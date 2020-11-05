В среду, 4 ноября, народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива заявил о необходимости импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Тем временем в Конституционном суде готовы решить скандальный вопрос с рынком земли

«Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать её, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе. Я хочу сегодня посмотреть на действия парламента, ведь какое бы решение ни вынес Конституционный суд, мы, депутаты, не можем нивелировать закон только потому, что это кому-то нравится или нет», — заявил Илья Кива. Украинские оппозиционеры обвинили власти в травле судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что власть фактически совершает конституционный переворот. При этом в интересах внешних игроков.

«Президент объявил, что готов к незаконным действиям в интересах третьих лиц — послов G7 и партнёров, которые якобы оказывают помощь нашей стране. Помощь, которая заканчивается голодом, нищетой, уничтоженным здравоохранением, потерей территорий и продолжающейся войной. Мы увидели ещё одно подтверждение внешнего управления. Сегодня власти в стране нет», — подчеркнул Кива.

Зеленским недовольны многие. И речь не только о парламентской оппозиции. Даже в его политсиле — «Слуге народа» — есть те, кому не нравится политика президента в отношении Конституционного суда.

Когда в «слугах» согласья нет

Позиция Зеленского по поводу Конституционного суда Украины предельно проста: с КСУ нужно что-то решать. Нынешняя ситуация сохраняться не может. Председателю суда Александру Тупицкому президент предложил уйти в отставку.

«Мне кажется, что сегодня мы говорим в принципе об одном человеке — главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий. — Ред.) должен просто пойти в отставку», — заявил Зеленский.

По его словам, это было бы «наиболее либеральным, который может быть сегодня», решением для того, чтобы справиться с вызванным КСУ кризисом. Если Рада распустит КСУ, Украина останется без Конституции - правозащитник Чемерис © Facebook, Oleksandra Skiba

А уже после отставки Тупицкого, по словам Зеленского, можно «спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда».

Невзирая на критику Венецианской комиссии и GRECO, Зеленский не будет отзывать из парламента свой законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ. По словам Зеленского, он уверен, что поступает правильно.

«Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди сказали бы мне, что я не прав, что это «горячее» решение вопреки мнению нашего украинского общества, я бы немедленно отозвал и не думал ни о каких политических поражениях. Мне все равно, я не думаю и не бегу за рейтингами. Я не пришел на эту должность до конца своей жизни. Я президент демократической страны, а не других стран, о которых мы с вами прекрасно знаем», — подчеркнул глава Украины.

Однако даже в партии Зеленского «Слуга народа» не все поддерживают президента. Некоторые депутаты даже осторожно советуют судьям, как в противостоянии с президентом завоевать любовь народа.

«Не хочу никому подсказывать, но отмена рынка земли через КС может существенно повлиять на симпатии обычных людей к судьям Конституционного суда», — отметил народный депутат Александр Дубинский.

Кстати, о возможной отмене рынка земли говорилось и на сайте КСУ. В среду, 4 ноября, судья Сергей Сас обратился к изданию «Зеркало недели» с заявлением о том, что КСУ принял за основу решение по рынку земли.

«Сас отметил, что связывает последние события вокруг КСУ с решением, которое он подготовил по представлению о разъяснении земельных статей Конституции Украины. По словам судьи, «наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям, а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы». Однако, как утверждает Сас, официальное толкование указанных положений Конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинцев «национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю», — сообщило издание.

В общем, вокруг Конституционного суда Украины ситуация будет оставаться довольно напряжённой. Теперь причиной этого будет земля. Глава КСУ заявил, что с законом о госязыке «нет проблем» © Facebook, КСУ

Земельный вопрос

Александр Дубинский не просто так и не из одного чувства противоречия давал советы КСУ по поводу земли. Именно этот депутат был одним из тех, кто направил представление в суд по поводу рынка земли.

«14 мая 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года», — указывалось в мае в сообщении пресс-службы Конституционного суда.

Под текстом представления стояли 54 подписи, хотя в сообщении отдела коммуникаций речь шла о 53 обратившихся. Последним и расписался Дубинский.

«Сепаратизм и кровопролитие»: Глава КСУ раскрыл главную опасность своего увольнения © Facebook, КСУ

А ещё раньше аналогичное представление планировала направить в КСУ партия «Батьківщина». Кстати, судью Саса связывают именно с этой политсилой.

«Ожидается, что отмена земельной реформы нужна для того, чтобы вместе с заговорщиками Тупицкого голосовал судья по квоте «Батькивщины» Сергей Сас. Представление в КС по земле подали фракция Юлии Тимошенко в полном составе вместе с группой «За будущее». Докладчик по делу — тот же Сас, который до избрания в КС был депутатом «Батькивщины», — забил тревогу 2 ноября бывший нардеп, один из тех, кого на Украине называют «соросятами», член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

А уже позже сам Сас и сообщил, что КСУ принял за основу решение по рынку земли.

В общем, страсти вокруг КСУ будут кипеть. А осень на Украине вновь будет горячей.