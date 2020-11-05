Одним из пунктов «опроса Зеленского» 25 октября был вопрос о Будапештском меморандуме. В результате 74,12% опрошенных украинцев сказали, что поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, которые якобы прописаны в меморандуме

Повышая ставки. Зачем Донбасс предложил Киеву «дорожную карту» выполнения Минских соглашений © REUTERS, Alexander Ermochenko

Иными словами, предполагается, что три страны, без участия России и республик Донбасса, соберутся, синхронно осудят Россию и прикажут Донбассу возвращаться на Украину на ее условиях. Результативность такого рода инициатив, мягко говоря, сомнительна. Но, похоже, дело не в результативности, а в привлечении Великобритании и США, а также в имитации бурной деятельности для украинской публики.

Напомним, что Будапештский меморандум — договор о заверениях в безопасности, подписанный в 1994 году в обмен на финансовую помощь за отказ от доставшегося от СССР ядерного оружия. Он был подписан США, Великобританией, Россией и Украиной, но не ратифицирован парламентами стран-гарантов.

Раз Будапештский меморандум не выполняется, мы будем делать так, как считаем нужным - Зеленский © president.gov.ua

Накануне местных выборов о нарушении меморандума вновь заговорили в Офисе президента Зеленского. Миф о действенности меморандума вот уже шесть лет «скармливают» украинской публике. Глава МИД Дмитрий Кулеба, тем не менее, сам недавно признал, что в Будапештском меморандуме речь идёт не о guarantees (гарантиях) безопасности, а об assurances (заверениях) — а это разные понятия.

Об этом ранее напоминал и бывший посол США на Украине Стивен Пфайфер, принимавший участие в подписании документа.

«В английском тексте меморандума присутствует слово «assurances», то есть «заверения в поддержке», но не «guarantees» (гарантии). Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово. Во-вторых, в меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН, если против Украины будет применено ядерное оружие», — говорил экс-посол США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в 2015 году подчеркивал, что в рамках меморандума обязательства касались только неприменения ядерного оружия.

Без гарантий. Что на самом деле даёт Украине Будапештский меморандум © AP, Denis Paquin

Также, по словам Лаврова, «Будапештский меморандум не обязывал соглашаться с государственным антиконституционным вооружённым переворотом».

Иными словами, меморандум по сути пустой и ничего существенного не предполагающий. Суть в том, что в 1994 году Украина продала ядерное оружие, а тех денег сейчас уже не найдет ни одно антикоррупционное бюро.

Для чего же тогда нужен весь этот сыр-бор вокруг меморандума? Глава МИД Дмитрий Кулеба об этом тоже сказал. Задача — «поднять на общемировой уровень разговор о гарантиях безопасности для Украины». Проще говоря, от Украины всё чаще стали отмахиваться, и в Киеве лишний раз хотят напомнить о себе.

Летом этого года фактический руководитель украинской делегации в Минске и по совместительству министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, назвавший недавно Донбасс «опухолью» и «больной территорией», опубликовал в «голосе НАТО», издании Atlantic Council, статью, в которой уже выразил идею переговоров в Будапештском формате вместо Минского.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России», — писал Резников, полагая, что «Москва отказалась от своего статуса гаранта».

Но при этом он убежден, что «будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем».

Инициативы Кравчука по Донбассу: Компенсации за Будапештский меморандум и свободная экономическая зона в ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Богдан Безпалько ранее утверждал, что апелляции к меморандуму нужны Киеву еще и для максимального размывания переговоров по Донбассу введением в них всё новых и новых переменных.

«Украине необходимо показать, что она стала жертвой и что к ней не пришли на помощь в нужный момент. Сейчас для Зеленского актуальный вопрос — Минские соглашения и формула Штайнмайера, от которых он максимально хочет отклониться, в том числе и путём размывания повестки: включением туда переговоров по газу, Крыму, упоминанием в прессе Будапештского меморандума», — пояснил Безпалько.

Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя новые движения Будапештского меморандума, не понимает, как он вообще может быть применен к конфликту на Донбассе.

«В меморандуме нет слова "Донбасс", слова "война", "реинтеграция", "конфликт"… Непонятно, каким образом это поможет решить конфликт… "Минск" был утвержден Советом Безопасности ООН, и это единый признанный алгоритм решения конфликта на востоке, к которому привязаны часть санкций», — говорит Бортник.

Страх и ненависть в Украине. Власть назвала Донбасс «опухолью» © Y27 / wikimedia.org Анка Фельдхузен 3 ноября напомнила, что меморандум, собственно, ни о чём.

«Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это. Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно», — заявила посол ФРГ.

Она также подчеркнула, что увеличение количества делегаций на переговорах только будет затягивать поиск решений, так как сложно координировать большое количество участников.

«Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников, это еще хуже», — говорит Фельдхаузен.

Однако затягивание переговоров на неопределенное время, похоже, и есть основная стратегия Киева в вопросах конфликта в Донбассе. И в этом стремлении Украину фактически поддерживают США и Великобритания, признавая юридическую ничтожность самого меморандума (для них это вопрос продления санкций и продвижения своего товара на европейский рынок). Собираться и говорить можно десятилетиями, периодически рапортуя о «прогрессе» в переговорном процессе.

Когда же и этот формат зайдет в тупик, можно будет подключить к переговорам, например, еще Ямайку и Филиппины.