни тех, ни других по принципу «чума на оба ваших дома».

«После всей этой истории претензии Соединённых Штатов на то, что они могут быть учителями демократии, выглядят просто смешными. Если у кого-то есть хоть капля чувства юмора, они должны понимать, что все это бред. Решает всё глубинное государство, которое фактически игнорирует мнение большинства населения. 2/3 населения против «победившего» президента, причём не важно какого. И будут, конечно, попытки изобразить из себя вершину демократии, но нормальным людям понятно, что они все обделались по полной. Их претензии вызывают только хохот», — заявил политолог в интервью изданию Украина.ру.

Назад в Советский Союз

Победитель выборов, вне зависимости от того, кто это будет, станет самым пожилым президентом США. Сейчас рекорд по возрасту вступления в должность принадлежит Трампу, которому 20 января 2017 года было 70 лет. Если республиканца переизберут на второй срок, то в день инаугурации (20 января 2021 года) ему будет 74, а если же победу одержит Байден, то ему будет больше, чем Рональду Рейгану — самому возрастному президенту на момент окончания полномочий (первому будет 78 лет и 2 месяца, а второй покинул Белый дом за пару недель до 78-летия).

Этот факт многим напоминает СССР брежневских времён, когда средний возраст членов Политбюро составлял 70 лет. Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Разве не смешно, что эти старички, дедушки представляли американскую политику и борьбу? Этот дедушка (Байден. — Ред.) иногда приезжает и не знает, куда приехал, путает жену с кем-то ещё… И Трамп, который рекомендует внутрь принять антисептик… Это же позор великой страны.

Если Байден станет президентом, это будет замечательная демонстрация этого сталинского принципа — не важно, как голосуют, важно, кто считает. У Байдена нет никакого видения будущего, он хочет вернуться к курсу Обамы, а Трамп хочет вернуться к Рейгану. Это действительно экономический успех, повышение жизненного уровня, но в новом мире это не будущее, поэтому и тот, и другой — это люди с акцентом на возврат в прошлое», — заявил Погребинский.

По словам Алексея Мухина, такой сильный раскол в американском обществе может привести к саморазрушению институтов, которыми так гордятся американцы: институт президента, институт представительной власти, судебной власти и так далее.

«Сейчас в США идут процессы, которые в своё время шли в Советском Союзе именно благодаря расколу в обществе. США повторяют историю Советского Союза, я бы сказал, маниакально», — сказал политолог.

Страдает не только политика США, но и мировая экономика

Исход американских выборов волнует всё международное сообщество, поскольку США участвуют во всех мировых процессах во всех сферах, поэтому от того, кто придёт к власти, зависит дальнейший курс Вашингтона.

«В экономическом плане программа Демократической партии крайне разрушительна и для самих Соединённых Государств, и для всего мира. Если демократам всё-таки удастся пропихнуть свою липу, это приведёт к усугублению нынешнего глобального экономического кризиса до такой степени, что ещё до того, как дуэт «Байден-Альцгеймер» окончательно уступит место вице-президенту Харрис, рухнет вся мировая экономика. Рухнет с такой силой, что даже обвал, вызванный коронавирусным карантином, покажется мелочью, не заслуживающей внимания», — сказал в интервью изданию Украина.ру публицист Анатолий Вассерман.

Как отмечает Алексей Мухин, деструктивное влияние на экономику США оказывает глубокий политический кризис, и в этой ситуации всё больше стран задумываются, как бы перейти в долларовую систему расчётов либо ищут альтернативу доллару, даже в криптовалюте. Это плохие новости для США, по словам политолога, они растеряли свой мировой престиж, погубили свою репутацию выходами из международных соглашений, пытаются запустить гонку вооружений и становятся настоящим «плохим парнем» для всего мирового сообщества.

В свою очередь, Ростислав Ищенко предупреждает, что плавное приземление США по итогам глобального кризиса уже невозможно, и к жёсткому приземлению мир подготовиться никак не может. Нужно просто понимать, что произойдёт. Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене © Youtube / Алексей Зубец

«Можно стараться каким-то образом накапливать ресурсы, но это все равно не обеспечит вам стабильность. Просто есть более устойчивые, более стабильные и более богатые страны. Кто-то будет жить относительно лучше, кто-то хуже. Всё будет зависеть от того, насколько реагирование системы управления на эти неожиданные обстоятельства будет оперативным и адекватным.

Как системы будут реагировать, мы не знаем. Можно, конечно, сказать, что наша лучше, ваша хуже, но это можно определить только на практике. Вскрытие покажет», — сказал эксперт.

Что касается будущего доллара после президентских выборов в США, Анатолий Вассерман уверен, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать американскую валюту до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте. По его словам, беда в том, что значительную часть валютных резервов всего мира составляют долларовые резервы, а также в том, что значительная часть всего мирового товарооборота оплачивается долларами, и именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство обеспечивает ценность доллара.