Сейчас по официальным данным около 300 тысяч граждан Молдавии живут в России (неофициально — на 150–200 тысяч больше). В других странах — официально около 200–250 тысяч, к которым можно смело прибавить еще 50–100 тысяч человек. Именно эти люди могут решить судьбу второго тура президентских выборов

В ночь на понедельник, 2 ноября, когда количество подсчитанных бюллетеней на выборах президента перевалило за 95 процентов, нынешний президент Молдавии Игорь Додон почти на 3 процента опережал своего главного конкурента Майю Санду.

Почти наверняка команда Додона в этот момент уже открывала шампанское, собираясь праздновать победу в первом туре. На тот момент оставалось подсчитать голоса диаспоры за пределами страны. Диаспора традиционно голосует за правых, но ее уравновешивают голоса тех, кто живет или работает в России.

Игорь Иваненко: В Молдавии неизбежны раскол и майдан © Facebook, Игорь Иваненко

Недооцененные — униженные и оскорбленные

В настоящее время, по официальным данным, почти 300 тысяч граждан Молдавии живут в России (неофициально — на 150–200 тысяч больше). В других странах — около 200–250 тысяч. Это официальные данные, поэтому к ним можно смело прибавлять 50–100 тысяч человек.

Казалось бы, молдавский ЦИК при планировании количества избирательных участков (всего их было 139) за рубежом должен был особое внимание уделить России. Однако под нажимом США и ЕС пропорция была поразительно несопоставима: всего 17 в РФ и аж 30 — только в одной Италии (здесь, по неофициальным данным, проживают около 140 тысяч граждан Молдавии). Где логика?

Дело в том, что примерно за месяц до выборов нынешней оппозицией во главе с Майей Санду стала разгоняться тема о фальсификации выборов. Особенно, говорила Санду, сфальсифицировать результаты могут в России и на участках в Приднестровье. Как об этом можно говорить заранее? Неважно, главное — заявить!

Армен Гаспарян: Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия - кто следующий? © Скриншот из видео Украина.ру

Следите за руками

А теперь давайте посмотрим, что в итоге произошло. Вот количество избирателей на участках не в Молдавии:

Италия — 46 442 человека;

Великобритания — 16 847 человек;

Франция — 15 616 человек;

Германия — 12 924 человека;

Румыния — 12 912 человек;

Ирландия — 7 046 человек;

США — 5 755 человек;

Российская Федерация — 5 603 человека;

Испания — 4 300 человек.

В итоге Санду набрала 70% голосов, второе место занял Ренато Усатый — почти 17,5 процента, и только 3,6 процента проголосовавших представителей диаспоры выбрали своим президентом Игоря Додона.

Эксперт объяснил, что начнется, если Молдавия войдет в состав Румынии © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк Владимир Путин, по сути, публично поддержал Додона, пожелав удачи.

Кроме того, на участки в России вышло рекордно низкое количество граждан Молдавии.

Голосование диаспоры повлияло на результат первого тура, и окрыленная победой Майя Санду уже призывает тех, кто живет за пределами Молдавии, во втором туре пойти в «последний и решительный бой».

Не время обид

Эксперт объяснил, что будет с Приднестровьем, если к власти в Молдавии придут прорумынские силы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Тем не менее конец цитаты звучал довольно примирительно:

«Да, так в итоге выглядят результаты голосования. Но это реальность демократии».

Впрочем, окончание фразы оппозиционные СМИ предпочли не увидеть, начав раскручивать тему войны Додона с диаспорой.

Голоса мигрантов снова станут решающими

Выборы президента Молдавии: слезоточивый газ в Приднестровье и выход Додона и Санду во второй тур © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Крайне правые неудачники президентской гонки призвали голосовать за Санду, а Ренато Усатый, занявший с 17 процентами третье место, — в раздумьях.

Дело в том, что всю кампанию он довольно жестко критиковал Игоря Додона. С другой стороны, его электорат (в основном, протестный — русскоязычный) может не понять призыва проголосовать за националистку и унионистку Санду, у которой есть еще и румынское гражданство. И сделать все наоборот.

Голос диаспоры в этой ситуации снова может стать решающим. И главная задача Игоря Додона на сегодняшний день — поднять на выборы тех, кто живет в России, и убедить проголосовать за себя.